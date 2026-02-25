Штрафы за ККТ хотят повысить: что меняется и к чему готовиться бизнесу

Что нужно понимать

На практике нарушения по ККТ - это не только прием наличных без чека. Проблема часто возникает и при расчетах, когда деньги принимаются переводом, но чек не формируется, либо формируется с ошибками. С точки зрения контроля это тоже риск по статье 14.5 КоАП РФ. Минфин утвердил перечень индикаторов риска нарушений по ККТ (приказ от 06.06.2023 № 88н). Среди них, например:

отсутствие фискальных данных в АИС налоговых органов при зарегистрированной ККТ,

аномально высокая доля возвратов прихода,

высокая доля чеков коррекции.

То есть контроль строится не только на жалобах покупателей, но и на цифровых признаках поведения кассы.

В публичных разъяснениях звучал важный тезис: при сбоях связи данные не исчезают - они сохраняются в фискальном накопителе, а после восстановления обмена должны быть переданы. Это соответствует логике 54-ФЗ от 22.05.2003 г., в которой говорится, что фискальный накопитель рассчитан на работу с подтверждением оператора фискальных данных и контролем сроков передачи. В законе прямо закреплен 30-дневный предел отсутствия подтверждения оператора для фискального документа (для обычного режима с ОФД).При этом, если связь не восстанавливается в течение 30 дней, дальнейшая работа кассы блокируется до восстановления связи и передачи накопившейся информации.

Это не освобождает от обязанностей, но показывает, что в спорных ситуациях важна добросовестность и подтверждение реальности технического сбоя.

Бизнес-объединения уже отреагировали на проект. «ОПОРА РОССИИ» публично сообщила, что направила отзыв в Госдуму и Правительство с просьбой смягчить проект. Основным аргументом стало - отсутствие дифференциации штрафов по масштабу бизнеса и риск тяжелых последствий для микропредприятий и ИП.

И это действительно критически важный вопрос. Потому что борьба с теневым сектором нужна, но для малого бизнеса важно, чтобы санкции оставались соразмерными и учитывали характер нарушения, повторность и размер оборота.

Несмотря на то, что проект еще не принят окончательно, подготовка нужна уже сейчас - особенно тем, у кого розница, услуги, общепит, салоны, медицина, образование и другие B2C-расчеты. Поэтому держите практический минимум:

Проведите внутреннюю проверку кассовой дисциплины

где и как принимаются деньги;

все ли точки/адреса корректно привязаны к ККТ;

нет ли серых сценариев приема платежей. 2. Проверьте выдачу чеков

бумажных и электронных;

корректность реквизитов;

работу интеграций (сайт, CRM, эквайринг, касса). 3. Настройте контроль чеков коррекции

Высокая доля чеков коррекции сама по себе может стать индикатором риска. Важно не только оформлять коррекции, но и анализировать причину их появления. 4. Обучите сотрудников

Большая часть нарушений возникает из-за ошибок кассиров и администраторов(не тот способ оплаты, не отправили электронный чек, оформили возврат неправильно). 5. Используйте механизм добровольного исправления

Если нарушение обнаружили сами - не тяните. Примечание к ст. 14.5 КоАП РФ дает шанс уйти от штрафа при соблюдении условий (заявление + устранение нарушения до того, как сведения появились у ФНС). 6. При необходимости - запросите профилактический визит

ФНС отдельно продвигает формат профилактических визитов по ККТ. Для части контролируемых лиц такой визит можно инициировать через Госуслуги, и он носит консультационный характер. Это хороший вариант, если есть сомнения в настройке процессов.

Окончательная редакция закона еще может измениться ко второму чтению, но тренд уже очевиден. Поэтому лучшая стратегия на ближайшие месяцы - не ждать публикации итогового текста, а заранее привести кассовые процессы в порядок и закрыть уязвимые места.