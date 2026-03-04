Авторы блогов на Клерке теперь точно знают что будет с их статьей

Обновили модерацию и админку: добавили «белую зону» для блогов компании, сделали статусы понятнее, ввели фильтр CEO-блог для Трибуна.Про и визуальные иконки статуса в лентах — авторам и редакции теперь проще отслеживать судьбу постов.

Всем привет! 👋

Выкатили большой релиз, который сделает работу с постами и модерацией гораздо приятнее. Всё стало быстрее и нагляднее. Список основных изменений:

1. Модерация блогов компании

Теперь модерация блогов компании работает по аналогии с блогами Трибуны. Добавлена белая зона для блогов компании. Также владельцы поста видят комментарий от редакции, по какой причине пост не прошел модерацию.

Вот тут пост не прошел модерацию:

Пример поста где указана причина отказа от модерации. В данном случае: Тематика не подходящая для Клерка

А вот тут все хорошо:

Пост прошел модерацию и опубликован на главной Клерка.

Секретная инфа: 📍 Администраторы и редакторы сайта всегда видят статус поста.





3. Статус поста

Статус публикации стал более информативным. Видеть его теперь могут только владельцы постов и наша редакция (остальным пользователям он не мешает).

Вот так статус статья виден в статье:

В лентах постов добавились специальные иконки, которые отображают статус материала(в какой ленте пост опубликован). Они видны только авторам и редакции — так проще отслеживать судьбу поста.

Покажу примеры с разными статусами:

🚀 Итог: В целом функционал стал быстрее, красивее и значительно информативнее для авторов постов. Если заметите какие-то особенности или баги, пишите в комментарии!

Что будет если статья не прошла модерацию

Материалы, которые не прошли модерацию и не от юзеров с тарифом Трибуна.Про, скрыты пейволлом для анонимной аудитории сайта.

Пейволл полностью закрывает ссылки. Такие тексты не доступны для индексации поисковыми системами. Они не попадают в поиск и не создают «мусорный» трафик.

Вот так выглядит пейволл

Что получает статья, если она соответствует правилам

Если статья не нарушает правила публикации в Трибуне, она получает полноценный охват:

индексацию в поисковых системах; анонсирование на главной странице Клерка и в рассылках; возможность комментирования; публикацию каждого комментария в ленте мнений; уведомления подписчикам и всем, кто лайкал и комментировал статью.

Для тех, кому важна скорость, мы сделали отдельный тариф — Трибуна Pro. Он включает ускоренную модерацию, индексацию материалов и прямые гиперссылки на ваш сайт. Если вам нужно быстрее попасть в поиск и начать получать трафик, можно подключить тариф за 5 000 рублей: https://www.klerk.ru/l/tribuna-pro/

Трибуна.Про

Если вы умеете работать с текстами и пишете качественно на близкую аудитории «Клерка» тему, то всё будет хорошо и без тарифов. Можете подключить только Трибуна.Про, если надо размещать ссылки в статьях.

Если тематика не близка аудитории или нужны прямые ссылки, то точно надо подключить Трибуна.Про — это даст отличный SEO эффект.

Если вы общаетесь от имени компании, то нужно заводить Блог компании, там все возможности для бренда. Мы умеем стыковать компании с аудиторией, если вы представляете бренд, воспользуйтесь нашим 20-летним опытом.

Независимо от остального, если нужно быстро донести конкретный текст до аудитории с гарантией просмотров, то на любом тарифе или без него, надо воспользоваться функцией Продвижения поста — её вы найдёте под каждым вашим постом — оранжевая кнопка.