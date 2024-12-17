Как составить график отпусков на 2025 год

Сформировать график отпусков удобно в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Чтобы это сделать, перейдите в раздел «Кадры» и выберите пункт «Графики, переносы отпуска».

Выберите команду «Создать» и документ «График отпусков».

В открывшемся окне укажите дату документа. Вы можете заполнить документ вручную или загрузить готовый график из файла.

Чтобы заполнить табличную часть документа вручную, выберите команду «Подбор» или «Добавить» и добавьте нужных сотрудников.

Укажите период отпуска для каждого сотрудника. Период отпуска предварительно согласовывается с руководителем и самим сотрудником.

Проверьте, что отпуска не пересекаются друг с другом у сотрудников одного подразделения. График отпусков должен утвердить руководитель компании или уполномоченные лица.

После того как вы заполните график отпусков, выберите команды «Записать» и «Провести». Нажмите на кнопку «График отпусков» и сформируйте печатную форму документа.

Распечатайте утвержденный график и ознакомьте с ним каждого сотрудника.