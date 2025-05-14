Документы, которые надо подать владельцам зарубежных счетов в мае 2025 года

До 2 июня 2025 года налоговые резиденты РФ обязаны подать в налоговую ряд документов, если у них есть счета за рубежом. Это касается всех, кто в 2024 году прожил в России не менее 183 дней.

Что нужно подать

Отчет о движении денег

по счетам в банках за пределами РФ

Дедлайн — 02 июня 2025 года

Отчет обязателен при наличии счета в любом зарубежном банке

Подается за период с 01.01.2024 по 31.12.2024, либо с даты открытия счета

Банковскую выписку прикладывать не нужно

Можно подать через личный кабинет налогоплательщика

Отчет о движении финансовых активов

по счетам в зарубежных финорганизациях

Дедлайн — 02 июня 2025 года

Касается владельцев зарубежных брокерских счетов

Подается за период с 01.01.2024 по 31.12.2024, либо с даты открытия счета

Брокерский отчет прикладывать не нужно

Можно подать через личный кабинет налогоплательщика

Отчет о переводах денег без открытия счета

по операциям через иностранные электронные платежные системы

Дедлайн — 02 июня 2025 года

Касается владельцев электронных кошельков в зарубежных сервисах

Выписку прикладывать не нужно

Можно подать через личный кабинет налогоплательщика

Уведомление об открытии счета

в банке или финорганизации за рубежом

Дедлайн — 02 июня 2025 года

Актуально для тех, кто ранее не уведомил налоговую, но в 2024 году вернулся и стал резидентом

Справку об открытии прикладывать не нужно

Подача через личный кабинет налогоплательщика

Уведомление о закрытии счета

в банке или финорганизации за рубежом

Дедлайн — 02 июня 2025 года

Касается тех, кто закрыл счета ранее, но не уведомил об этом налоговую

Справку о закрытии прикладывать не нужно

Подача через личный кабинет налогоплательщика

Уведомление об изменении реквизитов счета

в банке или финорганизации за рубежом

Дедлайн — 02 июня 2025 года

Для тех, кто изменил реквизиты, но не уведомил налоговую

Справку об изменении прикладывать не нужно

Подача через личный кабинет налогоплательщика

⚠️ А здесь я рассказала, какие штрафы грозят за неподачу этих документов.