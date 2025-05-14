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Документы, которые надо подать владельцам зарубежных счетов в мае 2025 года

До 2 июня 2025 года налоговые резиденты РФ обязаны подать в налоговую ряд документов, если у них есть счета за рубежом. Это касается всех, кто в 2024 году прожил в России не менее 183 дней.

Что нужно подать

Отчет о движении денег
по счетам в банках за пределами РФ

  • Дедлайн — 02 июня 2025 года

  • Отчет обязателен при наличии счета в любом зарубежном банке

  • Подается за период с 01.01.2024 по 31.12.2024, либо с даты открытия счета

  • Банковскую выписку прикладывать не нужно

  • Можно подать через личный кабинет налогоплательщика

Отчет о движении финансовых активов
по счетам в зарубежных финорганизациях

  • Дедлайн — 02 июня 2025 года

  • Касается владельцев зарубежных брокерских счетов

  • Подается за период с 01.01.2024 по 31.12.2024, либо с даты открытия счета

  • Брокерский отчет прикладывать не нужно

  • Можно подать через личный кабинет налогоплательщика

Отчет о переводах денег без открытия счета
по операциям через иностранные электронные платежные системы

  • Дедлайн — 02 июня 2025 года

  • Касается владельцев электронных кошельков в зарубежных сервисах

  • Выписку прикладывать не нужно

  • Можно подать через личный кабинет налогоплательщика

Уведомление об открытии счета
в банке или финорганизации за рубежом

  • Дедлайн — 02 июня 2025 года

  • Актуально для тех, кто ранее не уведомил налоговую, но в 2024 году вернулся и стал резидентом

  • Справку об открытии прикладывать не нужно

  • Подача через личный кабинет налогоплательщика

Уведомление о закрытии счета
в банке или финорганизации за рубежом

  • Дедлайн — 02 июня 2025 года

  • Касается тех, кто закрыл счета ранее, но не уведомил об этом налоговую

  • Справку о закрытии прикладывать не нужно

  • Подача через личный кабинет налогоплательщика

Уведомление об изменении реквизитов счета
в банке или финорганизации за рубежом

  • Дедлайн — 02 июня 2025 года

  • Для тех, кто изменил реквизиты, но не уведомил налоговую

  • Справку об изменении прикладывать не нужно

  • Подача через личный кабинет налогоплательщика

⚠️ А здесь я рассказала, какие штрафы грозят за неподачу этих документов.

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