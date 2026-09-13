Процент от выручки за провал: как пересобрать систему мотивации топ-менеджеров

Проанализируйте процесс достижения сотрудником цели — из каких действий он состоит? Какие факторы усиливают его эффективность и мешают?

Возможные позитивные:

Возможные негативные:

Пример

Накануне «горячего» периода, когда традиционно поднимается спрос на услуги компании, из департамента ушло много сотрудников. В результате оставшиеся были перегружены работой, что повлекло за собой невыполнение обязательств перед клиентами.

При этом руководитель департамента не смог оперативно вывести на работу новых сотрудников. А те, которые были быстро найдены, не смогли включиться в процесс из-за долгого периода адаптации.