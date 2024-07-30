Минэкономразвития напомнило о льготных кредитах самозанятым

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» можно взять льготный кредит на развитие предпринимательской деятельности в размере до 10 млн рублей.

Письмом Минэкономразвития России от 26.06.2024 №ОГ-Д13-4502 напомнило, что льготные кредиты Малым и средним предприятиям (МСП), микропредприятиям и самозанятым гражданам могут быть представлены в рамках программы льготного кредитования малого бизнеса, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 №1764.

Малые и средние предприятия могут получить от банков-участников программы льготный кредит на пополнение оборотных средств в размере от 500 000 рублей до 500 млн рублей на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – в размере от 500 000 рублей до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, а также на рефинансирование ранее взятого кредита.

Предельная ставка по таким кредитным договорам (соглашениям) рассчитывается как ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения кредитного договора (соглашения), увеличенная не более чем на 2,75% годовых (но не более 15% годовых для микропредприятий и малых предприятий и 13,5% годовых для средних предприятий при значениях ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 13% годовых и более) на период предоставления банку субсидии.

В свою очередь, микропредприятия и самозанятые могут получить льготный кредит на развитие предпринимательской деятельности в размере до 10 млн рублей на срок до 3 лет по ставке не более 15,75% годовых при значениях ключевой ставки Банка России 13% годовых и более.

В настоящее время Минэкономразвития прорабатывает вопрос о продлении программы льготного кредитования малого бизнеса на период 2025–2030 годов.