Заводы и строители начнут платить налоги за контрагентов
С 1 сентября 2026 года заработал эксперимент ФНС, в котором крупные заказчики — розничные сети, маркетплейсы и сервисы доставки — сами рассчитывают и перечисляют часть налогов своих контрагентов, предоставляющих персонал.
С 1 сентября 2026 года заработал эксперимент ФНС, в котором крупные заказчики — розничные сети, маркетплейсы и сервисы доставки — сами рассчитывают и перечисляют часть налогов своих контрагентов, предоставляющих персонал. Теперь к проекту хотят присоединиться производственные и строительные компании — соответствующие обращения уже поступили в ФНС. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Тимур Шиналиев на заседании в Торгово-промышленной палате 25 августа. Ожидается, что новые участники появятся к ноябрю.
Как это работает. Заказчик удерживает из вознаграждения партнёра и направляет на его единый налоговый счёт:
75% от НДС и страховых взносов;
50% от НДФЛ;
100% налогов по УСН и НПД (для самозанятых и ИП на УСН — всю сумму целиком).
Цель — пресечь серые схемы, когда кадровые посредники платят сотрудникам «в конвертах». В эксперименте участвуют 34 компании, среди которых «Яндекс», Ozon, Wildberries, X5, «Магнит», «Лента», «ВкусВилл» и другие. Пилот продлится до 1 сентября 2027 года.
Зачем это бизнесу. Производственники заинтересованы в участии, потому что получают гарантию должной осмотрительности: пока ФНС не сообщила о нарушениях у контрагента — можно с ним работать без риска налоговых претензий. Крупнейшие банки сами расщепляют платежи на вознаграждение и налоги, так что перестраивать учёт на 100% не приходится.
Важные нюансы:
Условия для новых отраслей могут отличаться — например, процент налогов, который заказчик перечисляет за партнёра, могут пересмотреть под специфику отрасли.
Предупреждение ФНС о рисках контрагента — не повод немедленно рвать договор, а сигнал к диалогу с налоговиками. На реагирование даётся 10 рабочих дней.
Если один клиент кадрового посредника вступил в эксперимент, остальные не обязаны следовать примеру. Но ФНС ожидает, что цены на услуги вырастут для всех — партнёры выстроят одинаковые условия.
ФНС уже разработала эталонный профиль «идеального» подрядчика: официальное оформление сотрудников, своевременная уплата налогов, отсутствие признаков технической компании.
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