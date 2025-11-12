В игры на Клерке за две недели бухгалтеры поиграли 201,7 ч, sanyokk проиграл 2,5 часа

За две недели мы напилили десяток игр и тренажеров. Сделали таблицу лидеров. Запустили работу над курсами: везде интегрируем интерактивы вместо домашних заданий и сформировали команду вайбкодеров.

Мы внедрили работу с ИИ в работу Клерка и это позволило нам разгрузить программистов на важные задачи. А нам, команде вольных художников поэксперименторовать с рботами.

В итоге мы создали раздел Игр, тренажеров и тестов для бухгалтеров и сделали около 30 игр и тренажеров, объединив результаты в таблице лидеров: https://www.klerk.ru/game/leaderboard/. И это оказалось очень увлекательно.

Внимание! Таблица лидеров только по тренажерам. Для игр типа Сапер, Три в ряд и Тетрис пока общей таблицы нет.

Самый популярные тренажеры:

Самые популярные игры:

Вот полный расклад из админки:

Забавно с чемпионами в тренажерах. Из двое @Natalia_Ars и Артур И. У них одинаковое количество очков. Вот тут можно наблюдать за турнирной таблицей этого сезона: https://www.klerk.ru/game/leaderboard/

Вот расклад по пользователям:

@sanyokk это наш программист, любит Тетрис)

А вот так выглядят наши интерактивные курсы в тренажерах: https://www.klerk.ru/game/provodki4/

Про вайбкодеров потом расскажу, нужно бежать.