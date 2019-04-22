Обзор: обложение углеродных единиц, НДФЛ при объединении недвижимости и наследовании по суду

Актуальные события в налоговой сфере
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1. Обложение углеводородных единиц
Минфин России затронул вопросы обложения углеродных единиц (углеродная единица – это объем сокращения выбросов углекислого газа, которая может быть продана тем, кто не может сократить выбросы, 1 единица=1 тонне углекислого газа, ). Так, отмечается, что при выпуске (регистрации) углеродных единиц обязанностей по НДС не возникает, а вот при их реализации, напротив, налог уплатить придется (Письмо от 3 сентября 2024 г. № 07-01-09/83500). Аналогичным образом по налогу на прибыль выпуск единиц не создает налоговых последствий, а вот их реализация требует учитывать доход в налоговой базе (Письмо от 3 сентября 2024 г. № 07-01-09/83500).
2. НДФЛ при объединении подаренной недвижимости
Минфин России отмечает, что в ситуации объединения подаренной близкими родственниками недвижимости нельзя применять сокращенный срок владения (3 года), который позволяет не облагать доходы от продажи объединенной недвижимости НДФЛ (Письмо от 8 ноября 2024 г. № 03-04-05/110171). Следует заметить, что схожий подход был выражен Минфином при разделе унаследованной недвижимости (Письмо от 1 ноября 2024 г. № 03-04-05/107619).
3. НДФЛ по спорной наследственной массе
Минфин указывает, что включение имущества в наследственную массу по решению суда не изменяет срок владения таким имуществом. Он, в целях НДФЛ, начинает течь с момента открытия наследства (Письмо от 25 марта 2024 г. № 03-04-05/26745).
События за декабрь 2024
НДФЛ при разделе наследственной недвижимости, скандал с помилованием Байдена, блокировка счетов ИП - ссылка
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