ТОП-3 судебных акта по налогам за октябрь 2025

Телеграм: https://t.me/Taxruss
Обзор налоговых споров
Верховный Суд опубликовал третий обзор своих решений по разным категориям дел. Есть там отдельное местечко и для налоговых споров. В обзор включены дела об учете субсидий за недружественные действия западных стран, а также о привлечении к ответственности за налоговые схемы с участием самозанятых. Ну а кто читает мои обзоры, прекрасно с этими делами знакомы.
НДФЛ при достройке жилья
Интересный спор рассмотрел Верховный Суд. Так, родители купили своему несовершеннолетнему ребенку объект незавершенного строительства. Достроили дом в 2010 и даже имели документы (технический и кадастровый паспорта), что это полноценный жилой объект. Но при этом в гос.реестре дом продолжал числиться объектом незавершенного строительства. После того, как ребенок стал совершеннолетним, он в 2021 году оформил право собственности на жилой дом и через несколько месяцев продал его. Естественно пришли налоговики и сказали, что нужно платить налог, так как право собственности на жилье оформлено только в 2021, а значит, не прошло пяти лет владения. И тут начался спор, который как раз и дошел до Верховного Суда.
Суд пришел к выводу, что в описанной ситуации собственник владел достаточное время (более 5 лет) проданным жильем, чтобы не облагать доходы НДФЛ. Правда, из текста решения ВС РФ не совсем ясно, с какого момента отсчитывать этот срок. То ли с момента приобретения объекта незавершенного строительства (2006), то ли с момента, когда дом был достроен (2010). Но с учетом того, что Верховный Суд, по сути, согласился с апелляционным судом, то скорее всего речь идет о 2006 годе. Поскольку апелляция в своем акте указала, что достройка дома лишь изменяет физические характеристика объекта, но не прерывает его владение. Соответственно, дальнейшая регистрация дома в ЕГРН лишь оформляет произошедшие изменения, но не отменяет право собственности на объект, которое было получено в 2006 году (Кассационное определение от 17 сентября 2025 № 43-КАД25-2-К6)
Налог при продаже имущества банкрота
В кои-то веки Верховный Суд решил затронуть налоговые вопросы. Так, арбитражный управляющий банкрота распродал его имущество, а декларацию подать и налог (в сумме всего-то 150 млн.) заплатить забыл. Налоговая возмутилась и захотела взыскать это сумму с управляющего в качестве убытков. Удивительно, но нижестоящие суды налоговиков не поддержали, считая, что они были не расторопны и не принимали принудительных мер по взысканию. Спасать честь налоговиков и интересы бюджета вызвался Верховный Суд, который указал, что непринятие мер принудительного взыскания налогов не освобождает управляющего от возложенных на него обязанностей, в том числе по уплате налогов. Поэтому денюжки в бюджет ему занести придется (Определение от 22 октября 2025 № 305-ЭС25-6799).
Налоговые новости за сентябрь 2025
Если видео не воспроизводится - резервная ссылка
События за ноябрь 2025
Льготы за инвалидов, достоинство налогоплательщиков, отмена льгот для бизнеса - ссылка
Начать дискуссию