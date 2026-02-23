Цифровой рубль в 2026 году: что изменится для граждан и бизнеса

Тема цифрового рубля в 2026 году перестает быть исключительно «пилотной». Для части банков и бизнеса уже определены конкретные сроки, когда нужно обеспечить возможность расчетов в цифровых рублях. Одновременно развивается отдельный контур применения цифрового рубля в бюджетном процессе.

Ниже — практический разбор: что уже закреплено в законодательстве, что остается добровольным, и к чему бизнесу стоит подготовиться заранее.

Что такое цифровой рубль

У рубля теперь три формы:

наличная (банкноты и монеты),

безналичная (деньги на банковском счете),

цифровая.

Цифровой рубль — это не криптовалюта и не «баллы». Эмитентом выступает Банк России, а операции осуществляются на платформе цифрового рубля, оператором которой также является Банк России.

Они равноценны: 1 рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль.

Это важно: цифровой рубль — не частная платежная система и не банковский продукт конкретного банка. Банки здесь выступают как участники и обеспечивают доступ клиента к платформе.

Какие законы регулируют цифровой рубль в 2026 году

Чтобы не смешивать разные этапы, удобнее разделить нормативную базу на три блока.

1. Базовый закон о правовой модели цифрового рубля

Основой остается Федеральный закон от 24.07.2023 № 340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Именно он закрепил правовую архитектуру цифрового рубля, внес изменения в Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В рамках этих изменений цифровой рубль был встроен в действующую систему денежного обращения и платежей, а также закреплены базовые ограничения (например, цифровые рубли не используются как вклад/депозитный инструмент).

2. Закон о поэтапном подключении банков и бизнеса

Для массового внедрения расчетов ключевым является Федеральный закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он устанавливает поэтапные сроки подключения банков, продавцов, исполнителей и владельцев агрегаторов к операциям с цифровыми рублями, а также закрепляет механизм универсального платежного кода (универсального QR).

Важно: этот закон принят и подписан, а его положения о массовом подключении начинают применяться поэтапно с 1 сентября 2026 года.

3. Закон о цифровом рубле в бюджетном процессе

Отдельный контур регулируется Федеральным законом от 31.07.2025 № 303-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Этот закон касается не розничной торговли, а бюджетной системы: он вводит правила использования счета цифрового рубля Федерального казначейства и порядок расчетов в цифровых рублях в рамках казначейского исполнения.

Что можно делать с цифровым рублем, а что нельзя

С практической точки зрения цифровой рубль — это инструмент расчетов и переводов.

Можно:

оплачивать товары и услуги;

переводить деньги другим пользователям;

переводить цифровые рубли в безналичную форму и обратно (1:1).

Нельзя:

открыть вклад в цифровых рублях;

получать проценты на остаток цифрового кошелька по модели банковского вклада. Это не депозитный инструмент, а платежный.

Обязательно ли пользоваться цифровым рублем

Для граждан использование цифрового рубля остается добровольным. Банк России отдельно разъясняет, что человек сам выбирает, какой формой рубля пользоваться — наличной, безналичной или цифровой. Никакого обязательного перевода всех расчетов в цифровой рубль для населения не установлено.

Это важно подчеркнуть, поскольку в публичном поле часто смешивают:

обязанность бизнеса обеспечить возможность приема цифрового рубля;

и право гражданина пользоваться или не пользоваться этим способом оплаты.

Это разные вещи. Закон обязывает бизнес обеспечить техническую возможность, но не обязывает каждого покупателя переходить на цифровой рубль.

Когда бизнесу нужно обеспечить прием цифрового рубля

Самая практическая часть темы — сроки подключения. Они зависят от двух критериев:

категория банка, в котором обслуживается бизнес; выручка продавца за предыдущий календарный год.

С 1 сентября 2026 года

Обязанность обеспечить возможность операций с цифровыми рублями возникает у:

крупнейших банков (системно значимых и значимых на рынке платежных услуг);

торговых компаний (и ИП), которые являются клиентами таких банков и имеют выручку за предыдущий год свыше 120 млн руб.

С 1 сентября 2027 года подключаются:

банки с универсальной лицензией;

их клиенты-продавцы с выручкой свыше 30 млн руб.

