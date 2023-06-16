Развитие любви к труду, защита прав участников СВО, индексация пенсий работающим пенсионерам. Обзор трудового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права работников и работодателей.

Трудовое право за май 2023

Приостановление трудового договора мобилизованных и добровольцев — Законопроект № 351406-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому трудовой договор, заключенный как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается в следующих случаях на время военной службы:

в случае частичной (полной) мобилизации;

по контракту;

по добровольному содействию в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Право участников СВО и членов их семей на работу в гос.органах — Законопроект № 351870-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому мобилизованные граждане, участники специальной военной операции, жены (мужья) указанных категорий граждан, а также члены их семей при прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Любовь к труду — одно из направлений образования — Законопроект № 365972-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в целях усиления роли труда в воспитательном процессе предлагается скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. В Пояснительной записке указывается, что формирование правильного отношения к труду — это длительный процесс, имеющий отсроченный результат, — и этот процесс необходимо начинать в детстве.

Индексация и пересчет пенсий работающим пенсионерам — Законопроект № 350655-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации страховой пенсии работающих пенсионеров и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Одновременно с этим предлагается осуществить с 1 января 2023 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных по состоянию на 1 января 2023 года. В Пояснительной записке указывается, что принятие настоящего законопроекта позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их материального благосостояния.

Ответственность работников за несоблюдение коллективного договора — Законопроект № 366888-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время ответственность за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению установлена статьей 5.31 КоАП РФ, предусматривающей ответственность работодателя в виде предупреждения или административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Вместе с тем коллективные договоры и соглашения содержат обязательства, добровольно принимаемые на себя как работодателями, так и работниками, в связи с чем их соблюдение должно обеспечиваться в равной степени всеми сторонами коллективных договоров и соглашений.

Повышение штрафа за заключение трудового договора с военнообязанным — Законопроект № 368355-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету.

Комментарий к налоговым событиям за май 2023