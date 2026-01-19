Наследование налоговой переплаты, отказ мигрантам в патенте, волонтерская льгота в обзоре по налогам (видео)
01:15 - Возврат наследникам налоговой переплаты – Законопроект № 1096229-8
03:25 - Отмена пошлины для волонтеров на СВО – Законопроект № 1102214-8
05:17 - Уменьшение налоговых полномочий Правительства – Законопроект № 1110069-8
06:35 - Запрет мигрантского патента – Законопроект № 1091223-8
07:58 - Пенсионный НДФЛ - – Законопроект № 1094635-8
09:33 - Отмена судебной пошлины по договорам ИЖС – Законопроект № 1097963-8
10:15 - Вычет на лечение животных – Законопроект № 1101879-8
Налоговые новости за декабрь 2025
События за январь 2026
НДФЛ при мене участками, осмотрительность в закупках, взносы в банкротстве - ссылка
