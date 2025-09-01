Увольнение Статья 77 пункт 3 часть 1 ТК РФ: увольнение по собственному желанию

Рассмотрим случаи, когда работник желает уволится в один день. Как правильно это оформит по тк РФ.

Итак в каких случаях может работник уволится в один день , без отработки.

Уволить можно , можно если сотрудник и работодатель пришли к взаимному согласию.

К уважительным причинам, которые позволяют сотруднику уволиться без отработки, относят:

выход на пенсию;

зачисление в образовательное учреждение;

наличие у сотрудника трех и более детей в возрасте до 16 лет или учащихся до 18 лет;

перевод супруга на работу в другую местность, для прохождения службы за границей; заключение сотрудником контракта на прохождение военной службы;

болезнь сотрудника, которая препятствует продолжению работы;

необходимость ухода за больными членами семьи;

переезд сотрудника в другую местность;

ограничение на проживание в местности, где находится работодатель, которое подтверждено медицинским заключением;

избрание сотрудника на должность, которую замещают по конкурсу

Если у работника есть уважительная причина на досрочное увольнение по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, работодатель обязан уволить его без отработки в день, который сотрудник указал в заявлении. В заявлении на увольнение работник обязательно указывает причину срочного увольнения.

Надеюсь моя статья , была полезной .

С уважением.