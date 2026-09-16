Налогообложение бизнеса в практике Верховного Суда за 1-ое полугодие 2026

Рассматриваются интересные дела в Верховном Суде

ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

Очередность взносов в банкротстве

Верховный Суд продолжает исправлять ошибки судов по поводу квалификации в банкротстве задолженности по страховым взносам. Нижестоящим судам вновь напомнили, что долг по взносам должен включаться в одну очередь, а именно во вторую (Определение от 13 февраля 2026 г. № 307-ЭС25-11010).

Субсидиарная ответственность по безнадежным долгам

Верховный Суд разбирался с возможностью привлечения в банкротстве к субсидиарной ответственности руководства компании в отношении налоговых долгов, признанных безнадежными к взысканию. Нижестоящие суды полагали, что безнадежность налоговой недоимки автоматически исключает субсидиарную ответственность. Но Верховный Суд имел свой взгляд на проблему. Было отмечено, что необходимо установить причины, по которым налоговая задолженность стала безнадежной. Так, если невозможность взыскания связана с действиями самих налоговиков, то, действительно, субсидиарка невозможна (что называется, сами виноваты). Но вот если взыскание стало невозможным из-за поведения самого налогоплательщика, то освобождать руководство налогоплательщика от субсидиарной ответственности нельзя (Определение от 19 февраля 2026 г. № 305-ЭС22-15047(6,7)).

ИТ-проверки

Одна из ИТ-организаций возмутилась, что разъяснения Минфина и ФНС допускают выездную налоговую проверку в отношении налогоплательщиков в сфере ИТ при наличии согласия вышестоящего органа. Организация посчитала, что это противоречит Указу Президента, который полностью освобождает ИТ-налогоплательщиков от налоговых проверок. Но отстоять такую позицию в Верховном Суде не получилось. Суд указал, что Письма, где имеются спорные разъяснения, приняты в рамках компетенции ФНС и Минфина, не противоречат Налоговому кодексу и не нарушают баланс частных и публичных интересов (Определение от 16 марта 2026 г. № АКПИ25-1008).

Оспаривание повторной проверки

Налоговики решили закошмарить налогоплательщика проверками. Так, сначала провели выездную проверку в 2022 и доначислили почти 35 миллионов. Но им показалось мало и уже в 2024 была назначена повторная выездная проверка (то есть проверка по тем же налогам и за те же периоды). В рамках новой проверки налоговики решили не стесняться и доначислили под полмиллиарда. Проблема заключается в том, что повторная проверка может назначаться в рамках контроля за нижестоящей инспекцией и проводит ее вышестоящий орган. Проще говоря, повторная проверка нужна, когда есть сомнения в беспристрастности проверяющих при проведении первой проверки. Но в рассматриваемом деле в составе проверяющих при первичной проверке были сотрудники управления (вышестоящего органа) и получается, что управление не доверяет самому себе.

Налогоплательщик пошел оспаривать назначение повторной проверки с учетом указанных обстоятельств и имел успех в нижестоящих судах. А вот Верховный Суд решил поддержать налоговиков, указав, что нормы Налогового кодекса не нарушены. А если налогоплательщик не доволен результатами проверки, то он должен был оспаривать решение по итогам проверки, а не решение по ее назначению (Определение от 18.03.2026 № 309-ЭС25-9697).

Условия налоговой реконструкции

Налогоплательщик взаимодействовал с однодневками при выполнении работ. При этом, обосновывая возможность учета расходов, перечисленных «техническим компаниям», он указывал, что налоговая не оспаривает сам факт выполнения работ, а для их выполнения он в любом случае должен был нести расходы – в частности, на оплату труда рабочих. На удивление нижестоящие суды поддержали рассуждения Налогоплательщика и приняли его расчет (сколько нужно было привлечь рабочих и оплатить их труд) – то есть размер расходов был определен расчетным методом. Но Верховный Суд сказал, что так дело не пойдет. Для учета расходов недостаточно доказать необходимость их несения. Важно, чтобы Налогоплательщик показал, кто в реальности получал выплаты и если это были рабочие, то нужно указать конкретного рабочего и сколько он получил (Определение от 31 марта 2026 г. № 307-ЭС25-11805).

Налоговые новости за август 2026 (видео)

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

Обложение автомастерских

Владельцы здания, где осуществлялся ремонт грузовиков, были не согласны с включением их недвижимости в перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости. Поэтому они пошли в суд для исключения здания из перечня, указывая, что ремонт грузовиков не может относиться к бытовым услугам. Нижестоящие суды согласились с заявителями. А вот Верховный Суд сказал, что так дело не пойдет. На основании анализа ОКВЭД и ГОСТов он указал, что препятствий для квалификации услуг по обслуживанию грузовиков в качестве бытовых нет, поэтому здание было правомерно внесено в Перечень объектов (Кассационное определение от 1 апреля 2026 г. № 46-КАД26-3-К6).

Истребование счета-фактуры

Подрядчик вел себя нехорошо и не выставил контрагенту счет-фактуру, что, соответственно, не позволяло применить вычет по НДС. Контрагенту это не понравилось и он в рамках гражданского спора заявил требование о выставлении документа. Нижестоящие суды посчитали, что выбран неверный способ защиты прав и отказали в этом требовании. Контрагента пришлось спасать Верховному Суду, который указал, что хотя счет-фактура является налоговым документом, но его невыставление говорит о ненадлежащем исполнении именно договорного обязательства. Кроме того, особо было отмечено, что обязанность по выставлению счета-фактуры была прописана в договоре (Определение от 3 апреля 2026 г. № 305-ЭС25-14104).

НДФЛ при дарении между родственниками-бизнесменами

Верховный Суд разбирался с возможностью обложения НДФЛ дарения коммерческой недвижимости, если даритель и одаряемый близкие родственники (в нашем случае дочь и мать). Налоговая, естественно, считала, что раз недвижимость используется в коммерции, то ни о каком освобождении НДФЛ речи и быть не может. И такой подход нашел поддержку у нижестоящих судов. А вот Верховный Суд решил иначе. Он указал, что в НК РФ установлено безусловное освобождение от НДФЛ дарения, если оно происходит между близкими родственниками. При этом не имеет значения, как используется объект дарения.

Но в этом акте есть и еще один важный вывод. Верховный Суд обратил внимание, что Минфин в течение многих лет давал однозначные разъяснения, что дарение родственнику коммерческой недвижимости не должно влечь НДФЛ. Соответственно, у налогоплательщика не было оснований считать как-то по-другому, а налоговая инспекция должна была руководствоваться выводами Минфина (Определение от 17 апреля 2026 г. № 309-ЭС24-21782).

Льготы для малого бизнеса

Предприятие являлось субъектом малого предпринимательства и было включено в реестр МСП. Однако в связи с несвоевременным представлением документов его исключили из реестра. И только через три месяца организации удалось восстановиться в реестре. Налоговый орган посчитал, что в период отсутствия в реестре Предприятие не может пользоваться льготами для малого бизнеса, включая льготные тарифы по страховым взносам. Позицию налоговиков поддержали арбитражные суды. Однако Верховный Суд сформулировал иной подход. Было указано, что при решении вопроса о том, является ли лицо субъектом малого предпринимательства, следует учитывать не только формальный критерий – наличие записи в соответствующем реестре. Важно установить фактические обстоятельства – а именно, соответствовало ли лицо объективным критериям для признания его субъектом МСП (количество работников, объем выручки, размер активов). Соответственно, даже если лицо отсутствовало в реестре, но соответствовало критериям малого бизнеса, его нельзя лишать права на льготы (Определение от 17 апреля 2026 г. № 301-ЭС25-12096).

Последствия обеспечительных мер

Налогоплательщик возмутился разъяснениями ФНС России о последствиях принятия обеспечительных мер судом. Так, налоговым органам предписывалось исключать из совокупной обязанности налогоплательщика только спорную задолженность, которая не была оплачена. Если же налогоплательщик оплатил задолженность (пусть даже он с ней и не согласен и продолжает спорить о ее правомерности), то никаких изменений в единый налоговый счет не вносится. Соответственно, налогоплательщик лишается возможности воспользоваться переплатой до признания судом решения о необоснованности доначисления оплаченной спорной задолженности. Впрочем, Верховный Суд каких-либо нарушений в таком порядке не увидел, указав, что разъяснения ФНС в полной мере соответствуют налоговому законодательству (Решение от 23 апреля 2026 г. № АКПИ26-138).

Классика в банкротстве

В очередной раз (не помню уже какой) Верховный Суд указывает, что в банкротстве очередность погашения долга по страховым взносам не зависит от целей, на которые эти взносы направляются. Поэтому все долги по взносам включают в одну (вторую) очередь (Определения от 27 апреля 2026 г. № 302-ЭС18-22167(34), от 6 мая 2026 г. № 309-ЭС24-8891(3), от 12 мая 2026 г. № 302-ЭС25-15137)

Обложение университетской земли

Знаменитая Бауманка потребовала, чтобы один из ее участков облагался по льготной ставке земельного налога. В обоснование указывалось, что участок принадлежит университету на праве бессрочного пользования и ограничен в обороте. Спор дошел до Верховного Суда. Было отмечено, что право бессрочного пользования не делает автоматически земельный участок ограниченным в обороте. Важно, чтобы земля использовалась для нужд обороны и безопасности. А в рассматриваемом споре участок использовался для образовательной деятельности, поэтому оснований для льготного обложения нет (Определение от 8 июня 2026 г. № 305-ЭС26-812).

События за сентябрь 2026