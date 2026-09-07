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Андрей Илларионов
Новости ФНС
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Заводы и строители начнут платить налоги за контрагентов

С 1 сентября 2026 года заработал эксперимент ФНС, в котором крупные заказчики — розничные сети, маркетплейсы и сервисы доставки — сами рассчитывают и перечисляют часть налогов своих контрагентов, предоставляющих персонал.

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С 1 сентября 2026 года заработал эксперимент ФНС, в котором крупные заказчики — розничные сети, маркетплейсы и сервисы доставки — сами рассчитывают и перечисляют часть налогов своих контрагентов, предоставляющих персонал. Теперь к проекту хотят присоединиться производственные и строительные компании — соответствующие обращения уже поступили в ФНС. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Тимур Шиналиев на заседании в Торгово-промышленной палате 25 августа. Ожидается, что новые участники появятся к ноябрю. 

Как это работает. Заказчик удерживает из вознаграждения партнёра и направляет на его единый налоговый счёт:

  • 75% от НДС и страховых взносов;

  • 50% от НДФЛ;

  • 100% налогов по УСН и НПД (для самозанятых и ИП на УСН — всю сумму целиком).

Цель — пресечь серые схемы, когда кадровые посредники платят сотрудникам «в конвертах». В эксперименте участвуют 34 компании, среди которых «Яндекс», Ozon, Wildberries, X5, «Магнит», «Лента», «ВкусВилл» и другие. Пилот продлится до 1 сентября 2027 года. 

Зачем это бизнесу. Производственники заинтересованы в участии, потому что получают гарантию должной осмотрительности: пока ФНС не сообщила о нарушениях у контрагента — можно с ним работать без риска налоговых претензий. Крупнейшие банки сами расщепляют платежи на вознаграждение и налоги, так что перестраивать учёт на 100% не приходится. 

Важные нюансы:

  • Условия для новых отраслей могут отличаться — например, процент налогов, который заказчик перечисляет за партнёра, могут пересмотреть под специфику отрасли. 

  • Предупреждение ФНС о рисках контрагента — не повод немедленно рвать договор, а сигнал к диалогу с налоговиками. На реагирование даётся 10 рабочих дней. 

  • Если один клиент кадрового посредника вступил в эксперимент, остальные не обязаны следовать примеру. Но ФНС ожидает, что цены на услуги вырастут для всех — партнёры выстроят одинаковые условия. 

  • ФНС уже разработала эталонный профиль «идеального» подрядчика: официальное оформление сотрудников, своевременная уплата налогов, отсутствие признаков технической компании. 

Информации об авторе

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

Юрист в ООО

80 подписчиков221 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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