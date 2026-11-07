В нашей Системе Клерка уже почти 144 тысячи документов. Но нам ещё есть над чем работать

Продолжаем строить собственную справочно-правовую систему для бухгалтеров. Рассказываю, что уже сделали, зачем нам это нужно и что будет дальше.

Когда мы начинали делать Клерк.Систему, хотелось не просто собрать законы в одном месте. Хотелось создать СПС, которой бухгалтеру действительно удобно пользоваться.

Сегодня у нас уже 143 793 документа.

Из них 80 514 — законодательство и разъяснения ведомств. Ещё 63 279 — судебная практика.

В базе уже есть:

25 709 писем Минфина;

18 484 постановления Правительства;

18 163 приказа ведомств;

7 032 федеральных закона;

5 056 писем ФНС;

47 923 судебных акта арбитражных судов;

5 577 актов Верховного Суда.

И это далеко не всё.

Мы научились показывать редакции законов на разные даты, сравнивать изменения, переходить к нужным статьям и пунктам. Собрали кодексы, ФСБУ и ПБУ.

А можно ли уже пользоваться?

Можно. Но я не буду утверждать, что мы построили идеальную СПС.

Первая проблема — полнота базы. Документов уже много, но далеко не всё собрано. Продолжаем добавлять законодательство, письма и судебные решения.

Вторая — актуальность. В бухгалтерии важно не только найти закон, но и понять, какая его редакция действовала в конкретный день. Поэтому мы отдельно занимаемся историей изменений и сравнением редакций. Это одна из важнейших частей нашей работы.

Третья — поиск. Можно загрузить хоть миллион документов, но какой в этом толк, если бухгалтер не может найти нужный? Поэтому поиск будем постоянно улучшать.

Есть ещё вопрос, который для меня особенно важен: зачем Клерку собственная СПС, когда существуют КонсультантПлюс и Гарант?

Мы не собираемся просто копировать их.

У Клерка за 25 лет накопилась огромная база статей, консультаций, разборов и ответов на вопросы бухгалтеров.

Я хочу связать закон с его практическим применением.

Чтобы открыл статью Налогового кодекса — и рядом увидел разъяснения ФНС, судебную практику, наши материалы и ответы экспертов.

Вот ради этого всё и затеяли.

А что говорят пользователи?

Мы уже обсуждаем новую СПС на форуме.

Есть и первые положительные отзывы. Например, Татьяна Любимова отметила, что ей понравилось сравнение редакций документов.

Но мне гораздо интереснее замечания. Что не нашлось? Где неправильно работает поиск? Какого документа не хватает?

По таким сообщениям мы и будем улучшать продукт.

И ещё один важный момент: мы открыли доступ к СПС для тестирования. Дальнейшие условия доступа будем объяснять отдельно, чтобы пользователи понимали, какие возможности останутся бесплатными, а какие войдут в подписку.

В общем, работы ещё очень много. Но мне нравится, что получается.

Заходите в Клерк.Систему, пробуйте и ругайте нас, если что-то работает не так.

Лучше сейчас услышать сотню замечаний, чем потом построить красивую, но бесполезную систему.

И немного про сам Клерк

Кстати, недавно я впервые оказался по другую сторону микрофона. После 92 интервью с предпринимателями пришлось самому отвечать на вопросы.

Получился довольно откровенный разговор о том, как появился Клерк, что с ним происходило за эти 25 лет и куда мы вообще движемся.

В том числе о том, почему мы продолжаем придумывать новые проекты, хотя, казалось бы, можно уже успокоиться.

Если вам интересно, что происходит за кулисами Клерка, — посмотрите моё интервью.

Самому было непривычно. Обычно вопросы задаю я.