Заводы и строители начнут платить налоги за контрагентов

С 1 сентября 2026 года заработал эксперимент ФНС, в котором крупные заказчики — розничные сети, маркетплейсы и сервисы доставки — сами рассчитывают и перечисляют часть налогов своих контрагентов, предоставляющих персонал.

С 1 сентября 2026 года заработал эксперимент ФНС, в котором крупные заказчики — розничные сети, маркетплейсы и сервисы доставки — сами рассчитывают и перечисляют часть налогов своих контрагентов, предоставляющих персонал. Теперь к проекту хотят присоединиться производственные и строительные компании — соответствующие обращения уже поступили в ФНС. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Тимур Шиналиев на заседании в Торгово-промышленной палате 25 августа. Ожидается, что новые участники появятся к ноябрю.

Как это работает. Заказчик удерживает из вознаграждения партнёра и направляет на его единый налоговый счёт:

75% от НДС и страховых взносов;

50% от НДФЛ;

100% налогов по УСН и НПД (для самозанятых и ИП на УСН — всю сумму целиком).

Цель — пресечь серые схемы, когда кадровые посредники платят сотрудникам «в конвертах». В эксперименте участвуют 34 компании, среди которых «Яндекс», Ozon, Wildberries, X5, «Магнит», «Лента», «ВкусВилл» и другие. Пилот продлится до 1 сентября 2027 года.

Зачем это бизнесу. Производственники заинтересованы в участии, потому что получают гарантию должной осмотрительности: пока ФНС не сообщила о нарушениях у контрагента — можно с ним работать без риска налоговых претензий. Крупнейшие банки сами расщепляют платежи на вознаграждение и налоги, так что перестраивать учёт на 100% не приходится.

Важные нюансы: