Ввели новые индикаторы риска нарушений для работодателей

Теперь о нарушениях работодателей можно узнать из официальных источников. Каждый человек, всегда надеется что трудоустраивается в надежную компанию, но бывают разные случаи.

Так вот , Минтруд уточнил и расширил перечень индикаторов риска, применяемых Рострудом и сигнализирующих о возможных нарушениях трудового законодательства.(Приказ Минтруда России от 28 ноября 2024 г. № 640н (зарег. в Минюсте 25 декабря 2024 г.)) . Поэтому для человека появилась возможность , больше узнать о компании.

В частности, установлено, что индикатором риска является поступление информации о начислении работодателем заработной платы за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ 60 и более работникам в случаях, когда их доля составляет 50 и более процентов от общего числа работников. В настоящее время ориентируются на среднее значение оплаты труда работника ниже МРОТ при соотношении размера фонда оплаты труда и количества работников у одного работодателя за квартал.

Также претерпел изменения пункт 6 перечня (отсутствие кадровых изменений у одного работодателя за квартал при условии сокращения обязательных отчислений в СФР на 50 процентов), он изложен в следующей редакции: "Отсутствие снижения численности работников при условии сокращения фонда оплаты труда на 80 процентов и более за квартал у одного работодателя, численность работников которого равняется или превышает 15 работников".

Кроме того, появились новые индикаторы:

поступление информации об организации (ИП), взаимодействующей более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом от указанной организации (ИП) более 35 тыс. руб. и продолжительностью работы более 3 месяцев в случае, если доля доходов от данной организации или ИП в доходах самозанятого находится на уровне 90 процентов и выше;

поступление информации о снижении в предыдущем квартале зарплаты у 25 процентов и более работников медицинской организации (врачей, медработников с высшим образованием, среднего и младшего медперсонала).

Данный документ вступил в силу 6 января 2025 г.

Надеюсь моя статья , была полезной .

С уважением Елена Викторовна.