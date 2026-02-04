8146 ОК БСН моб
Марат Самитов
Экономика России

Курсовая волатильность января: как скачки рубля в начале года предсказывают динамику на весь первый квартал?

Курсовая волатильность января часто служит индикатором динамики рубля на весь первый квартал. Это связано с комплексом сезонных, геополитических и экономических факторов, которые формируют основу для прогнозирования.

Аналитики и эксперты отмечают, что события начала года могут задавать тон для последующих месяцев, хотя и не гарантируют точного сценария развития событий.

Факторы волатильности января

В январе на курс рубля влияют несколько ключевых факторов:

  • Сезонность платежного баланса. В начале года наблюдается низкая деловая активность, что снижает спрос на валюту для импорта, зарубежных поездок и выплат по внешнему долгу. Это создает условия для укрепления рубля.

  • Налоговый период. Вблизи ключевых налоговых дат (в т.ч. около 28 января) экспортеры активно продают валютную выручку для расчетов с бюджетом, что увеличивает предложение валюты на внутреннем рынке и поддерживает рубль.

  • Действия ЦБ и Минфина. В январе часто проводятся операции в рамках бюджетного правила (продажа валюты и золота), что влияет на курс. Например, в период с 16 января по 5 февраля 2026 года регулятор продавал активы на 17,42 млрд рублей в день.

  • Геополитический фон. Новости о переговорах, санкциях или международных конфликтах могут резко менять настроения инвесторов и вызывать всплески волатильности. В январе 2026 года, например, новостной фон вокруг возможных переговорных инициатив по украинскому конфликту мог поддерживать рубль.

  • Цены на нефть. Хотя эффект от спада экспортной выручки обычно проявляется с лагом, в январе этот фактор может начать полноценно влиять на курс. Низкие цены на российскую нефть (с учетом дисконта к Brent) создают давление на рубль.

Как январские тенденции влияют на первый квартал

  1. Если в январе наблюдается укрепление рубля, это может быть связано с усилением продаж валюты экспортерами, действиями ЦБ или улучшением геополитического фона. Такие условия могут сохраниться в феврале–марте, если ключевые факторы (например, налоговый период или бюджетные операции) продолжат действовать. Однако важно учитывать, что к концу квартала может вырасти спрос на валюту со стороны импортеров, что ослабит рубль.

  2. Волатильность в январе (резкие колебания курса) часто указывает на неопределенность на рынке. Это может быть связано с геополитическими рисками, нестабильностью сырьевых рынков или ожиданиями изменений в монетарной политике. Такая турбулентность может продолжиться в первом квартале, если не появятся четкие позитивные или негативные сигналы.

  3. Слабый рубль в январе (например, из-за низких цен на нефть или усиления санкций) может заложить основу для дальнейшего ослабления в квартале. Экспортоориентированные отрасли будут испытывать давление, что может повлиять на бюджетные поступления и экономическую динамику.

Мнения экспертов

  • Михаил Васильев (Совкомбанк): первый квартал - самый благоприятный период для курса рубля из-за сезонности платежного баланса. В январе сочетаются низкая деловая активность, высокий спрос на рубли в налоговый период и поддержка со стороны ЦБ.

  • Владимир Брагин (УК «Альфа-Капитал»): рубль остается крайне волатильным из-за избыточного внимания участников рынка к новостному фону. Изменение структуры трансграничных финансовых потоков и снижение спроса на иностранную валюту могут формировать избыточное предложение валюты на рынке.

  • Агаджанова Кристина (независимый инвестиционный советник): после январских праздников ЦБ традиционно активно вмешивается в нормализацию курса рубля. В первом квартале 2026 года курс может остаться в диапазоне 78–83 рубля за доллар.

  • Егор Диашов (Комиссия по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России»): волатильность сохраняется, но резкой девальвации в начале года не наблюдается. Среди возможных сценариев - постепенное ослабление рубля к концу года или резкое ослабление при усилении санкций.

Ограничения прогнозирования

Даже при наличии четких январских трендов нельзя с уверенностью предсказать динамику на весь квартал. На курс рубля в течение первого квартала могут повлиять:

  • изменение цен на нефть и другие сырьевые товары;

  • решения ЦБ по ключевой ставке;

  • новые геополитические события;

  • динамика импорта и экспорта;

  • изменения в бюджетной политике.

Таким образом, январская волатильность и тенденции могут дать представление о возможных сценариях развития событий, но окончательный прогноз требует учета множества переменных и их динамики в течение квартала.

Марат Самитов

Марат Самитов

