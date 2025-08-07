ТОП-5 судебных актов по налогам за июль 2025

Адвокат проиграл налоговый спор

Решил как-то адвокат (правда, бывший) вернуть себе переплату, которая образовалась у него еще в далеком 2016 году. Почему так долго ждал, неясно, но главный аргумент, что налоговая должна была сообщить о переплате и не сделала этого. Суд первой инстанции не проникся этими доводами и отказал. А вот в апелляции заявителю сопутствовал успех, так как суд решил, что налоговая инспекция свою обязанность по информированию налогоплательщика о переплатах не исполнила. В кассации налогоплательщик вновь получил отказ и пошел жаловаться выше. И вот это дело попало в Верховный Суд, в котором, ожидаемо, указали, что налогоплательщик пропустил трехлетний срок для возврата, поскольку должен был знать о переплате в момент перечисления налога (Кассационное определение СКАД ВС РФ от 04.06.2025 № 31-КАД25-2-К6).