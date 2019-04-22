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Юзвак Максим
Обзор судебной практики

Цена с НДС на торгах, НДФЛ при вынужденном прогуле в обзоре решений высших судов за июль 2024

Судебная практика по налогам за июль 2024.

Судебная практика по налогам за июль 2024

Неприкосновенный НДС

Появился текст решения Экономической коллегии по делу Русский Имидж против Администрации Красногорска. Согласно акту цена аренды с НДС, определенная на торгах, не подлежит уменьшению на сумму налога, даже если арендодатель не является плательщиком НДС (Определение от 26.06.2024 № 305-ЭС24-4194). В целом Верховный Суд продолжает практику неизменности согласованной цены и отсутствия влияния на нее налоговых обстоятельств (без специального указания на это в договоре). Этот же подход поддерживается Конституционным Судом (см. недавний Обзор).

Обзор Конституционного Суда

Конституционный Суд подготовил обзор практики за 2 квартал 2024. В него, в частности, вошло Постановление от 9 апреля 2024 года № 16-П, в котором рассматривался вопрос об очередности уплаты в банкротных делах имущественного налога, начисленного в отношении предмета залога. В акте допущено распределение доходов, полученных от использования или реализации предмета залога, между залоговым кредитором и бюджетом.

НДФЛ при вынужденном прогуле

Конституционный Суд вновь подтвердил свою позицию, что обложение НДФЛ выплат за период вынужденного прогула не противоречит Конституции (Определение от 25 июня 2024 № 1727-О). Этот вывод согласуется с подходом Минфина.

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