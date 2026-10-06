Как работать с контентом в 2026 году: два кейса редакции Клерка

У Клерка появилась полноценная новостная редакция выходного дня. После перехода на график 2/2 команда впервые отработала субботу и воскресенье. Две публикации собрали суммарно 74 тысячи открытий и 64 тысячи дочитываний.
Для редакторов, авторов и контент-маркетологов здесь интересны не только цифры. Один материал вышел почти через две недели после первоисточника. Другой привлёк внимание понятной экономической выгодой. Оба оказались короткими.
Недавно я писал о влиянии ИИ на бухгалтерские сайты. Этот пост продолжает тему с практической стороны: как находить востребованные темы и создавать контент, который читатели открывают и дочитывают.
Ниже — внутренний отчёт редакции, а после него — выводы для тех, кто работает с контентом.
Всем привет! На этих выходных у нас впервые новостная редакция полноценно работала в субботу и воскресенье после перехода на график 2/2. И сразу две новости очень хорошо залетели, так что решили разобрать, что именно сработало и что из этого можно дальше использовать в работе.
1. «Работник требует отправлять его деньги на чужую карту. Обязана ли бухгалтерия соглашаться?» — 57 тыс. открытий, 49 тыс. дочитываний
Сам инфоповод вообще не был свежим: ответ Роструда появился еще 23 сентября, а мы сделали из него новость только 4 октября. То есть между первоисточником и нашей публикацией прошло почти две недели.
Здесь сработали сразу несколько факторов. Во-первых, разъяснения Роструда с «Онлайнинспекции» вообще редко становятся самостоятельными новостями в медиа. Это большой пласт потенциальных инфоповодов, который многие редакции практически не используют, поэтому конкуренция за такие темы значительно ниже, чем за стандартную новостную повестку.
Во-вторых, вместо формального «Роструд разъяснил, можно ли перечислять зарплату третьему лицу» сделали заголовок через конкретную ситуацию бухгалтера: работник требует перевести деньги на чужую карту — обязана ли бухгалтерия соглашаться? Здесь одновременно есть конфликт, практический кейс и вопрос, ответ на который не очевиден. При этом тема зарплаты сама по себе массовая: она интересна не только бухгалтерам, но и работодателям и работникам.
Можно сделать вывод, что скорость важна не для каждого инфоповода. Если мы находим неотработанный другими медиа первоисточник и сильный практический кейс, новость может выстрелить даже спустя почти две недели после публикации исходной информации.
2. «Самозанятым и ИП предложили выдавать льготные кредиты под 7%» — 17 тыс. открытий, 15 тыс. дочитываний
Здесь механика другая: сработал сильный и понятный экономический инфоповод, который максимально прямо вынесли в заголовок. Есть конкретная аудитория — ИП и самозанятые, конкретная выгода — льготные кредиты. При этом из заголовка убрали все второстепенное: кто именно выступил с инициативой, кому ее направили и зачем. Читатель сразу понимает, что предлагают и касается ли это его.
Общий вывод по двум новостям: залетает не только самая свежая или крупная федеральная повестка. Важно не пересказывать первоисточник в заголовке, а находить в нем конкретный интерес для читателя.
Обе новости при этом написаны максимально компактно — всю суть можно понять меньше чем за минуту, что могло повлиять на высокую дочитываемость. Обе публикации вышли в субботу ближе к вечеру, поэтому дальше понаблюдаем за новостями выходного дня: какие темы лучше заходят, как влияет время публикации и отличаются ли результаты от будней.
Где искать темы для контента
Для меня первый вывод — работа редакции начинается с выбора источников. Если все следят за одними пресс-релизами, приходится конкурировать скоростью публикации. Профессиональные разъяснения, вопросы пользователей и рабочие ситуации дают возможность найти тему, которую другие ещё не заметили.
Переписать ответ ведомства с помощью ИИ несложно. Выбрать среди сотен ответов тот, в котором читатель узнает свою проблему, — уже редакционная работа.
В контент-плане стоит оставлять место для таких материалов. Особенно если их полезность не исчезает на следующий день после публикации первоисточника.
Как писать заголовки новостей
Перед публикацией полезно проверить: заголовок сообщает о действиях источника или объясняет интерес читателя?
«Ведомство разъяснило порядок» — формально точно, но причина открыть материал неочевидна. Вопрос о конкретной рабочей ситуации помогает сразу понять, зачем читать.
В наших кейсах использованы два подхода:
Ситуация и вопрос: работник требует перевести зарплату на чужую карту — обязана ли бухгалтерия соглашаться?
Аудитория и выгода: самозанятым и ИП предложили кредиты под 7%.
При этом точность обязательна. Слова «предложили», «приняли» и «вступило в силу» нельзя менять местами ради кликабельности.
Как работать с дочитываемостью контента
По приведённым цифрам отношение дочитываний к открытиям составляет около 86–88%. Оба материала короткие, но пока это наблюдение, а не доказательство влияния объёма текста.
Мой принцип простой: если ответ можно полноценно объяснить за минуту, не нужно растягивать его на пять. Читателю нужны суть, необходимые условия и источник информации.
Для оценки результата редакции полезно сравнивать открытия и дочитывания с учётом темы, длины материала и источника трафика. Тогда можно понять, какие решения повторять в следующих публикациях.
Стоит ли публиковать контент в выходные
Первые результаты дают нам повод продолжать. Но две удачные новости ещё не означают, что субботний вечер лучше любого буднего дня.
Дальше будем сравнивать темы, время выхода и результаты публикаций. Для редакции выходного дня это следующий шаг: накопить данные и понять, где есть устойчивый интерес аудитории.
Что это значит для контент-стратегии в 2026 году
Я бы заложил в работу редакции три задачи: расширять список источников, формулировать темы через вопросы аудитории и регулярно разбирать результаты публикаций.
ИИ ускоряет подготовку текста. Но выбор темы, проверка фактов и понимание читателя по-прежнему требуют внимания редактора. Именно эти решения стоит обсуждать на редакционных планёрках и проверять по данным.
У нас теперь для этого есть ещё и суббота с воскресеньем.