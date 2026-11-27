На Бухджобе появились личные сообщения
Теперь на Бухджобе можно обсудить вакансию без перехода в мессенджер. Спросите работодателя, возможна ли удалёнка, или напишите кандидату и договоритесь о собеседовании прямо на сайте.
Теперь бухгалтеры и работодатели могут переписываться прямо на сайте. Можно уточнить график работы, обсудить зарплату или договориться о собеседовании.
Чтобы написать, нажмите на значок чата рядом с колокольчиком и найдите собеседника в поле «Найти пользователя». Там же можно вернуться к переписке.
С 26 ноября мы также проверяем документы новых работодателей перед публикацией первой вакансии.
Что такое Бухджоб
«Бухджоб» — бесплатный сервис «Клерка» для тех, кто ищет работу или сотрудников в бухгалтерии, финансах и кадрах. Работодатель размещает вакансию один раз, и она появляется на сайте, в Telegram и MAX. Соискатели могут откликнуться в удобном мессенджере или опубликовать своё резюме. klerk.ru
Вакансии — на сайте1, в Telegram4 и в MAX1.
Разместить вакансию — бот в Telegram2 или бот в MAX1.
Резюме — посмотреть кандидатов в «Бухантере»3 или разместить своё резюме через бота3.
Обсудить работу и найм — чат «Бухантера» в Telegram2 и форум «Бухджоба»1.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .