Какие могут быть штрафы, если не подать документы по зарубежным счетам

До 2 июня 2025 года физлица-резиденты должны отчитаться перед налоговой о движении средств по зарубежным счетам — если в 2024 году они прожили в России больше 183 дней. Давайте разберемся, что будет, если их не подать.

До 2 июня 2025 года физические лица — налоговые резиденты РФ — обязаны отчитаться о движении средств по зарубежным счетам и операциям. Но за несвоевременную или неполную подачу отчетов предусмотрены штрафы.

Кто может не подавать отчет Отчет о движении денежных средств и финансовых активов подавать не нужно, если одновременно выполняются оба условия: счет открыт в банке или финорганизации, расположенной в стране ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) или в государстве, участвующем в автоматическом обмене финансовой информацией с РФ ;

сумма зачислений за год не превышает 600 000 рублей (или эквивалент в валюте) или остаток на счете на конец года не превышает эту сумму — если зачислений не было. 💡 При этом зачисления, списания и остаток не суммируются. Пересчет валюты — по курсу ЦБ на 31 декабря 2024 года. Подробнее — в ст. 12 закона о валютном контроле, письме ФНС от 19.01.2024 № ЗГ-2-17/699 и приказе ФНС от 30.10.2024 № ЕД-7-17/916@.

Отчет о движении денег по счетам в банках, расположенных за пределами РФ:

Штраф за неподачу: от 2 000 до 3 000 рублей

Повторная неподача: 20 000 рублей

Ошибки в отчете: от 2 000 до 3 000 рублей

Нарушение срока до 10 дней: предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей

Нарушение срока до 30 дней: штраф от 1 000 до 1 500 рублей

Нарушение срока более 30 дней: штраф от 2 500 до 3 000 рублей

Отчет о движении финансовых активов по счетам в организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ:

Штраф за неподачу: от 2 000 до 3 000 рублей

Повторная неподача: 20 000 рублей

Ошибки в отчете: от 2 000 до 3 000 рублей

Нарушение срока до 10 дней: предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей

Нарушение срока до 30 дней: штраф от 1 000 до 1 500 рублей

Нарушение срока более 30 дней: штраф от 2 500 до 3 000 рублей

Отчет о переводах денег без открытия банковского счета, с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг:

Штраф за неподачу: от 20 до 40 % от суммы зачислений за год

Ошибки в отчете: от 2 000 до 3 000 рублей

Нарушение срока до 10 дней: предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей

Нарушение срока до 30 дней: штраф от 1 000 до 1 500 рублей

Нарушение срока более 30 дней: штраф от 2 500 до 3 000 рублей

Уведомление об открытии счета за пределами РФ:

Штраф за неподачу: от 4 000 до 5 000 рублей

Нарушение срока: от 1 000 до 1 500 рублей

Неправильная форма уведомления: от 1 000 до 1 500 рублей

Уведомление о закрытии счета за пределами РФ:

Штраф за неподачу: от 4 000 до 5 000 рублей

Нарушение срока: от 1 000 до 1 500 рублей

Неправильная форма уведомления: от 1 000 до 1 500 рублей

Уведомление об изменении реквизитов счета за пределами РФ:

Штраф за неподачу: от 4 000 до 5 000 рублей

Нарушение срока: от 1 000 до 1 500 рублей

Неправильная форма уведомления: от 1 000 до 1 500 рублей

Можно ли уменьшить штраф?

Да. Если оплатить штраф в течение 20 дней после получения постановления от налоговой, он снижается на 50 %.