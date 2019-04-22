Обзор: обложение углеродных единиц, НДФЛ при объединении недвижимости и наследовании по суду

Минфин России затронул вопросы обложения углеродных единиц (углеродная единица – это объем сокращения выбросов углекислого газа, которая может быть продана тем, кто не может сократить выбросы, 1 единица=1 тонне углекислого газа, ). Так, отмечается, что при выпуске (регистрации) углеродных единиц обязанностей по НДС не возникает, а вот при их реализации, напротив, налог уплатить придется (Письмо от 3 сентября 2024 г. № 07-01-09/83500). Аналогичным образом по налогу на прибыль выпуск единиц не создает налоговых последствий, а вот их реализация требует учитывать доход в налоговой базе (Письмо от 3 сентября 2024 г. № 07-01-09/83500).