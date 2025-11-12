ЦОК Премиум 12.11 Мобильная
Борис Мальцев
Пользователи интернета

В игры на Клерке за две недели бухгалтеры поиграли 201,7 ч, sanyokk проиграл 2,5 часа

За две недели мы напилили десяток игр и тренажеров. Сделали таблицу лидеров. Запустили работу над курсами: везде интегрируем интерактивы вместо домашних заданий и сформировали команду вайбкодеров.

Мы внедрили работу с ИИ в работу Клерка и это позволило нам разгрузить программистов на важные задачи. А нам, команде вольных художников поэксперименторовать с рботами.

В итоге мы создали раздел Игр, тренажеров и тестов для бухгалтеров и сделали около 30 игр и тренажеров, объединив результаты в таблице лидеров: https://www.klerk.ru/game/leaderboard/. И это оказалось очень увлекательно.

Внимание! Таблица лидеров только по тренажерам. Для игр типа Сапер, Три в ряд и Тетрис пока общей таблицы нет.

Самый популярные тренажеры:

Название

Сыграно игр

Игроков

Средний счет

Общее время (ч)

Тренажер по Плану счетов

561

191

42

28,6

«Дебет ↔ Кредит», тренажер по проводкам

399

174

35,6

48,2

Тренажер «Двойная запись»

130

43

11,7

7,1

Тренажёр баланса: Актив vs Пассив

41

24

21,3

1,3

Тренажёр проводок №4

32

12

59,3

2,7

Тренажер: «Проверка контрагента» (детектив)

26

16

9

0,3

Тренажер: Ставки налогов

25

14

20,5

1,2

Самые популярные игры:

Название

Сыграно игр

Три в ряд

390

Судоку - версия для бухгалтеров

209

Онлайн-игра тетрис

125

Блоки

66

Виселица

48

«Сапер» — версия для бухгалтеров

30

Игра Счёты

27

Косынка

7

Вот полный расклад из админки:

Забавно с чемпионами в тренажерах. Из двое @Natalia_Ars и Артур И. У них одинаковое количество очков. Вот тут можно наблюдать за турнирной таблицей этого сезона: https://www.klerk.ru/game/leaderboard/

Вот расклад по пользователям:

@sanyokk это наш программист, любит Тетрис)

А вот так выглядят наши интерактивные курсы в тренажерах: https://www.klerk.ru/game/provodki4/

Про вайбкодеров потом расскажу, нужно бежать.

