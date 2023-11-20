Появилась первая запись в реестре работодателей с нелегальной занятостью

Новым Законом о занятости населения предусмотрено ведение Рострудом реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. Правила ведения реестра утверждены в конце 2024 года Правительством РФ (см. постановление от 27 декабря 2024 г. № 1927).
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Признаки подмены трудовых отношений
ФНС акцентирует внимание на договоре, если в нём будут прописаны:
конкретная трудовая функция, а не выполнение разового задания;
определённый объём работ;
ежемесячная сумма оплаты труда;
вознаграждение за фактически отработанные дни;
необходимость подчинения работника внутреннему трудовому распорядку, дисциплинарная ответственность за неисполнение требований;
работа на территории работодателя с использованием предоставленных им средств и инструментов;
материальная ответственность исполнителя.
Основанием для внесения записи в реестр является наличие вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении об уклонении от оформления трудового договора или заключении гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, в соответствии с ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.
Запись вносится в реестр не позднее 3-го рабочего дня с даты вступления в законную силу постановления.
Срок нахождения записи в реестре о работодателе, у которого выявлен факт нелегальной занятости, составляет один год с даты вступления в законную силу постановления. Основанием для исключения записи из реестра является истечение указанного срока, а также отмена вступившего в законную силу постановления.
Попадание ИП или организации в реестр Роструда грозит: внеплановыми проверками контролирующих органов, повышенными административными штрафами, ограничениями на получение субсидий, грантов, льготных кредитов, налоговых преференций; запретом на участие в госзакупках.
Создание реестра нарушителей трудового законодательства направлено на повышение прозрачности рынка труда и доступности информации о работодателях. Например, соискатели смогут заранее оценить добросовестность компании и принять взвешенное решение о трудоустройстве.
В настоящее время разрабатываются дополнительные меры воздействия на работодателей, включенных в данный реестр.
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