Появилась первая запись в реестре работодателей с нелегальной занятостью

Сотрудничество с самозанятыми законом не запрещено, но несет в себе некоторые риски. Один из них – переквалификация договора ГПХ в трудовой.

Новым Законом о занятости населения предусмотрено ведение Рострудом реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. Правила ведения реестра утверждены в конце 2024 года Правительством РФ (см. постановление от 27 декабря 2024 г. № 1927).

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Признаки подмены трудовых отношений

ФНС акцентирует внимание на договоре, если в нём будут прописаны:

конкретная трудовая функция, а не выполнение разового задания;

определённый объём работ;

ежемесячная сумма оплаты труда;

вознаграждение за фактически отработанные дни;

необходимость подчинения работника внутреннему трудовому распорядку, дисциплинарная ответственность за неисполнение требований;

работа на территории работодателя с использованием предоставленных им средств и инструментов;

материальная ответственность исполнителя.

Основанием для внесения записи в реестр является наличие вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении об уклонении от оформления трудового договора или заключении гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, в соответствии с ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Запись вносится в реестр не позднее 3-го рабочего дня с даты вступления в законную силу постановления.

Первый пошел.

Срок нахождения записи в реестре о работодателе, у которого выявлен факт нелегальной занятости, составляет один год с даты вступления в законную силу постановления. Основанием для исключения записи из реестра является истечение указанного срока, а также отмена вступившего в законную силу постановления.

Попадание ИП или организации в реестр Роструда грозит: внеплановыми проверками контролирующих органов, повышенными административными штрафами, ограничениями на получение субсидий, грантов, льготных кредитов, налоговых преференций; запретом на участие в госзакупках.

Создание реестра нарушителей трудового законодательства направлено на повышение прозрачности рынка труда и доступности информации о работодателях. Например, соискатели смогут заранее оценить добросовестность компании и принять взвешенное решение о трудоустройстве.

В настоящее время разрабатываются дополнительные меры воздействия на работодателей, включенных в данный реестр.