УПД с 1 января 2026 года: кто должен применять и как подготовиться к переходу

С 2026 года организации и индивидуальные предприниматели должны использовать универсальные передаточные документы (УПД) в электронной форме. Рассказали, что такое УПД, зачем он нужен и как без ошибок перейти на новый формат.

Что такое УПД и как его оформить

Универсальный передаточный документ (УПД) объединяет в себе функции счета-фактуры и первичного документа — товарной накладной (ТОРГ-12) или акта выполненных работ и оказанных услуг.

Использование УПД упрощает документооборот: вместо нескольких документов по одной операции компания формирует один — он подтверждает и сделку, и факт передачи товаров или оказания услуг. Отдельный счет-фактура при этом не требуется.

УПД может применяться в двух статусах:

Статус «1» — включает счет-фактуру и используется как первичный документ;

Статус «2» — оформляется без счета-фактуры и фиксирует только передачу товаров или выполнение работ.

Таким образом, УПД со статусом «1» заменяет и накладную, и счет-фактуру, а со статусом «2» — только накладную или акт. Использовать УПД, когда требуется только счет-фактура, нельзя (письмо ФНС № АС-4-15/16298@ от 22.08.2018).

Сейчас компании применяют УПД по собственному желанию. Организация вправе использовать его как на бумаге, так и в электронном виде.

Компании также могут разработать собственную форму документа, если она содержит все обязательные реквизиты счета-фактуры и первичных учетных документов, установленные:

К обязательным реквизитам относятся:

наименование и дата документа;

статус УПД;

сведения о продавце и покупателе;

описание товаров, работ или услуг;

дата отгрузки или сдачи;

реквизиты договора или иного основания;

данные о транспортировке (при наличии);

должности, ФИО и подписи ответственных лиц.

Если компания использует УПД со статусом «1», важно отслеживать обновления в реквизитах счета-фактуры — их необходимо своевременно включать в форму УПД (письмо ФНС от 17.06.2021 № ЗГ-3-3/4368).

Кто обязан применять УПД с 2026 года

Обязанность перехода на УПД касается не всех организаций. Если компания оформляет накладные и акты выполненных работ на бумаге, переход не обязателен. Но если она формирует электронные документы при отгрузке или оказании услуг, с 1 января 2026 года использование УПД станет обязательным.

Это связано с тем, что с 1 января 2026 года утратят силу (приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@):

Таким образом, электронные форматы ТОРГ-12 и актов утратят актуальность.

С 2026 года единственным электронным документом в XML-формате, подтверждающим отгрузку или выполнение работ, станет УПД по формату 5.03 (приказ ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-26/1032@).

При этом бумажные формы ТОРГ-12 и актов сохраняются — постановления Госкомстата № 132 и № 100 продолжают действовать.

Итак, обязательный переход на УПД касается только компаний, работающих с ЭДО. Если документы оформляются на бумаге — переход не требуется.

Как подготовиться к переходу на УПД

Хотя обязанность по переходу вступает в силу с 1 января 2026 года, ФНС рекомендует начать использовать УПД уже в 2025 году. Это поможет компаниям адаптироваться и избежать ошибок при переходе на новый формат.

Для внедрения УПД достаточно:

Согласовать применение ЭДО с контрагентами; Заключить договор с оператором ЭДО, который обеспечит обмен электронными документами.

Издавать внутренние приказы не нужно. Однако если в учетной политике компании указаны электронные накладные ТОРГ-12 или акты, стоит дополнить документ пунктом о переходе на УПД с 2026 года.

Переход на УПД в 1С-ЭДО

Для пользователей 1С-ЭДО переход на новый формат будет автоматическим:

С 1 января 2026 года все настройки, где используются форматы 551 и 552, автоматически будут переведены на формат УПД 5.03.

Ранее поступившие документы старых форматов можно будет подписывать и после указанной даты.

Для компаний, желающих перейти заранее, предусмотрен специальный патч с функцией массового изменения форматов.

Таким образом, пользователям 1С не потребуется выполнять дополнительных действий. Система самостоятельно адаптируется к новому порядку, а для тех, кто планирует подготовиться заранее, предусмотрены инструменты для плавного перехода.

