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Юрий Мео
Управление персоналом
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Причины саботажа KPI: какие условия ломают даже идеальную систему мотивации

«Сделай так, чтоб мне понравилось, а там посмотрим» — верный путь к увольнению сильных кадров. Разбираю критические условия работающей мотивации: от честных и автоматизированных правил выплат до запрета на смену планки задним числом и раздачу бонусов «за присутствие».

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— Будешь хорошо работать — получишь премию

— Сколько?

— А вот закрой месяц так, чтоб мне понравилось, тогда узнаешь.

Знакомо? Вот почему сотрудник вместо того, чтобы бежать к вашему плану, просто пожимает плечами и тихо обновляет резюме.

Сегодня раскрываю обещанноеУСЛОВИЯ, без которых система мотивации не сработает, какой бы эффективной ни казалась.

Обязательные

Честность и прозрачность

Если обещали бонус — платите. Но настоящая прозрачность — это когда не только цифры в ведомости сходятся, но и логика выплат понятна всем.

Пример

Финансовый директор получает бонус за рост EBITDA, хотя в отделе знают — прибыль «нарисована» отсрочкой платежей. Формально KPI выполнен, но команда видит подмену.

Измеримость и простота

Критерии получения бонусов должны быть чёткими. Важно, чтобы сотрудник был сам в состоянии прикинуть, сколько получит. Если формула слишком сложная — мотивация ломается.

Пример

Вместо «премия за выполнение KPI» — «+15% к зарплате, если выполнишь план на 100%, +25% — если на 120%». Никаких «решений комиссии».

Достижимость, но не «подачка»

Цель должна быть реальной, но требовать усилий — «прыжок выше обычного». Если бонусы получают все просто за присутствие — это не мотивация, это «ночлежка».

Автоматизация, а не «ручное управление»

Минимум субъективности. Нельзя, чтобы бонус зависел от настроения начальника. Если критерий выполнен — выплата должна прийти автоматически.

Желательные

Сначала платить, потом менять правила

Нельзя задним числом повышать планку или менять условия. Если сотрудник выполнил KPI по старым правилам — платите, даже если система мотивации обновляется.

Не кормить всех из одного котла

Мотивация — для лучших, это не «социальная помощь». Если бонусы получают все одинаково, пропадает стимул стараться.

Ничего за ничего

Нет результата — нет бонуса. Никаких «утешительных призов».

Двусторонняя ответственность

Если компания требует от сотрудника лояльности, то и сама должна её демонстрировать.

Пример

Менеджер год выводил продукт в топ, но в кризис его уволили без выходных выплат. Всё — социальный договор рвётся.

Дополнительные — из опыта

Чем выше уровень — тем жёстче правила

Для топов KPI должны быть сверхсложными, но и вознаграждение — сверхдоходом. Для линейных сотрудников — понятные и стабильные бонусы.

Мотивация ≠ зарплата

Бонусы — это дополнительное вознаграждение, а не часть оклада. Если сотрудник рассчитывает на премию как на обязательную часть дохода — это уже не мотивация, а скрытая зарплата.

Гибкость под рынок

Если конкуренты дают опционы, а вы только премии — топы уйдут.

❗️Если вы оказались в одной из следующих ситуаций (а то и в нескольких), срочно корректируйте свою систему мотивации:

  • Сотрудники не понимают, как получить бонус → система слишком сложная

  • Бонусы платятся «по настроению» → можно забыть о доверии

  • Все получают одинаково → нет стимула расти

  • Условия меняются задним числом → люди перестают стараться

В идеальной системе мотивации всё прозрачно, логично и автоматизировано — не нужно запрашивать бонусы у начальства.

Думал прикрепить список из 50+ инструментов мотивации, но оставил его для личного обсуждения — пишите в личку, если нужна помощь.

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Юрий Мео

Юрий Мео

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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