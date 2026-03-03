Акция Женская сила моб
🔴 Вебинар: Бухгалтерская отчетность за 2025 год: составляем по новым правилам →
Борис Мальцев
Управление персоналом

Где искать сотрудников? И почему это не headhunter

Смотрите на цифры: у нас уже 205 вакансий и 2086 резюме. Да, больше 2000 резюме бухгалтеров — это не «мы планируем», это уже лежит в базе.
Где искать сотрудников? И почему это не headhunter

Сервис здесь: https://www.klerk.ru/jobs/vacancies/
Видео с демонстрацией: https://www.youtube.com/watch?v=E9jMTftp00s

Мы все понимаем, что hh.ru — монополист. И у монополиста обычно один и тот же набор: дорого, шумно, половина откликов “улетает в космос”, а резюме бывает красивее реальности. Поэтому мы взяли и сделали Клерк.Работа — уже сделали, всё работает.

  1. Отклики — в порядке, без хаоса
    Всё живёт в бизнес-аккаунте: вакансии и отклики. Отклики разложены по конкретным вакансиям — не нужно рыться в общей свалке. Открыл резюме — оно автоматически становится «просмотрено». Дальше две кнопки, как и должно быть: пригласить или отказать.
    Если отказали вы — кандидат уходит в «отказ работодателя». Если отказал кандидат — в «отказ соискателя». Никаких «а мы ему отвечали?» и «куда делся этот человек?».

  2. Можно не ждать отклики, а самим звать людей
    У нас можно самому искать кандидатов в базе резюме или через ленту и приглашать на вакансию. Можно добавить сопроводительное — коротко и по делу.
    Если резюме подходит под несколько позиций — отправляете приглашения на каждую. Но спам мы тоже не любим, поэтому есть ограничение: как только кандидату предложены все ваши доступные вакансии, дальше приглашения не жмутся.

И да, уведомления доходят нормально: на сайте (колокольчик), на почту и в Telegram. Не «когда-нибудь», а сразу.

  1. Профиль кандидата шире резюме
    Резюме — это витрина. А нам важно видеть человека в деле. Поэтому в профиле видно реальную активность в экосистеме Клерка:
    — что он смотрел и проходил (вебинары, курсы),
    — как у него с практикой (в том числе результаты на тренажёрах),
    — писал ли посты, как комментирует, как общается,
    — на какие компании подписан (что ему вообще интересно).
    Получается не “угадайка по двум строчкам”, а более честная картинка.

  2. Быстрый отклик, архив и понятная оплата
    Есть быстрый отклик: можно откликнуться даже без полностью заполненного профиля — коротко о себе. Потом человек дополняет — и это превращается в полноценное резюме.
    Есть архив вакансий: надо переоткрыть — делаете копию из архива в один клик.
    По тарифам всё просто: есть пакеты (вакансии + доступ к контактам) и варианты по отдельности. Контакты доступны на срок оплаченного тарифа.

Если хотите следить за вакансиями и движухой — у нас есть два Telegram-канала:
https://t.me/buhjob
https://t.me/buhhanter

А если хотите просто зайти и посмотреть, как это выглядит вживую — вот вход: https://www.klerk.ru/jobs/vacancies/
И ещё раз видео с демонстрацией, чтобы вообще без вопросов: https://www.youtube.com/watch?v=E9jMTftp00s

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 398 подписчиков8 373 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3