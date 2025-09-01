Увольнение Статья 77 пункт 3 часть 1 ТК РФ: увольнение по собственному желанию
Итак в каких случаях может работник уволится в один день , без отработки.
Уволить можно , можно если сотрудник и работодатель пришли к взаимному согласию.
К уважительным причинам, которые позволяют сотруднику уволиться без отработки, относят:
выход на пенсию;
зачисление в образовательное учреждение;
наличие у сотрудника трех и более детей в возрасте до 16 лет или учащихся до 18 лет;
перевод супруга на работу в другую местность, для прохождения службы за границей; заключение сотрудником контракта на прохождение военной службы;
болезнь сотрудника, которая препятствует продолжению работы;
необходимость ухода за больными членами семьи;
переезд сотрудника в другую местность;
ограничение на проживание в местности, где находится работодатель, которое подтверждено медицинским заключением;
избрание сотрудника на должность, которую замещают по конкурсу
Если у работника есть уважительная причина на досрочное увольнение по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, работодатель обязан уволить его без отработки в день, который сотрудник указал в заявлении. В заявлении на увольнение работник обязательно указывает причину срочного увольнения.
Надеюсь моя статья , была полезной .
С уважением.
