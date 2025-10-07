Будьте внимательны: Российские операторы связи ввели 24-часовую блокировку услуг передачи данных и SMS в роуминге

Потратил 4 часа и 10 000 тенге чтобы разобраться что происходит.

Я сначала не понял, что значит эта новость: Российские операторы связи ввели 24-часовую блокировку услуг передачи данных и SMS в роуминге

Самое неприятное, что невозможно пользоваться банковскими приложениями и всем где нужно подтверждения смс. Ограничение ввели вчера, а мне прям сегодня понадобилось.

Что произошло: ключевые детали:

Блокировка стартует с момента первой регистрации SIM-карты в сети российского оператора .

Она действует 24 часа , после чего автоматически снимается.

Если после снятия блокировки абонент не проявляет активности (SMS, трафик) в течение трёх дней , блокировка снова применяется на 24 часа, до появления активности.

Блокировка распространяется на передачу данных и SMS , не затрагивая голосовую связь — звонки остаются доступны.

Это правило будет применяться ко всем абонентам в роуминге, которые регистрируются в российских сетях, включая иностранные SIM-карты.

Зачем это сделано (гипотезы)

На основании того, как такие меры видят аналитики и СМИ, можно предположить: