Налоговые итоги за февраль 2026

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере

В феврале Правительство и депутаты несколько активизировались по налоговой тематике, представив в Госдуму интересные и неоднозначные предложения.

1. Перспективные проекты

Правительство решило не только бороться с засильем мигрантов, но и немного на них заработать. В этой связи мигрантам предлагается платить налог не только за себя, но и за неработающих родственников, включая детей. Правда, вопрос остается открытым, насколько выгоден такой подход, поскольку никаких расчетов приведено не было (Законопроект № 1158406-8). Также Правительство хочет уточнить порядок льготного обложения по НДС детских товаров. Для получения пониженной ставки продавцов хотят обязать предоставлять сертификат соответствия (Законопроект № 1155876-8).

Наконец, еще один февральский проект, подготовленный не Правительством, но поддержанный им, предлагает традиционно повысить пошлину. На это раз за установку рекламной конструкции (Законопроект № 1155483-8).

2. Бесперспективные предложения

Справедливая Россия решила в феврале завалить Госдуму бесперспективными предвыборными предложениями:

· Традиционное предложение обложить банки налогом на сверхприбыль (Законопроект № 1162521-8).

· Изменение ставок по НДФЛ, чтобы бедные вообще не платили, а богатые платили больше (Законопроект № 1160313-8)

· Повышение вычета по НДФЛ в отношении ипотечных процентов и при покупке жилья (Законопроект № 1141140-8).

· Льгота для больных в виде отмены НДФЛ при оплате больничного (Законодательство № 1158725-8).

Что-то комментировать тут бесполезно, все всё понимают – выборы, выборы…

