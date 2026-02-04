Курсовая волатильность января: как скачки рубля в начале года предсказывают динамику на весь первый квартал?

В январе на курс рубля влияют несколько ключевых факторов:

Сезонность платежного баланса. В начале года наблюдается низкая деловая активность, что снижает спрос на валюту для импорта, зарубежных поездок и выплат по внешнему долгу. Это создает условия для укрепления рубля.

Налоговый период. Вблизи ключевых налоговых дат (в т.ч. около 28 января) экспортеры активно продают валютную выручку для расчетов с бюджетом, что увеличивает предложение валюты на внутреннем рынке и поддерживает рубль.

Действия ЦБ и Минфина. В январе часто проводятся операции в рамках бюджетного правила (продажа валюты и золота), что влияет на курс. Например, в период с 16 января по 5 февраля 2026 года регулятор продавал активы на 17,42 млрд рублей в день.

Геополитический фон. Новости о переговорах, санкциях или международных конфликтах могут резко менять настроения инвесторов и вызывать всплески волатильности. В январе 2026 года, например, новостной фон вокруг возможных переговорных инициатив по украинскому конфликту мог поддерживать рубль.