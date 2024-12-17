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Кадровый учет

Как составить график отпусков на 2025 год

До 17 декабря 2024 года все организации обязаны утвердить график отпусков. В этой статье разберем, как его правильно составить, утвердить и что делать, если потребуется внести изменения. Также расскажем о штрафах за отсутствие или несоблюдение графика отпусков.

График отпусков, согласно ст. 123 ТК — это документ, который упорядочивает предоставление оплачиваемых отпусков сотрудникам в течение календарного года. Этот документ важен как для работодателя, так и для сотрудников.

Кто должен составлять график отпусков и как это сделать

График отпусков составляют все компании, за исключением микробизнеса и некоммерческих организаций. Форма документа законом не регламентирована. Вы можете использовать стандартную форму Т-7, доработать ее под свои нужды или создать собственный шаблон. Например, можно включить лист ознакомления и собирать подписи сотрудников.

Учет мнений сотрудников и согласование с профсоюзом

Работодатель вправе учитывать пожелания сотрудников о датах отпусков, но не обязан. Однако при составлении графика он должен согласовать его с представительным органом работников (например, профсоюзом).

Минтруд подчеркивает, что график отпусков, как и любой локальный нормативный акт, требует согласования с профсоюзом.

Что важно помнить при составлении графика

  • Основные и дополнительные отпуска. Оплачиваемый отпуск может быть основным и дополнительным. К дополнительным относятся отпуска для работников с вредными условиями труда, ненормированным графиком и др.

  • Льготные категории сотрудников. Есть сотрудники, которым отпуск предоставляется в удобное для них время, например:

    • ветераны,

    • доноры,

    • многодетные родители,

    • супруги военнослужащих,

    • молодые специалисты до 18 лет.

  • Кого нужно добавить в график. В графике должны быть указаны все штатные сотрудники, включая совместителей и тех, кто работает по срочному договору. Исполнителей и подрядчиков, работающих по договорам ГПХ, включать не нужно.

  • Точная дата начала отпуска. В графике должны быть указаны даты начала отпуска, а не только месяц. Перенос или продление отпуска возможны только по согласованию с сотрудником (ст. 124125 ТК). Одностороннее изменение графика запрещено.

  • Разделение отпуска. Сотрудники могут делить отпуск на части, но важно фиксировать такие изменения, чтобы избежать вопросов со стороны трудовой инспекции. 

  • Исполнение графика отпусков. График должны соблюдать обе стороны. Заявление на отпуск, запланированный в графике, писать не обязательно, но работодатель должен издать приказ и ознакомить с ним сотрудника. Приказ служит основанием для выплаты отпускных и подтверждает факт предоставления отпуска.

Отпуск вне графика могут получить:

  • сотрудники-новички, которых не было в компании на момент составления графика;

  • сотрудники из льготных категорий.

Ответственность за отсутствие или несоблюдение графика отпусков

За отсутствие утвержденного графика компании грозят штрафы:

  • 30 000-50 000 руб. за первое нарушение (ст. 5.27 КоАП),

  • до 70 000 руб. при повторном нарушении.

Индивидуальные предприниматели заплатят меньше:

  • до 5 000 руб. за первое нарушение,

  • до 20 000 руб. за повторное.

Для должностных лиц санкции могут быть еще строже: за повторное нарушение сотрудника могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

Как создать график отпусков в 1С

Сформировать график отпусков удобно в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Чтобы это сделать, перейдите в раздел «Кадры» и выберите пункт «Графики, переносы отпуска».  

Выберите команду «Создать» и документ «График отпусков».  

В открывшемся окне укажите дату документа. Вы можете заполнить документ вручную или загрузить готовый график из файла.

Чтобы заполнить табличную часть документа вручную, выберите команду «Подбор» или «Добавить» и добавьте нужных сотрудников. 

Укажите период отпуска для каждого сотрудника. Период отпуска предварительно согласовывается с руководителем и самим сотрудником.

Проверьте, что отпуска не пересекаются друг с другом у сотрудников одного подразделения. График отпусков должен утвердить руководитель компании или уполномоченные лица. 

После того как вы заполните график отпусков, выберите команды «Записать» и «Провести». Нажмите на кнопку «График отпусков» и сформируйте печатную форму документа.

Распечатайте утвержденный график и ознакомьте с ним каждого сотрудника.

Как изменить график отпусков в 1С:ЗУП

Чтобы внести изменения в график отпусков, перейдите по ссылке «Оформить перенос» рядом с нужным сотрудником.  

С помощью команды «Добавить» укажите новый период и сохраните изменения.

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