Документы, которые надо подать владельцам зарубежных счетов в мае 2025 года

Что нужно подать
Отчет о движении денег
по счетам в банках за пределами РФ
Дедлайн — 02 июня 2025 года
Отчет обязателен при наличии счета в любом зарубежном банке
Подается за период с 01.01.2024 по 31.12.2024, либо с даты открытия счета
Банковскую выписку прикладывать не нужно
Можно подать через личный кабинет налогоплательщика
Отчет о движении финансовых активов
по счетам в зарубежных финорганизациях
Дедлайн — 02 июня 2025 года
Касается владельцев зарубежных брокерских счетов
Подается за период с 01.01.2024 по 31.12.2024, либо с даты открытия счета
Брокерский отчет прикладывать не нужно
Можно подать через личный кабинет налогоплательщика
Отчет о переводах денег без открытия счета
по операциям через иностранные электронные платежные системы
Дедлайн — 02 июня 2025 года
Касается владельцев электронных кошельков в зарубежных сервисах
Выписку прикладывать не нужно
Можно подать через личный кабинет налогоплательщика
Уведомление об открытии счета
в банке или финорганизации за рубежом
Дедлайн — 02 июня 2025 года
Актуально для тех, кто ранее не уведомил налоговую, но в 2024 году вернулся и стал резидентом
Справку об открытии прикладывать не нужно
Подача через личный кабинет налогоплательщика
Уведомление о закрытии счета
в банке или финорганизации за рубежом
Дедлайн — 02 июня 2025 года
Касается тех, кто закрыл счета ранее, но не уведомил об этом налоговую
Справку о закрытии прикладывать не нужно
Подача через личный кабинет налогоплательщика
Уведомление об изменении реквизитов счета
в банке или финорганизации за рубежом
Дедлайн — 02 июня 2025 года
Для тех, кто изменил реквизиты, но не уведомил налоговую
Справку об изменении прикладывать не нужно
Подача через личный кабинет налогоплательщика
⚠️ А здесь я рассказала, какие штрафы грозят за неподачу этих документов.
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