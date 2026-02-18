ТОП-4 актов Конституционного Суда по налогам за январь 2026

MAX: https://max.ru/join/xXiBYHeNtWLo7NZtYbtkWwPnq6FW2bd80DRaKUhkerM

Сверхприбыль при банкротстве

Конституционный Суд рассмотрел вопрос о возможности взыскания налога на сверхприбыль с доходов от продажи имущества банкрота. Налогоплательщик упирался, как мог. Говорит, от налога на сверхприбыль освобождены многие компании, которые находятся в лучшем финансовом положении. А уж взыскивать налог с банкрота – это вообще нонсенс. Но Конституционный Суд был непреклонен. Если сверхприбыль есть, то ее нужно платить. А где эта прибыль получена, в банкротстве/небанкротстве, не имеет значения (Определение от 4 декабря 2025 № 3214-О).

НДФЛ при обмене участками

Первое постановление Конституционного Суда в 2026 посвящено налоговому вопросу, да еще какому! Суд разбирался с последствиями при обмене земельными участками. Так, возник вопрос, кто должен платить НДФЛ, когда налогоплательщики меняются земельными участками, кадастровая стоимость которых существенно различается. Налоговики считали, что если отношение между полученным и отданным участком 0,7 (ст. 214.10 НК РФ), то платить должен тот, кто получил более дешевый участок. Конституционный Суд засомневался в справедливости такого подхода, поскольку получается, что НДФЛ будет начисляться на имущественные потери, а не на экономическую выгоду. При этом в НК РФ нет четкого ответа, как разрешить вопрос. Поэтому Суд обязал внести уточняющие изменения, а до внесения изменений оценивать причины обмена неэквивалетными участками и при отсутствии разумности мотивов мены взимать налог с лица, получившего более дорогой участок (Постановление от 15.01.2026 № 1-П).

Декларирование крипты для судебной защиты

Конституционный Суд разбирался в возможностях владельцев криптовалюты защищаться в суде. Вопрос состоял в том, можно ли разгрузить суды и не рассматривать требования криптовалютчиков, если о владении цифровой валютой не было заявлено в налоговую. Суд решил разделить подход. Так, если цифровая валюта оказалась у лица в результате майнинга, то сообщить о ней в налоговую он обязан, иначе, дорога в суд ему заказана (то есть защитить в судебном порядке свои права на цифровой актив он не сможет). Ну а если крипта оказалась в руках лица по другим основаниям (купил, например), то в суд он может идти даже без декларирования. Правда, доказывать законность владения все равно придется (Постановление от 20.01.2026 № 2-П).

Судебная пошлина при гос.закупках

Интересное дело. Помните, первое постановление Конституционного Суда в 2026 было посвящено налогам (о нем вы читали в моих обзорах). Оказалось, что и первое отказное определение также затрагивает налоговое законодательство. Так, медицинская академия, являясь гос.учреждением, возмутилась, что должна платить судебную пошлину при обращении в суд. С такой несправедливостью академия отправилась в Конституционный Суд. Суд указал, что учреждение может воспользоваться освобождением, если спор связан с выполнением учреждением функций гос.органа. Вместе с тем, академия участвовала в споре о закупке мед.изделий по гос.контракту, то есть это был чисто хозяйственный спор. А в этом случае освободиться от пошлины нельзя (Определение от 15 января 2026 № 1-О).

