В игры на Клерке за две недели бухгалтеры поиграли 201,7 ч, sanyokk проиграл 2,5 часа
Мы внедрили работу с ИИ в работу Клерка и это позволило нам разгрузить программистов на важные задачи. А нам, команде вольных художников поэксперименторовать с рботами.
В итоге мы создали раздел Игр, тренажеров и тестов для бухгалтеров и сделали около 30 игр и тренажеров, объединив результаты в таблице лидеров: https://www.klerk.ru/game/leaderboard/. И это оказалось очень увлекательно.
Внимание! Таблица лидеров только по тренажерам. Для игр типа Сапер, Три в ряд и Тетрис пока общей таблицы нет.
Самый популярные тренажеры:
Название
Сыграно игр
Игроков
Средний счет
Общее время (ч)
561
191
42
28,6
399
174
35,6
48,2
130
43
11,7
7,1
41
24
21,3
1,3
32
12
59,3
2,7
26
16
9
0,3
25
14
20,5
1,2
Самые популярные игры:
Название
Сыграно игр
390
209
125
66
48
30
27
7
Вот полный расклад из админки:
Забавно с чемпионами в тренажерах. Из двое @Natalia_Ars и Артур И. У них одинаковое количество очков. Вот тут можно наблюдать за турнирной таблицей этого сезона: https://www.klerk.ru/game/leaderboard/
Вот расклад по пользователям:
@sanyokk это наш программист, любит Тетрис)
А вот так выглядят наши интерактивные курсы в тренажерах: https://www.klerk.ru/game/provodki4/
Про вайбкодеров потом расскажу, нужно бежать.
от тренажеров и игр идет мощный вайб