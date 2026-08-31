В 2018 году мы обсуждали продажу «Клерка» казахстанцам. Теперь думаем, как вывести «Клерк» на рынок Казахстана

В интервью Александр Рульков рассказал, как после ухода западных клиентов 1C‑WiseAdvice превратила Казахстан в новую точку роста. Я решил изучить местный рынок — и тут вспомнил, как в 2018 году мы с владельцем Uchet.kz обсуждали возможную продажу «Клерка». Вспомнил всю историю и понял, что её пора рассказать — хотя бы для истории.

Недавно я записывал интервью (выйдет 8 сентября в рамках «Тот еще разговор») с Александром Рульковым, соучредителем и генеральным директором 1C‑WiseAdvice. Один фрагмент разговора заставил меня внимательно посмотреть на Казахстан.

После 2022 года WiseAdvice потеряла значительную часть привычного рынка бухгалтерского аутсорсинга. Но кризис неожиданно помог компании построить новый бизнес в другой стране.

Как WiseAdvice потеряла клиентов и нашла новый рынок

Много лет важной частью бизнеса WiseAdvice было бухгалтерское обслуживание иностранных компаний в России. Это удобные клиенты: крупные, платёжеспособные и привыкшие работать с одним провайдером годами.

После февраля 2022 года западные компании начали закрывать российские «дочки», филиалы и представительства. Те, кто остался, сократили деятельность и расходы на аутсорсинг.

Рульков называл потерю таких клиентов большим шоком для компании.

Но у WiseAdvice оказалось преимущество: ещё в 2016 году она открыла подразделение в Казахстане. Сначала оно обслуживало главным образом местные структуры иностранных и российских клиентов.

После 2022 года ситуация резко изменилась. Российский бизнес начал массово открывать компании в Казахстане. Причём не только для проведения платежей или решения логистических проблем. Многие предприниматели действительно решили работать на казахстанском рынке.

WiseAdvice помогла зарегистрировать более 120 компаний. Многие из них остались на бухгалтерском обслуживании. Налоговые платежи казахстанского ТОО WiseAdvice в 2022 году выросли более чем в 12 раз, а в 2023 году — ещё на 81%.

Получилось красиво: компания потеряла часть старого рынка, но использовала накопленную экспертизу и построила новый бизнес в другой стране.

Это первый звоночек.

Какие сайты читают бухгалтеры Казахстана

Я решил изучить казахстанский рынок профессиональных сайтов для бухгалтеров.

Абсолютный лидер там — Uchet.kz. По открытым оценкам, его посещаемость составляет около двух миллионов визитов в месяц.

На втором месте находится MyBuh.kz — примерно 600–700 тысяч визитов. Остальные профильные проекты значительно меньше.

Полное исследование:

Какие сайты читают бухгалтеры Казахстана Исследовал рынок на 31 августа 2026 года. Главный вывод: в Казахстане есть два массовых бухгалтерских бренда — Uchet.kz и MyBuh.kz. Остальные заметно меньше либо являются справочными системами и сервисами, а не медиа. www.klerk.ru

Рынок оказался довольно концентрированным: есть один очень сильный лидер и несколько небольших площадок.

При этом в Казахстане около 20 миллионов жителей, сложное и постоянно меняющееся налоговое законодательство, большое количество русскоязычных бухгалтеров и растущий предпринимательский сектор.

И это второй звоночек.

У «Клерка» уже есть технологии, редакция, обучение, консультации, справочная система, проверка контрагентов и опыт построения профессионального сообщества.

Конечно, нельзя просто скопировать российский «Клерк» и поменять рубли на тенге. Потребуются местные бухгалтеры, налоговые эксперты, редакторы и отдельные продукты.

Но сам рынок выглядит интересно.

Моё знакомство с владельцем Uchet.kz

Самое забавное, что с основателем главного бухгалтерского сайта Казахстана я знаком уже много лет.

В апреле 2018 года ко мне в Краснодар приехали Максим Барышев, основатель Uchet.kz, и его сотрудник Тимур.

Я тогда даже написал об этой встрече.

Максим рассказал, как устроен проект, на чём он зарабатывает и какие продукты делает. Уже тогда у проекта было около 13 тысяч платных подписчиков. Годовой доступ стоил примерно 200 долларов.

Они выпускали собственный Налоговый кодекс с комментариями, развивали обучение и построили в Алматы шестэтажный офис. Для меня это выглядело очень серьёзно.

Мы обсуждали не только устройство наших проектов, но и возможную сделку с «Клерком». Но сейчас я уже честно не помню, кто был её инициатором. Придумывать красивую версию спустя восемь лет не хочу. Точно помню одно: тема возможной покупки или продажи обсуждалась, но продолжения не получила.

Я действительно продавал «Клерк» В июле 2015 года я оценивал стоимость Клерка и публично выставил его на продажу. Цена по мультипликаторам составляла 71 миллион рублей. Это был ориентир, рассчитанный с помощью калькулятора ФРИИ, а не официальная оценка фонда. Roem.ru тогда написал, что владелец бухгалтерского сайта устал от проекта и решил его продать. Другие СМИ сформулировали ещё веселее: «Борис Мальцев продаёт прибыльный Klerk.ru ради убыточного Кублога». В офисе я эту статью повесил в рамочке, рядом с другими “орденами” Клерка. Звучит сейчас не очень разумно. Но именно так всё и было. Продать «Клерк» тогда не получилось, хотя мы дошли до суммы сделки. Но я свой выбор сделал: закрыл «Кублог» и вернулся к развитию Клерка.

Смотрим на Казахстан

С тех пор Uchet.kz стал безусловным лидером бухгалтерского рынка Казахстана. А «Клерк» из сайта, живущего преимущественно за счёт рекламы, превратился в экосистему с подписками, обучением, консультациями и собственными сервисами.

История WiseAdvice показала, что российская экспертиза может быть востребована в Казахстане. Главное — не относиться к стране как к транзитной площадке, а строить полноценный местный бизнес.

Я пока не решил, в каком формате «Клерк» мог бы выйти в Казахстан. Создавать отдельный проект, искать местного партнёра, покупать существующую площадку или начинать с казахстанского раздела внутри «Клерка».

Но история действительно закольцевалась.

Что думаете?