У Клерка появилась полноценная новостная редакция выходного дня. После перехода на график 2/2 команда впервые отработала субботу и воскресенье. Две публикации собрали суммарно 74 тысячи открытий и 64 тысячи дочитываний.

Для редакторов, авторов и контент-маркетологов здесь интересны не только цифры. Один материал вышел почти через две недели после первоисточника. Другой привлёк внимание понятной экономической выгодой. Оба оказались короткими.

Недавно я писал о влиянии ИИ на бухгалтерские сайты. Этот пост продолжает тему с практической стороны: как находить востребованные темы и создавать контент, который читатели открывают и дочитывают.

Ниже — внутренний отчёт редакции, а после него — выводы для тех, кто работает с контентом.