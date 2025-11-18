В курсе «Налоговый консультант» все письменные работы заменили интерактивными тренажерами
В курсе «Профпереподготовка. Налоговый консультант» больше нет традиционных домашних заданий в формате длинных текстов. Все семь письменных работ полностью переведены в интерактив — теперь студенты проходят задания в тренажерах, которые моментально проверяют ответы, подсвечивают ошибки и дают разбор по каждому шагу.
Раньше в курсе были письменные задания:
№1 — https://www.klerk.ru/learn/cabinet/event/51093/22369/#text
№2 — https://www.klerk.ru/learn/cabinet/event/51093/21693/#text
№3 — https://www.klerk.ru/learn/cabinet/event/51093/22299/#text
№4 — https://www.klerk.ru/learn/cabinet/event/51093/22300/#text
№5 — https://www.klerk.ru/learn/cabinet/event/51093/22040/#text
№6 — https://www.klerk.ru/learn/cabinet/event/51093/22041/#text
№7 — https://www.klerk.ru/learn/cabinet/event/51093/22301/#text
Интерактивы экономят время, позволяют сразу увидеть результат и делают обучение заметно живее. Налоговый консалтинг теперь не только про нормы НК, но и про нормальный пользовательский опыт.
Чтобы вы могли увидеть, как теперь выглядит интерактивный формат, мы открыли пример тренажера — протестировать можно прямо здесь:
Практикум: решения о выездной проверке (ВНП)
