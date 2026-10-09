Обложение электрокаров, налог на ночную жизнь, НДФЛ по мошенничеству в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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Получился почти полноценный обзор. Не хватает только законодательных новостей.

1. Проверки по контролируемым сделкам

Верховный Суд разбирался с вопрос о назначении проверок по контролируемым следкам. Налогоплательщик утверждал, что уведомление о сделках было подано в 2022, то есть в период, когда проверка назначалась не позднее двух лет с момента получения такого уведомления. Соответственно, налоговый орган пропустил все сроки для проведения проверки. Налоговики же считали, что нужно применять новое правило, согласно которому проверка может быть осуществлена в отношении всех контролируемых сделок, заключенных в течение 3-х календарных лет, предшествующих году назначения проверки. Если проще, то Налоговый орган исходил из того, что срок проверки не пропустил.

Нижестоящие суды судили-рядили и к окончательному мнению не пришли – принимая решение то в пользу, то против Налогоплательщика. В итоге, в дело вмешался Верховный Суд, который указал, что нельзя ухудшать положение налогоплательщика. А значит, нужно применять правило, которое действовало в период подачи уведомления, то есть речь идет о двухлетнем сроке, который Налоговый орган пропустил (Определение от 24 сентября 2026 г. № 305-ЭС26-8266).

2. НДФЛ по мошенничеству

Один директор школы решил помочь своему сыну стать богаче и устроил его в свою же школу учителем, лаборантом и сторожем. Естественно, что сынок на работу не являлся, но зарплату получал исправно. Но не долго музыка играла – хлопнули обоих за мошенничество. Впрочем, как говорится, наглость второе счастье – и отец, и сын стали возмущаться, что в сумму ущерба (которая важна для определения уголовного наказания) включают уплаченный в бюджет НДФЛ. С этим возмущением они обратились в Конституционный Суд. И Суду пришлось напомнить, что, действительно, если с преступного дохода был уплачен НДФЛ, то суммы налога не должны включаться в размер хищения (Определение от 22 июля 2026 г. № 2408-О).

3. Обложение электрокаров

ФНС России отметила, что общеустановленных льгот по транспортному налогу нет. Возможны льготы на уровне отдельных регионов. Так, где-то полностью освобождают электромобиль от обложения, но важно, чтобы это был не гибрид. В других регионах есть ограничение по количеству электрокаров у одного владельца, в отношении которых можно применять льготы. В общем, нужно выяснять, какие льготы действуют в регионе налогоплательщика. А сделать это можно на сайте ФНС.

4. Налог на ночную жизнь

В Ньюкасле (в Англии, короче) есть налог, который взимается с баров и клубов, если они продают алкоголь до 6 утра. В английском простонародье этот платеж называют «налогом на ночную жизнь». При этом сборы от налога шли на повышение безопасности (увеличение полицейских патрулей), на тренинги по предотвращению сексуальных домогательств и т.д. Но тут неожиданно налог решили отменить, поскольку отрасль развлечения испытывает трудности (кризис как-никак) и нужно облегчить ее страдания.

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