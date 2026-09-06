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Юрий Мео
Менеджмент
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Почему ваши сотрудники захотят слить нового трекера (и почему это отличный знак)

«Меня бомбит от менторов и эдвайзеров!» — Частая реакция фаундеров на банальные советы и пересказ книг из массмаркета. Но нужен ли бизнесу внешний взгляд на самом деле? Разбираем, чем банальный «мотиватор-говорун» отличается от настоящего бизнес-детектива, который видит скрытые ограничения, дает готовые инструменты и лично встает в строй вместе с командой.

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Недавно обсуждал со своим другом Виталием внешнюю помощь в бизнесе, и тот выдал жёсткое:
«Меня бомбит от менторов, эдвайзеров и трекеров. Потому что по большей части их стиль — стиль учительницы начальной школы»🔥

И ведь ДА!

Часто клиент вместо получения реальной помощи грязнет в советах, разящих банальностью. Ему или пересказывают очевидные вещи, которыми пестрит интернет, или наставляют на путь «правильного ведения бизнеса» по дешёвой книжке из массмаркета🤦‍♂️

И ладно бы наставлял матёрый гуру, в портфолио которого десятки довольных компаний и сотни успешных проектов. Но если учить отвоёвывать место на рынке начинает «трекер» с нулевым опытом — уже явно перебор.

Вот и задумываешься: а нужен ли вообще этот трекер? 🤔

Нужен, друзья! Но не «учительница началки», не «мотиватор-говорун», а настоящий БИЗНЕС-ДЕТЕКТИВ 🕵️‍♂️ Тот, кто:

Видит БОЛЬШЕ вас

Помните, как у сыщика в «Бременских»? И нюх как у собаки, и глаз как у орла. Такой трекер «вскопает» бизнес вдоль и поперёк и найдёт клондайк даже там, где вы не могли и подумать. Особые преимущества продукта, уникальный канал сбыта, неочевидный просчёт — что угодно.

Пример. Два владельца ИТ-компании содержали команду разработки ИТ-продукта и ежемесячно тратили на неё сколько-то миллионов рублей. Новых продаж не было. Фаундеры ждали выхода нового продукта и «вот тогда начнем продавать». Работа с трекером позволила им посмотреть на ситуацию с другой стороны и осознать, что средства закончатся быстрее завершения разработки. Остановили разработку, пошли в продажу. Продали! На вырученные средства продолжили разработку. И не остановили продажи 😉

Говорит с вашим бизнесом на ОДНОМ языке

Чувствует пульс ниши! Разбудите такого трекера среди ночи — он с лёту озвучит все законы и правила вашего рынка. Но и услышать пару претензий в такой ситуации будьте готовы 😁

Становится ЧАСТЬЮ вашей команды

Не смотрит со стороны, а «садится» на коня и вместе со всеми рвётся в бой. С приходом такого трекера повседневной рутине приходит конец. Сотрудники выдёргиваются из тучи своих привычных задач и направляют все силы на борьбу с единственным ограничением, которое мешает росту бизнеса. Усиливается и контроль. Не всегда это оказывается сотрудникам по нраву, особенно тем, кто привык работать свободно — без целей, метрик и в короне. И трекера такие наёмники частенько пытаются слить.

Даёт не только советы, но и ИНСТРУМЕНТЫ

Не просто указывает на ошибки, но и предоставляет конкретные механики для их устранения. Не только ищет потенциал, но и показывает, КАК именно его раскрыть.

Найти такого «трекера-детектива» — настоящая удача! Но, поверьте, попытать её точно стоит. Ведь кто владеет информацией, тот владеет миром успешным бизнесом! 😉

Информации об авторе

Юрий Мео

Юрий Мео

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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