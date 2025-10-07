Будьте внимательны: Российские операторы связи ввели 24-часовую блокировку услуг передачи данных и SMS в роуминге
Я сначала не понял, что значит эта новость: Российские операторы связи ввели 24-часовую блокировку услуг передачи данных и SMS в роуминге
Самое неприятное, что невозможно пользоваться банковскими приложениями и всем где нужно подтверждения смс. Ограничение ввели вчера, а мне прям сегодня понадобилось.
Что произошло: ключевые детали:
Блокировка стартует с момента первой регистрации SIM-карты в сети российского оператора.
Она действует 24 часа, после чего автоматически снимается.
Если после снятия блокировки абонент не проявляет активности (SMS, трафик) в течение трёх дней, блокировка снова применяется на 24 часа, до появления активности.
Блокировка распространяется на передачу данных и SMS, не затрагивая голосовую связь — звонки остаются доступны.
Это правило будет применяться ко всем абонентам в роуминге, которые регистрируются в российских сетях, включая иностранные SIM-карты.
Зачем это сделано (гипотезы)
На основании того, как такие меры видят аналитики и СМИ, можно предположить:
Контроль и надзор. Блокировка на время может использоваться как инструмент регулирования использования SIM-карт иностранных операторов и предотвращения злоупотреблений.
Безопасность / борьба с мошенничеством. Ограничение передачи данных и SMS может помочь сдерживать рассылку спама, фишинговых SMS, либо другие виды связи, которые могут быть задействованы злоумышленниками.
Регуляторная политика / протоколы роуминга. Это может быть частью новых правил, которые госорганы РФ установили для операторов связи. СМИ прямо ссылают на “регуляторные ограничения со стороны государственных органов РФ” как причину. Белорусское телеграфное агентство+2tech.onliner.by+2
Стимул к использованию российских тарифов и SIM-карт. Хотя в данном случае ограничение применяется лишь первые сутки, оно создаёт дискомфорт иностранным номерам, что может косвенно стимулировать использование российских услуг связи.
