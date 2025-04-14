Мигрантам из реестра МВД могут запретить применять НПД

В России могут запретить оформляться в качестве самозанятых иностранцам, внесенным в реестр контролируемых лиц МВД. Соответствующий законопроект 14 апреля 2025 года внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого.

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Согласно тексту документа, право применять спецрежим «Налог на профессиональный доход» предлагают отозвать у мигрантов, пребывающих в стране без законных оснований. Авторы инициативы считают, что это усилит надзор за деятельностью иностранцев и защитит рынок труда для россиян.

Возможность платить сниженный налог была разработана в первую очередь для российских граждан, различных мастеров и специалистов, работающих на себя во благо общества и страны, а не для малообразованных приезжих, которые к тому же пренебрегают законами в нашей стране — заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

С 5 февраля 2025 года в России действует запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя иностранцам или лицам без гражданства, сведения о которых включены МВД в реестр контролируемых лиц. Однако никаких запретов или ограничений для самозанятых мигрантов, включенных в данный реестр, в действующем законодательстве не установлено.

При этом, как поясняют авторы законопроекта, тысячи мигрантов, работающих в России курьерами или водителями, охотно оформляют себе самозанятость, чтобы платить налог по сниженной ставке.

По данным МВД, в 2024 году в стране увеличилось количество официально оформленных трудовых мигрантов. За отчетный период иностранцам из стран с визовым режимом и лицам без гражданства было выдано 138 тысяч разрешений на работу — это на 40% больше, чем за аналогичный период 2023 года.