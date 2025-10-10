Как использовать одну облачную кассу для нескольких интернет-магазинов

Когда можно использовать одну кассу на 2 интернет-магазина

Вторая онлайн-касса при расширении бизнеса не понадобится, если соблюсти ряд условий:

Все интернет- магазины зарегистрированы на одно юрлицо. С юридической точки зрения, платформы для онлайн-продаж должны принадлежать организации или ИП, на которую зарегистрирована касса.

Важно! Использовать одну кассу на два бизнеса, если они оформлены на разные юрлица, незаконно. За нарушение грозит штраф по статье 14.5 КоАП.

Верно указано место расчетов. При регистрации облачной кассы в ФНС нужно корректно указать информацию о месте установки кассы.

В заявлении прописывается фактический адрес физического местонахождения кассы (в случае облачной кассы — это центр обработки данных) и адреса всех сайтов интернет-магазинов, через которые бизнес будет принимать онлайн-платежи.

Если облачная касса уже используется для онлайн-магазина, то при запуске нового сайта нужно провести перерегистрацию ККТ в ФНС, дополнив поле «место установки» и указав url-адрес нового сайта.