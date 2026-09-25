ФНС обновляет методику проверки МСП: контроль УСН, зарплат и исполнения госконтрактов

Ключевые зоны контроля для руководителей:



1. Новый контроль для упрощенцев: в связи с налоговой реформой-2025 (176-ФЗ), ФНС будет автоматически проверять плательщиков на УСН на предмет сдачи деклараций по НДС. Робот сравнит данные вашей отчетности с данными кассовых аппаратов (ККТ). Если выручка превысила лимиты, а декларация не подана - это станет критическим маркером.



2. Проверка на дробление бизнеса: вводится жесткий критерий для групп лиц. Налоговая будет искать признаки того, что компания входит в холдинг только ради сохранения льгот для МСП. Будут оцениваться взаимозависимость (доли более 25%), общие учредители, руководители-родственники и использование льготных тарифов страховых взносов.



3. Реальность ресурсов: данные о строительной технике (тракторы, самосвалы) и производственных зданиях будут подтягиваться автоматически через межведомственные каналы. «Бумажные» компании без техники и площадей не пройдут фильтр.



4. Зарплатный фильтр: сравнение вашей средней зарплаты со среднеотраслевой по региону станет еще детальнее. Теперь данные будут анализироваться отдельно по головному офису и по каждому обособленному подразделению. Информация о несоответствиях появится в личном кабинете налогоплательщика.



5. Акцент на госконтракты: если вы участвуете в закупках (особенно в дорожном строительстве и проектировании), ФНС оценит не только факт исполнения контракта, но и вашу финансовую устойчивость: ликвидность, автономность и обеспеченность ресурсами.



6. Статус технологических компаний: для малых технологических компаний (МТК) и предприятий, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обл.), вводятся отдельные критерии идентификации, что может упростить им подтверждение статуса.



Бизнес становится для налоговой службы всё более прозрачным. Система сама рассчитает коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости. Если показатели отклоняются от нормы или зарплаты ниже рынка - компания получит не очень хорошую оценку, с которой к новому клиенту идти будет сложно.



💡Для любителей почитать первоисточник: проект приказа ФНС о внесении изменений в приложения к приказу от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@" (подготовлен ФНС России 07.08.2026), идентификационный номер проекта: 02/08/08-26/00170077



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