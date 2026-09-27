Причины саботажа KPI: какие условия ломают даже идеальную систему мотивации

— Будешь хорошо работать — получишь премию
— Сколько?
— А вот закрой месяц так, чтоб мне понравилось, тогда узнаешь.
Знакомо? Вот почему сотрудник вместо того, чтобы бежать к вашему плану, просто пожимает плечами и тихо обновляет резюме.
Сегодня раскрываю обещанное — УСЛОВИЯ, без которых система мотивации не сработает, какой бы эффективной ни казалась.
Обязательные
Честность и прозрачность
Если обещали бонус — платите. Но настоящая прозрачность — это когда не только цифры в ведомости сходятся, но и логика выплат понятна всем.
Пример
Финансовый директор получает бонус за рост EBITDA, хотя в отделе знают — прибыль «нарисована» отсрочкой платежей. Формально KPI выполнен, но команда видит подмену.
Измеримость и простота
Критерии получения бонусов должны быть чёткими. Важно, чтобы сотрудник был сам в состоянии прикинуть, сколько получит. Если формула слишком сложная — мотивация ломается.
Пример
Вместо «премия за выполнение KPI» — «+15% к зарплате, если выполнишь план на 100%, +25% — если на 120%». Никаких «решений комиссии».
Достижимость, но не «подачка»
Цель должна быть реальной, но требовать усилий — «прыжок выше обычного». Если бонусы получают все просто за присутствие — это не мотивация, это «ночлежка».
Автоматизация, а не «ручное управление»
Минимум субъективности. Нельзя, чтобы бонус зависел от настроения начальника. Если критерий выполнен — выплата должна прийти автоматически.
Желательные
Сначала платить, потом менять правила
Нельзя задним числом повышать планку или менять условия. Если сотрудник выполнил KPI по старым правилам — платите, даже если система мотивации обновляется.
Не кормить всех из одного котла
Мотивация — для лучших, это не «социальная помощь». Если бонусы получают все одинаково, пропадает стимул стараться.
Ничего за ничего
Нет результата — нет бонуса. Никаких «утешительных призов».
Двусторонняя ответственность
Если компания требует от сотрудника лояльности, то и сама должна её демонстрировать.
Пример
Менеджер год выводил продукт в топ, но в кризис его уволили без выходных выплат. Всё — социальный договор рвётся.
Дополнительные — из опыта
Чем выше уровень — тем жёстче правила
Для топов KPI должны быть сверхсложными, но и вознаграждение — сверхдоходом. Для линейных сотрудников — понятные и стабильные бонусы.
Мотивация ≠ зарплата
Бонусы — это дополнительное вознаграждение, а не часть оклада. Если сотрудник рассчитывает на премию как на обязательную часть дохода — это уже не мотивация, а скрытая зарплата.
Гибкость под рынок
Если конкуренты дают опционы, а вы только премии — топы уйдут.
❗️Если вы оказались в одной из следующих ситуаций (а то и в нескольких), срочно корректируйте свою систему мотивации:
Сотрудники не понимают, как получить бонус → система слишком сложная
Бонусы платятся «по настроению» → можно забыть о доверии
Все получают одинаково → нет стимула расти
Условия меняются задним числом → люди перестают стараться
В идеальной системе мотивации всё прозрачно, логично и автоматизировано — не нужно запрашивать бонусы у начальства.
Думал прикрепить список из 50+ инструментов мотивации, но оставил его для личного обсуждения — пишите в личку, если нужна помощь.