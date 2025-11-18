ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Борис Мальцев

В курсе «Налоговый консультант» все письменные работы заменили интерактивными тренажерами

Теперь не нужно ждать училку.

В курсе профпереподготовки «Налоговый консультант» все письменные работы заменили интерактивными тренажерами

В курсе «Профпереподготовка. Налоговый консультант» больше нет традиционных домашних заданий в формате длинных текстов. Все семь письменных работ полностью переведены в интерактив — теперь студенты проходят задания в тренажерах, которые моментально проверяют ответы, подсвечивают ошибки и дают разбор по каждому шагу.

Раньше в курсе были письменные задания:

Интерактивы экономят время, позволяют сразу увидеть результат и делают обучение заметно живее. Налоговый консалтинг теперь не только про нормы НК, но и про нормальный пользовательский опыт.

Чтобы вы могли увидеть, как теперь выглядит интерактивный формат, мы открыли пример тренажера — протестировать можно прямо здесь:

Практикум: решения о выездной проверке (ВНП)

Какие нормы НК РФ нарушены?
Выберите все подходящие пункты. В одних задачах нарушена одна норма, в других — сразу несколько.

Дата публикации: 18.11.2025, 18:02

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 377 подписчиков8 360 постов

