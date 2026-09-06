Почему ваши сотрудники захотят слить нового трекера (и почему это отличный знак)

Недавно обсуждал со своим другом Виталием внешнюю помощь в бизнесе, и тот выдал жёсткое:
«Меня бомбит от менторов, эдвайзеров и трекеров. Потому что по большей части их стиль — стиль учительницы начальной школы»🔥
И ведь ДА!
Часто клиент вместо получения реальной помощи грязнет в советах, разящих банальностью. Ему или пересказывают очевидные вещи, которыми пестрит интернет, или наставляют на путь «правильного ведения бизнеса» по дешёвой книжке из массмаркета🤦♂️
И ладно бы наставлял матёрый гуру, в портфолио которого десятки довольных компаний и сотни успешных проектов. Но если учить отвоёвывать место на рынке начинает «трекер» с нулевым опытом — уже явно перебор.
Вот и задумываешься: а нужен ли вообще этот трекер? 🤔
Нужен, друзья! Но не «учительница началки», не «мотиватор-говорун», а настоящий БИЗНЕС-ДЕТЕКТИВ 🕵️♂️ Тот, кто:
Видит БОЛЬШЕ вас
Помните, как у сыщика в «Бременских»? И нюх как у собаки, и глаз как у орла. Такой трекер «вскопает» бизнес вдоль и поперёк и найдёт клондайк даже там, где вы не могли и подумать. Особые преимущества продукта, уникальный канал сбыта, неочевидный просчёт — что угодно.
Пример. Два владельца ИТ-компании содержали команду разработки ИТ-продукта и ежемесячно тратили на неё сколько-то миллионов рублей. Новых продаж не было. Фаундеры ждали выхода нового продукта и «вот тогда начнем продавать». Работа с трекером позволила им посмотреть на ситуацию с другой стороны и осознать, что средства закончатся быстрее завершения разработки. Остановили разработку, пошли в продажу. Продали! На вырученные средства продолжили разработку. И не остановили продажи 😉
Говорит с вашим бизнесом на ОДНОМ языке
Чувствует пульс ниши! Разбудите такого трекера среди ночи — он с лёту озвучит все законы и правила вашего рынка. Но и услышать пару претензий в такой ситуации будьте готовы 😁
Становится ЧАСТЬЮ вашей команды
Не смотрит со стороны, а «садится» на коня и вместе со всеми рвётся в бой. С приходом такого трекера повседневной рутине приходит конец. Сотрудники выдёргиваются из тучи своих привычных задач и направляют все силы на борьбу с единственным ограничением, которое мешает росту бизнеса. Усиливается и контроль. Не всегда это оказывается сотрудникам по нраву, особенно тем, кто привык работать свободно — без целей, метрик и в короне. И трекера такие наёмники частенько пытаются слить.
Даёт не только советы, но и ИНСТРУМЕНТЫ
Не просто указывает на ошибки, но и предоставляет конкретные механики для их устранения. Не только ищет потенциал, но и показывает, КАК именно его раскрыть.
Найти такого «трекера-детектива» — настоящая удача! Но, поверьте, попытать её точно стоит. Ведь кто владеет информацией, тот владеет
миром успешным бизнесом! 😉