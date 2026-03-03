Где искать сотрудников? И почему это не headhunter

Смотрите на цифры: у нас уже 205 вакансий и 2086 резюме. Да, больше 2000 резюме бухгалтеров — это не «мы планируем», это уже лежит в базе.

Сервис здесь: https://www.klerk.ru/jobs/vacancies/

Видео с демонстрацией: https://www.youtube.com/watch?v=E9jMTftp00s

Мы все понимаем, что hh.ru — монополист. И у монополиста обычно один и тот же набор: дорого, шумно, половина откликов “улетает в космос”, а резюме бывает красивее реальности. Поэтому мы взяли и сделали Клерк.Работа — уже сделали, всё работает.

Отклики — в порядке, без хаоса

Всё живёт в бизнес-аккаунте: вакансии и отклики. Отклики разложены по конкретным вакансиям — не нужно рыться в общей свалке. Открыл резюме — оно автоматически становится «просмотрено». Дальше две кнопки, как и должно быть: пригласить или отказать.

Если отказали вы — кандидат уходит в «отказ работодателя». Если отказал кандидат — в «отказ соискателя». Никаких «а мы ему отвечали?» и «куда делся этот человек?». Можно не ждать отклики, а самим звать людей

У нас можно самому искать кандидатов в базе резюме или через ленту и приглашать на вакансию. Можно добавить сопроводительное — коротко и по делу.

Если резюме подходит под несколько позиций — отправляете приглашения на каждую. Но спам мы тоже не любим, поэтому есть ограничение: как только кандидату предложены все ваши доступные вакансии, дальше приглашения не жмутся.

И да, уведомления доходят нормально: на сайте (колокольчик), на почту и в Telegram. Не «когда-нибудь», а сразу.

Профиль кандидата шире резюме

Резюме — это витрина. А нам важно видеть человека в деле. Поэтому в профиле видно реальную активность в экосистеме Клерка:

— что он смотрел и проходил (вебинары, курсы),

— как у него с практикой (в том числе результаты на тренажёрах),

— писал ли посты, как комментирует, как общается,

— на какие компании подписан (что ему вообще интересно).

Получается не “угадайка по двум строчкам”, а более честная картинка. Быстрый отклик, архив и понятная оплата

Есть быстрый отклик: можно откликнуться даже без полностью заполненного профиля — коротко о себе. Потом человек дополняет — и это превращается в полноценное резюме.

Есть архив вакансий: надо переоткрыть — делаете копию из архива в один клик.

По тарифам всё просто: есть пакеты (вакансии + доступ к контактам) и варианты по отдельности. Контакты доступны на срок оплаченного тарифа.

Если хотите следить за вакансиями и движухой — у нас есть два Telegram-канала:

• https://t.me/buhjob

• https://t.me/buhhanter

