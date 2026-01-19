8061 ОК НДС на УСН деск
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Наследование налоговой переплаты, отказ мигрантам в патенте, волонтерская льгота в обзоре по налогам (видео)

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере.

Содержание:

00:00 - Превью

00:20 - Начало

01:15 - Возврат наследникам налоговой переплаты – Законопроект № 1096229-8

03:25 - Отмена пошлины для волонтеров на СВО – Законопроект № 1102214-8

05:17 - Уменьшение налоговых полномочий Правительства – Законопроект № 1110069-8

06:35 - Запрет мигрантского патента – Законопроект № 1091223-8

07:58 - Пенсионный НДФЛ - – Законопроект № 1094635-8

09:33 - Отмена судебной пошлины по договорам ИЖС – Законопроект № 1097963-8

10:15 - Вычет на лечение животных – Законопроект № 1101879-8

11:45 - Окончание

Налоговые новости за декабрь 2025

События за январь 2026

  • НДФЛ при мене участками, осмотрительность в закупках, взносы в банкротстве - ссылка

Юрист в самозанятый

