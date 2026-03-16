Борис Мальцев

Внедряем на Клерке Trust & Safety, чистим UGC, усиливаем Anti-Abuse, тестируем AI

Мы создаем на Клерке отдельную функцию Trust & Safety — она будет отвечать за модерацию UGC, жалобы, спам и другие злоупотребления. Внутри нее будет отдельный anti-abuse контур.

Я попробовал перевести заголовок на русский, исконный. Получилось вот так:

Созидаем службу доверия и охраны, людское писание блюдем, бесчинства отсекаем, машинный разум с опаскою примеряем.

Зачем вообще это нужно

Потому что пользовательского контента на Клерке стало очень много.Сейчас у нас выходит больше 100 статей в день в Трибуне. И это не считая комментариев, отзывов и обсуждений. А где много контента, там всегда много спама, мусора, скрытой рекламы, странных вбросов и попыток использовать площадку не по назначению.

В такой ситуации модерация уже не может быть побочной задачей редакции, продаж или кого-то еще по остаточному принципу. Это создает конфликт интересов. Редакция должна заниматься контентом, отдел продаж — продажами, а не принимать решения о том, что удалять, что оставлять и кого ограничивать. Иначе одинаковые ситуации начинают разбираться по-разному, а доверие к правилам быстро исчезает.

Поэтому логика простая: за модерацию должна отвечать отдельная команда и никто больше. Ее задача — следить за тем, чтобы на Клерке сохранялась нормальная профессиональная среда. Не стерильная и не выхолощенная, а именно нормальная. Без спама, травли, мусорных вбросов, публикации чужих персональных данных, откровенной токсичности и прочего контента, который превращает профессиональное сообщество в свалку.

Отдельно думаем про ИИ

Мы уже много где его внедрили (например, в консультациях) и теперь смотрим, стоит ли аккуратно добавлять его и в модерацию.

ИИ может: находить спам, замечать подозрительные комментарии и отзывы, поднимать наверх рискованные кейсы и помогать разбирать большой поток контента. Но финальные решения по спорным случаям, жалобам и ограничениям в любом случае должны оставаться за людьми. Хотя уже не факт!

Для пользователей это должно означать одну простую вещь: меньше мусора, меньше хаоса, меньше спама и понятнее правила игры.

Внимание вакансия!

Ищем руководителя функции Trust & Safety на Клерке — человека, который с нуля выстроит модерацию UGC, жалоб, спама и abuse-кейсов, соберет команду, задаст правила и процессы и аккуратно внедрит ИИ в модерацию. По сути, это будет владелец всей системы пользовательской безопасности и порядка на площадке. Пиши в комментариях, если это ты.

И нам важен ваш совет

На что новой функции Trust & Safety на Клерке нужно обратить внимание в первую очередь? Что раздражает вас сильнее всего: спам, хамство в комментариях, странные отзывы, скрытая реклама, неравномерность решений или что-то еще? Напишите. Не хочется строить эту систему в вакууме.

Disclaimer

Да, я понимаю, что на фоне нового закона про англицизмы это звучит почти вызывающе. Прошу понять и простить: пока это рабочие термины и мои размышления. Исконно-сермяжные русские названия тоже придумаю. Чуть позже.

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

