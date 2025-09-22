Налоговые итоги конца лета 2025 года

Введение

В августе наблюдалось налоговое затишье, что связано с отпускным периодом как Госдумы, так и в целом гос.органов. В крайний месяц лета хочется на солнышке успеть погреться, а не налогами заниматься. Тем не менее кое-что по налогам наскрести удалось.

1. Перспективные налоговые поправки

Правительство решило уменьшить волокиту с постановкой на учет иностранных компаний, которые открывают счета в банках России. В итоге, с этих иностранцев не будут требовать каких-либо документов, а постановка будет осуществляться на основании данных от банка и сократится до 5 дней (Законопроект № 1005169-8). Кроме того, в Правительстве хотят избавить сельхозпроизводетелей от обязанности соблюдать критерии, необходимые для применения ЕСХН, в том случае если они работают на территориях, которые подвергаются обстрелам. Льготные правила будут действовать в 2024-2025 годах (Законопроект № 982789-8).

2. Бесперспективные предложения

Льготный УСН хотят установить для участников СВО, которые решат заниматься бизнесом. Ставку хотя зафиксировать на уровне 1%, которая будет действовать 5 налоговых периодов с момента регистрации предпринимателя-ветерана. Проблема этого предложения в том, что у властей субъектов уже есть полномочия по снижению УСН до 1%. Более того, ставка может опускаться и до 0%, если заниматься производственной, социальной или научной деятельностью (Законопроект № 991912-8). В другом проекте было предложено установить возможность учета по УСН расходов на СВО, что должно стимулировать бизнес оказывать помощь мобилизованным и добровольцам. Однако Правительство видит в этом больше вреда, чем пользы, так как снижаются налоговые поступления в бюджет (Законопроект № 995392-8). Наконец, в августе было предложено расширить льготный порядок уплаты госпошлины при дарении недвижимости. Освободить от уплаты хотят заслуженных лиц (Героев СССР, России и др.), многодетных родителей, ветеранов, инвалидов, пенсионеров. Но и тут Правительство выступило против, сославшись на непроработанность льготы (Законопроект № 1005484-8). Налоговые новости за август 2025

События за сентябрь 2025