Работник требует отправлять его деньги на чужую карту. Обязана ли бухгалтерия соглашаться?

Работодатель не обязан перечислять зарплату иному лицу, если это не прописано в договоре.

Онлайнинспекция ответила, может ли работодатель отказать в переводе зарплаты работника на карту третьего лица.

«Может, если в трудовом договоре с работником не предусмотрено перечисление зарплаты третьему лицу», — пояснил Роструд.

Работодатель вправе перечислять зарплату работника иному лицу, если это условие оплаты труда содержится в трудовом договоре, заключенном с соответствующим работником. Если такого условия в трудовом договоре нет, работник и работодатель вправе заключить об этом дополнительное соглашение.

По общему правилу зарплата выплачивается непосредственно работнику, кроме случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом или трудовым договором (ч. 5 ст. 136 ТК).