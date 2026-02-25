Штрафы за ККТ хотят повысить: что меняется и к чему готовиться бизнесу

Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект № 1096244-8, который ужесточает санкции по ККТ. По данным карточки законопроекта, он прошел первое чтение, а срок внесения поправок ко второму чтению установлен до 12 марта 2026 года. То есть финальные параметры еще могут измениться.
Какие именно изменения нас ждут, разберемся в этой статье.
Что действует сейчас
Базовые правила по применению касс установлены Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Он обязывает фиксировать расчеты с покупателями с применением ККТ. Такая обязанность является частью налогового контроля и учета выручки.
Ответственность за нарушения закреплена в статье 14.5 КоАП РФ. В действующей редакции:
за неприменение ККТ штраф для должностных лиц - от 1/4 до 1/2 суммы расчета, но не менее 10 000 руб., для организаций - от 3/4 до 1 суммы расчета, но не менее 30 000 руб.;
за применение ККТ с нарушениями (например, ошибки в порядке регистрации/применения) - предупреждение или штраф;
за ненаправление чека - предупреждение или штраф (для юрлиц сейчас 10 000 руб.);
за повторное неприменение ККТ, если сумма расчетов без кассы достигла 1 млн руб. и более, возможно уже не просто штрафное взыскание, а приостановление деятельности до 90 суток (для ИП и юрлиц);
Отдельно важно: в примечании к статье 14.5 КоАП РФ уже предусмотрен механизм освобождения от ответственности, если компания или ИП добровольно заявили о нарушении и исправили его (в том числе через чек коррекции) до того, как налоговый орган получил сведения о нарушении. Это одна из ключевых практических норм, которой бизнес часто недооценивает.
Что предлагает законопроект в 2026 году
По проекту, который прошел первое чтение, штрафы по ККТ ощутимо меняются.
1. Рост минимальных штрафов за неприменение ККТ
для должностных лиц - минимум 30 000 руб. (сейчас 10 000 руб.),
для юрлиц - минимум 150 000 руб. (сейчас 30 000 руб.).
Именно этот рост вызывает основную дискуссию: особенно для микро- и малого бизнеса, где один эпизод нарушения может приводить к финансово чувствительным последствиям.
2. Ужесточение за повторные нарушения
Проект вводит отдельные санкции, если нарушение повторяется, а сумма расчетов без ККТ - менее 1 млн руб.:
для должностных лиц - от 1/4 до 1/2 суммы расчета, но с повышенными минимальными порогами;
для юрлиц - от 3/4 до 1 суммы расчета, также с высокими минимальными порогами (в т.ч. 300 000 руб. и 750 000 руб. в отдельных случаях).
Проект смещает акцент с штрафа за факт на более жесткую реакцию за системность нарушений.
3. Штрафы за непредоставление чека
По проекту штраф за ненаправление (непередачу) чека покупателю хотят поднять до 50 000 руб. для юрлиц. При этом для должностных лиц по этой части ответственность планируют исключить.
4. Дистанционное возбуждение дела
Еще одно принципиальное изменение - налоговые органы смогут возбуждать дела о нарушениях в сфере ККТ на основании имеющихся данных без проверок во взаимодействии с контролируемым лицом. Контроль больше уходит в цифровой контур, а это может сказаться на сложности оспаривания из-за пропуска сроков.
Аргументация Минфина и налогового блока строится вокруг того, что нарушения по ККТ массовые и экономически выгодные для нарушителей при текущих штрафах. Именно поэтому в проекте ставка сделана на увеличение минимальных санкций и усиление реакции на повторность. Эта логика отражена и в публичных комментариях к инициативе, и в материалах к проекту.
Отдельно отмечу: это укладывается в общую тенденцию последних лет - ФНС усиливает риск-ориентированный контроль и цифровой мониторинг, а не только классические выездные проверки.
Что нужно понимать
На практике нарушения по ККТ - это не только прием наличных без чека. Проблема часто возникает и при расчетах, когда деньги принимаются переводом, но чек не формируется, либо формируется с ошибками. С точки зрения контроля это тоже риск по статье 14.5 КоАП РФ.
Минфин утвердил перечень индикаторов риска нарушений по ККТ (приказ от 06.06.2023 № 88н). Среди них, например:
отсутствие фискальных данных в АИС налоговых органов при зарегистрированной ККТ,
аномально высокая доля возвратов прихода,
высокая доля чеков коррекции.
То есть контроль строится не только на жалобах покупателей, но и на цифровых признаках поведения кассы.
В публичных разъяснениях звучал важный тезис: при сбоях связи данные не исчезают - они сохраняются в фискальном накопителе, а после восстановления обмена должны быть переданы. Это соответствует логике 54-ФЗ от 22.05.2003 г., в которой говорится, что фискальный накопитель рассчитан на работу с подтверждением оператора фискальных данных и контролем сроков передачи. В законе прямо закреплен 30-дневный предел отсутствия подтверждения оператора для фискального документа (для обычного режима с ОФД).При этом, если связь не восстанавливается в течение 30 дней, дальнейшая работа кассы блокируется до восстановления связи и передачи накопившейся информации.
Это не освобождает от обязанностей, но показывает, что в спорных ситуациях важна добросовестность и подтверждение реальности технического сбоя.
Бизнес-объединения уже отреагировали на проект. «ОПОРА РОССИИ» публично сообщила, что направила отзыв в Госдуму и Правительство с просьбой смягчить проект. Основным аргументом стало - отсутствие дифференциации штрафов по масштабу бизнеса и риск тяжелых последствий для микропредприятий и ИП.
И это действительно критически важный вопрос. Потому что борьба с теневым сектором нужна, но для малого бизнеса важно, чтобы санкции оставались соразмерными и учитывали характер нарушения, повторность и размер оборота.
Несмотря на то, что проект еще не принят окончательно, подготовка нужна уже сейчас - особенно тем, у кого розница, услуги, общепит, салоны, медицина, образование и другие B2C-расчеты. Поэтому держите практический минимум:
Проведите внутреннюю проверку кассовой дисциплины
где и как принимаются деньги;
все ли точки/адреса корректно привязаны к ККТ;
нет ли серых сценариев приема платежей.
2. Проверьте выдачу чеков
бумажных и электронных;
корректность реквизитов;
работу интеграций (сайт, CRM, эквайринг, касса).
3. Настройте контроль чеков коррекции
Высокая доля чеков коррекции сама по себе может стать индикатором риска. Важно не только оформлять коррекции, но и анализировать причину их появления.
4. Обучите сотрудников
Большая часть нарушений возникает из-за ошибок кассиров и администраторов(не тот способ оплаты, не отправили электронный чек, оформили возврат неправильно).
5. Используйте механизм добровольного исправления
Если нарушение обнаружили сами - не тяните. Примечание к ст. 14.5 КоАП РФ дает шанс уйти от штрафа при соблюдении условий (заявление + устранение нарушения до того, как сведения появились у ФНС).
6. При необходимости - запросите профилактический визит
ФНС отдельно продвигает формат профилактических визитов по ККТ. Для части контролируемых лиц такой визит можно инициировать через Госуслуги, и он носит консультационный характер. Это хороший вариант, если есть сомнения в настройке процессов.
Окончательная редакция закона еще может измениться ко второму чтению, но тренд уже очевиден. Поэтому лучшая стратегия на ближайшие месяцы - не ждать публикации итогового текста, а заранее привести кассовые процессы в порядок и закрыть уязвимые места.