С 1 сентября 2028 года очередь доходит до:

остальных банков;

продавцов с выручкой от 20 до 30 млн руб. (и в целом оставшихся категорий в рамках закона).

Исключения. Закон предусматривает освобождение от обязанности принимать оплату в цифровых рублях, в частности:

на торговые точки с выручкой менее 5 млн руб. за предшествующий год;

на точки, работающие там, где нет интернета.

Универсальный QR-код

С поэтапным внедрением цифрового рубля связан и универсальный платежный код (универсальный QR). Его задача — унифицировать сценарий оплаты: покупатель сканирует один код, а далее выбирает подходящий способ оплаты, в том числе цифровой рубль, если такая опция доступна. Это предусмотрено Федеральным законом от 23.07.2025 № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для бизнеса, вопрос цифрового рубля, отразится и на кассовой инфраструктуре, и на интеграции с платежными сервисами, и на готовности банка-эквайера/платежного партнера к новым требованиям.

Зарплата и пособия

В публичных обсуждениях часто создается ощущение, что «зарплаты скоро переведут в цифровой рубль всем». На практике ситуация иная.

Трудовое законодательство не было переписано под обязательную цифровую зарплату. Общий принцип остается прежним: формат выплаты определяется по правилам ТК РФ и условиям взаимодействия работодателя и работника.

Отдельно развивается бюджетный механизм, основанный на Федеральном законе от 31.07.2025 № 303-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». В этом контуре цифровой рубль применяется через счет цифрового рубля Федерального казначейства и по установленным государством правилам.

При этом сам факт технической возможности бюджетной выплаты в цифровых рублях не означает автоматического перевода всех получателей на этот формат. Для гражданина сохраняется принцип добровольности использования цифрового рубля, а доступ к цифровому кошельку оформляется через банк-участник платформы. Позиция о добровольности прямо отражена в разъяснениях Банка России.

То есть в 2026 году корректно говорить не о всеобщем переводе зарплат в цифровой рубль, а о поэтапном расширении сценариев, прежде всего в бюджетной системе и розничных расчетах.

Как начать пользоваться цифровым рублем

Для граждан и бизнеса логика похожая, доступ к платформе идет через банк-участник. Базовые шаги:

Выберите банк-участник платформы. Информация и документы по цифровому рублю публикуются Банком России. Получите доступ к платформе через приложение/онлайн-банк. Банк обеспечивает подключение к платформе цифрового рубля по правилам Банка России. Откройте цифровой кошелек (счет цифрового рубля). Кошелек находится на платформе Банка России, а не внутри конкретного банка. При этом доступ к нему может быть из банковских приложений участников. Пополните кошелек переводом из безналичных рублей. Далее можно проводить переводы и оплаты в цифровых рублях. Для оплаты в магазине используйте QR. По мере внедрения универсального платежного QR покупателю будет предлагаться выбор способа оплаты, включая цифровой рубль.

Для бизнеса

Даже если срок обязательного подключения для вашей компании наступает позже, подготовка в 2026 году станет для вас рациональным шагом.

Проверить свою категорию по выручке. Сроки подключения завязаны на выручку за предыдущий календарный год. Это базовый критерий, от которого зависит дата обязанности обеспечить прием оплаты в цифровых рублях. Уточнить категорию банка. Для закона важно, у какого банка вы обслуживаетесь (системно значимый/универсальная лицензия/иная категория). От этого зависит график подключения. Внедрение универсального QR. Если отложить вопрос до момента вступления обязанности в силу, можно столкнуться не с юридической, а с технической проблемой (интеграция кассы, терминала, платежного сервиса и банка требует времени). Разделить правовые и операционные риски. Сейчас основной риск для бизнеса — неподготовленность инфраструктуры к моменту, когда возникнет обязанность внедрения цифрового рубля.

Цифровой рубль в 2026 году — это уже конкретный юридический и технологический проект с понятными сроками для банков, торговли и бюджетной системы. Для граждан он остается добровольным инструментом, а для бизнеса главный вопрос сейчас — не спорить о будущем, а вовремя подготовить инфраструктуру и не пропустить свой срок подключения.