Почему ваши сотрудники захотят слить нового трекера (и почему это отличный знак)

Недавно обсуждал со своим другом Виталием внешнюю помощь в бизнесе, и тот выдал жёсткое:

«Меня бомбит от менторов, эдвайзеров и трекеров. Потому что по большей части их стиль — стиль учительницы начальной школы»🔥



И ведь ДА!



Часто клиент вместо получения реальной помощи грязнет в советах, разящих банальностью. Ему или пересказывают очевидные вещи, которыми пестрит интернет, или наставляют на путь «правильного ведения бизнеса» по дешёвой книжке из массмаркета🤦‍♂️



И ладно бы наставлял матёрый гуру, в портфолио которого десятки довольных компаний и сотни успешных проектов. Но если учить отвоёвывать место на рынке начинает «трекер» с нулевым опытом — уже явно перебор.



Вот и задумываешься: а нужен ли вообще этот трекер? 🤔



Нужен, друзья! Но не «учительница началки», не «мотиватор-говорун», а настоящий БИЗНЕС-ДЕТЕКТИВ 🕵️‍♂️ Тот, кто: