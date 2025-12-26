Налоговый мониторинг: рынок платформ и выбор ИТ-контура для бизнеса

Налоговый мониторинг становится стандартом для крупного бизнеса: вместо проверок «после» — постоянный цифровой диалог с ФНС, меньше рисков и быстрее согласования.

Налоговый мониторинг закрепляется как стратегический формат контроля для крупных компаний: вместо разрозненных выгрузок и последующих проверок — непрерывное цифровое взаимодействие с ФНС на основе контролируемого доступа к учетным данным.

Проект IaaSSaaSPaaS.ru подготовила рейтинг систем для работы в режиме налогового мониторинга 2025, в котором собраны решения для организации витрин данных, интеграции с АИС «Налог-3» и безопасного доступа ФНС к учётным системам. В этой статье самое важное из этого обзора.

Режим снижает неопределенность по спорным вопросам за счет ускоренного согласования и возможности получения мотивированного мнения ФНС, а также переводит управление налоговыми рисками в регулярный процесс.

Финансовые критерии для перехода:

не менее 80 млн руб. уплаченных налогов,

800 млн руб. годового дохода,

800 млн руб. чистых активов.

Согласно рейтингу IaaSSaaSPaaS в тройке лидеров среди 13 платформ для подключения к налоговому мониторингу:

VK Tax Compliance Визор (НОТА / холдинг Т1) ГНИВЦ «Налоговый мониторинг+»

Рейтинг IaaSSaaSPaaS: от аналитического портала iaassaaspaas.ru/rating представляет собой комплексную оценку ИТ-решений в России (IaaS — инфраструктура, PaaS — платформа, SaaS — ПО как услуга) для среднего и крупного бизнеса, охватывая СЭД (системы документооборота), BPM (управление бизнес-процессами), системы бюджетирования и другие, с лидерством в разные годы у ELMA365 ECM в СЭД, Digital Q.BPM в BPM и Планум в бюджетировании, используя многофакторные методики для объективного выбора поставщиков.

Выбор платформы определяется готовностью закрыть три критических блока: витрину данных, интеграцию с АИС «Налог-3», безопасный доступ и логирование.

Наиболее распространены четыре модели внедрения:

прямое подключение к ФНС (высокие требования к доработкам и сопровождению);

витрина одного вендора и интеграция с АИС другого (гибкость и скорость внедрения);

доступ инспектора через коннектор и обмен через АИС «Налог-3» (компромисс по контролю и трудозатратам);

доступ инспектора и собственная интеграция с АИС (для сложных холдингов с высокой зрелостью ИТ).

Что важно бизнесу при выборе платформы:

Масштабирование под группу компаний (холдинговые структуры, множественность юрлиц, объемы транзакций).

Снижение ручных операций: автоматизация сверок полноты/корректности, конвертация в XML и проверка по XSD, контрольные процедуры СВК.

Экономика владения: лицензирование, стоимость внедрения «под ключ», наличие партнерской сети и скорости изменений под регуляторику.

Контур безопасности: СКЗИ, разграничение прав доступа, логирование, резервирование, электронный архив первичных документов.

Режим расширяется за счет снижения критериев входа и роста числа потенциальных участников; параллельно увеличиваются объемы данных и усиливается роль АИС «Налог-3» как стандартного канала юридически значимого обмена. На горизонте — движение к более массовому применению налогового мониторинга и стандартизация цифрового взаимодействия бизнеса с регулятором.