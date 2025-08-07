ТОП-5 судебных актов по налогам за июль 2025

Телеграм: https://t.me/Taxruss
Спор о земельной льготе
Наконец-то экономическая коллегия приняла хоть какое-то решение по налоговому делу. На это раз спор касался возможности применения льготной ставки по земельному налогу. Налогоплательщику не удалось доказать, что разделение одного земельного участка на множество маленьких и сдача их в аренду сделаны для личных нужд, а не для предпринимательской деятельности. Поэтому судьи сказали, «не лепить им горбатого», и отказали в льготе. Также было отмечено, что условием для льгот является не только формальное наличие нужного вида разрешенного использования, но и фактическое использование участка в соответствии с видом (Определение от 26 июня 2025 г. N 309-ЭС25-172).
Адвокат проиграл налоговый спор
Решил как-то адвокат (правда, бывший) вернуть себе переплату, которая образовалась у него еще в далеком 2016 году. Почему так долго ждал, неясно, но главный аргумент, что налоговая должна была сообщить о переплате и не сделала этого. Суд первой инстанции не проникся этими доводами и отказал. А вот в апелляции заявителю сопутствовал успех, так как суд решил, что налоговая инспекция свою обязанность по информированию налогоплательщика о переплатах не исполнила. В кассации налогоплательщик вновь получил отказ и пошел жаловаться выше. И вот это дело попало в Верховный Суд, в котором, ожидаемо, указали, что налогоплательщик пропустил трехлетний срок для возврата, поскольку должен был знать о переплате в момент перечисления налога (Кассационное определение СКАД ВС РФ от 04.06.2025 № 31-КАД25-2-К6).
Пенсионные взносы арбитражных управляющих
Один арбитражный управляющий из числа военных пенсионеров возмутился, что от него требуют заплатить пенсионные взносы за периоды, предшествующие вступлению в силу закона, который освободил управляющих от обязательной уплаты взносов на пенсию. С этим вопросом он дошел до Конституционного Суда. Но Суд, поразмыслив, ответил, что распространение освобождения на предшествующие периоды, иначе говоря, обратная сила закона является прерогативой законодателя. А раз законодатель обратную силу не установил, то взносы заплатить за предшествующие периоды придется (Определение от 26 июня 2025 г. № 1762-О).
Налоговый арест в банкротстве
Верховный Суд разбирался в последствиях наложения налоговым органом ареста на имущество должника, который впоследствии объявлен банкротом. Несмотря на то, что в Налоговом кодексе установлено, что наложение такого ареста ведет к образованию залога у налогового органа – это, по мнению Верховного Суда, не создает у налоговиков прав залогового кредитора (Определение от 11 июля 2025 г. № 306-ЭС24-23083 (2))
Налоги в практике Конституционного Суда
Конституционный Суд подготовил обзор споров, рассмотренных во втором квартале сего года. Есть в нем и наши любимые налоги и сборы. Так, Конституционный Суд напомнил, что повышение в несколько раз судебной пошлины не противоречит Конституции (Постановление от 10 апреля 2025 № 16-П). В другом акте Суд отметил, что взимание пошлины в арбитражных судах за апелляционное и кассационное обжалование по делам об административных правонарушениях каких-либо конституционных прав не нарушает (Определение от 13 мая 2025 № 1219-О). Также нет ничего плохого в том, когда начисляется пени за периоды нарушения налоговым органом сроков, установленных в отношении налоговых проверок (Постановление от 13 мая 2025 № 20-П).
Практика Конституционного Суда за 2024
События за август 2025
Куда уходит НДФЛ, рост налога на туризм, сельхозналог при терроризме - ссылка
Начать дискуссию