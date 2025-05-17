Заключение трудового договора после договора ГПХ с самозанятыми несет риски

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается(ст. 15 ТК РФ). Этот запрет одинаково действует на исполнителей-физлиц и на тех из них, кто применяет специальный налоговый режим на профессиональный доход (является самозанятым).

При этом если сначала с плательщиком НПД был заключен договор ГПХ, а потом его приняли на работу по трудовому договору, но суть отношений не изменилась, велик риск доначисления НДФЛ и страховых взносов за период занятости по ГПД в качестве самозанятого. Обстоятельства спора следующие.

ИП заключил договоры возмездного оказания услуг с организацией на обслуживание и содержание жилищного и нежилого фонда. Во исполнение указанного договора ИП заключил договоры оказания услуг с плательщиками НПД, а через полгода с ними же были оформлены трудовые договоры. Признавая законной переквалификацию договоров ГПХ в трудовые с даты заключения (и правомерными доначисление налогов и взносов), суд указал на следующие признаки трудовых отношений:

вознаграждение перечислялось регулярно один раз в месяц в установленную дату в фиксированном размере;

самозанятые исполнители выполняли работы определенного рода, а не разовые задания заказчика;

договоры носили не разовый, а систематический характер и заключались на длительный период;

в течение календарного года размер вознаграждения не менялся;

ИП являлся единственным источником дохода для плательщиков НПД.

Судьи отметили, что работодатель умышленно уменьшил налоговую базу по страховым взносам, подменяя трудовые правоотношения гражданско-правовыми с самозанятыми, применил схему, направленную на уменьшение налоговой базы по страховым взносам за спорный период путем создания видимости сделок гражданско-правового характера, несмотря на то что по факту сложившиеся правоотношения были трудовыми.

см. Кассационное определение Первого КСОЮ от 05.02.2025 № 88а-4789/2025