Налоговый мониторинг: рынок платформ и выбор ИТ-контура для бизнеса
Налоговый мониторинг закрепляется как стратегический формат контроля для крупных компаний: вместо разрозненных выгрузок и последующих проверок — непрерывное цифровое взаимодействие с ФНС на основе контролируемого доступа к учетным данным.
Проект IaaSSaaSPaaS.ru подготовила рейтинг систем для работы в режиме налогового мониторинга 2025, в котором собраны решения для организации витрин данных, интеграции с АИС «Налог-3» и безопасного доступа ФНС к учётным системам. В этой статье самое важное из этого обзора.
НМ регулируется рядом актуальных нормативных актов:
Раздел V.2 Налогового кодекса РФ. Налоговый контроль в форме налогового мониторинга (ст. 105.26 — 105.31) — регулирует порядок взаимодействия ФНС с компаниями, включая подключение к мониторингу, права и обязанности участников, порядок проведения проверки и ответственность за соблюдение правил.
Приказ ФНС России от 13.03.2023 № ЕД‑7‑23/163@ — регламентирует порядок получения доступа налоговых органов к ИС организации, обеспечивающий технические условия расширенного информационного взаимодействия между ФНС и участниками НМ.
Приказ ФНС России от 11.05.2021 № ЕД‑7‑23/476@ — закрепляет форму заявления и регламент информационного взаимодействия.
Режим снижает неопределенность по спорным вопросам за счет ускоренного согласования и возможности получения мотивированного мнения ФНС, а также переводит управление налоговыми рисками в регулярный процесс.
Финансовые критерии для перехода:
не менее 80 млн руб. уплаченных налогов,
800 млн руб. годового дохода,
800 млн руб. чистых активов.
Согласно рейтингу IaaSSaaSPaaS в тройке лидеров среди 13 платформ для подключения к налоговому мониторингу:
VK Tax Compliance
Визор (НОТА / холдинг Т1)
ГНИВЦ «Налоговый мониторинг+»
Выбор платформы определяется готовностью закрыть три критических блока: витрину данных, интеграцию с АИС «Налог-3», безопасный доступ и логирование.
Наиболее распространены четыре модели внедрения:
прямое подключение к ФНС (высокие требования к доработкам и сопровождению);
витрина одного вендора и интеграция с АИС другого (гибкость и скорость внедрения);
доступ инспектора через коннектор и обмен через АИС «Налог-3» (компромисс по контролю и трудозатратам);
доступ инспектора и собственная интеграция с АИС (для сложных холдингов с высокой зрелостью ИТ).
Что важно бизнесу при выборе платформы:
Масштабирование под группу компаний (холдинговые структуры, множественность юрлиц, объемы транзакций).
Снижение ручных операций: автоматизация сверок полноты/корректности, конвертация в XML и проверка по XSD, контрольные процедуры СВК.
Экономика владения: лицензирование, стоимость внедрения «под ключ», наличие партнерской сети и скорости изменений под регуляторику.
Контур безопасности: СКЗИ, разграничение прав доступа, логирование, резервирование, электронный архив первичных документов.
Режим расширяется за счет снижения критериев входа и роста числа потенциальных участников; параллельно увеличиваются объемы данных и усиливается роль АИС «Налог-3» как стандартного канала юридически значимого обмена. На горизонте — движение к более массовому применению налогового мониторинга и стандартизация цифрового взаимодействия бизнеса с регулятором.
