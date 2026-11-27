Теперь на Бухджобе можно обсудить вакансию без перехода в мессенджер. Спросите работодателя, возможна ли удалёнка, или напишите кандидату и договоритесь о собеседовании прямо на сайте.

Теперь бухгалтеры и работодатели могут переписываться прямо на сайте. Можно уточнить график работы, обсудить зарплату или договориться о собеседовании.

Чтобы написать, нажмите на значок чата рядом с колокольчиком и найдите собеседника в поле «Найти пользователя». Там же можно вернуться к переписке.

С 26 ноября мы также проверяем документы новых работодателей перед публикацией первой вакансии.

Что такое Бухджоб

«Бухджоб» — бесплатный сервис «Клерка» для тех, кто ищет работу или сотрудников в бухгалтерии, финансах и кадрах. Работодатель размещает вакансию один раз, и она появляется на сайте, в Telegram и MAX. Соискатели могут откликнуться в удобном мессенджере или опубликовать своё резюме. klerk.ru