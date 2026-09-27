Причины саботажа KPI: какие условия ломают даже идеальную систему мотивации

— Будешь хорошо работать — получишь премию — Сколько? — А вот закрой месяц так, чтоб мне понравилось, тогда узнаешь.

Знакомо? Вот почему сотрудник вместо того, чтобы бежать к вашему плану, просто пожимает плечами и тихо обновляет резюме.

Сегодня раскрываю обещанное — УСЛОВИЯ, без которых система мотивации не сработает, какой бы эффективной ни казалась.