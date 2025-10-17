УПД с 1 января 2026 года: кто должен применять и как подготовиться к переходу
Что такое УПД и как его оформить
Универсальный передаточный документ (УПД) объединяет в себе функции счета-фактуры и первичного документа — товарной накладной (ТОРГ-12) или акта выполненных работ и оказанных услуг.
Использование УПД упрощает документооборот: вместо нескольких документов по одной операции компания формирует один — он подтверждает и сделку, и факт передачи товаров или оказания услуг. Отдельный счет-фактура при этом не требуется.
УПД может применяться в двух статусах:
Статус «1» — включает счет-фактуру и используется как первичный документ;
Статус «2» — оформляется без счета-фактуры и фиксирует только передачу товаров или выполнение работ.
Таким образом, УПД со статусом «1» заменяет и накладную, и счет-фактуру, а со статусом «2» — только накладную или акт. Использовать УПД, когда требуется только счет-фактура, нельзя (письмо ФНС № АС-4-15/16298@ от 22.08.2018).
Сейчас компании применяют УПД по собственному желанию. Организация вправе использовать его как на бумаге, так и в электронном виде.
Рекомендованная форма УПД утверждена письмом ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, а электронный формат — приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.
Компании также могут разработать собственную форму документа, если она содержит все обязательные реквизиты счета-фактуры и первичных учетных документов, установленные:
К обязательным реквизитам относятся:
наименование и дата документа;
статус УПД;
сведения о продавце и покупателе;
описание товаров, работ или услуг;
дата отгрузки или сдачи;
реквизиты договора или иного основания;
данные о транспортировке (при наличии);
должности, ФИО и подписи ответственных лиц.
Если компания использует УПД со статусом «1», важно отслеживать обновления в реквизитах счета-фактуры — их необходимо своевременно включать в форму УПД (письмо ФНС от 17.06.2021 № ЗГ-3-3/4368).
Кто обязан применять УПД с 2026 года
Обязанность перехода на УПД касается не всех организаций. Если компания оформляет накладные и акты выполненных работ на бумаге, переход не обязателен. Но если она формирует электронные документы при отгрузке или оказании услуг, с 1 января 2026 года использование УПД станет обязательным.
Это связано с тем, что с 1 января 2026 года утратят силу (приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@):
приказ ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ — формат электронной товарной накладной;
приказ ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@ — формат электронного акта выполненных работ и услуг.
Таким образом, электронные форматы ТОРГ-12 и актов утратят актуальность.
С 2026 года единственным электронным документом в XML-формате, подтверждающим отгрузку или выполнение работ, станет УПД по формату 5.03 (приказ ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-26/1032@).
При этом бумажные формы ТОРГ-12 и актов сохраняются — постановления Госкомстата № 132 и № 100 продолжают действовать.
Итак, обязательный переход на УПД касается только компаний, работающих с ЭДО. Если документы оформляются на бумаге — переход не требуется.
Как подготовиться к переходу на УПД
Хотя обязанность по переходу вступает в силу с 1 января 2026 года, ФНС рекомендует начать использовать УПД уже в 2025 году. Это поможет компаниям адаптироваться и избежать ошибок при переходе на новый формат.
Для внедрения УПД достаточно:
Согласовать применение ЭДО с контрагентами;
Заключить договор с оператором ЭДО, который обеспечит обмен электронными документами.
Издавать внутренние приказы не нужно. Однако если в учетной политике компании указаны электронные накладные ТОРГ-12 или акты, стоит дополнить документ пунктом о переходе на УПД с 2026 года.
Идеальный гид по быстрой интеграции платежных систем с 1С
Забирайте бесплатный чек-лист для успешного запуска
Заполните форму, вышлем бесплатные материалы на e-mail:
Переход на УПД в 1С-ЭДО
Для пользователей 1С-ЭДО переход на новый формат будет автоматическим:
С 1 января 2026 года все настройки, где используются форматы 551 и 552, автоматически будут переведены на формат УПД 5.03.
Ранее поступившие документы старых форматов можно будет подписывать и после указанной даты.
Для компаний, желающих перейти заранее, предусмотрен специальный патч с функцией массового изменения форматов.
Таким образом, пользователям 1С не потребуется выполнять дополнительных действий. Система самостоятельно адаптируется к новому порядку, а для тех, кто планирует подготовиться заранее, предусмотрены инструменты для плавного перехода.
Если вы пока не используете электронный документооборот, самое время перейти на 1С-ЭДО. Мы поможем подключить 1С-ЭДО и настроим обмен документами в соответствии с новыми требованиями 2026 года.
Реклама: ООО «ЭР Софт», ИНН: 7716509296, erid: 2W5zFJpor2c
Начать дискуссию