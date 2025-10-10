Как использовать одну облачную кассу для нескольких интернет-магазинов

Зачем бизнесу подключать одну кассу на два магазина
По закону 54-ФЗ предприниматель обязан применять кассу при онлайн-расчетах и выдавать покупателям кассовые чеки. Напомним, для фискализации в интернете используется облачная касса.
Считается, что предприниматель должен иметь на два магазина — две кассы. Но это условие не всегда обязательно. Все сайты можно подключить к одной облачной кассе.
Так, зачем онлайн-бизнесу одна касса на 2 магазина:
Это выгодно — не нужно тратиться на покупку дополнительной кассы и ее настройку.
Это удобно — за всеми продажами можно следить через единый личный кабинет ККТ.
Когда можно использовать одну кассу на 2 интернет-магазина
Вторая онлайн-касса при расширении бизнеса не понадобится, если соблюсти ряд условий:
Все интернет- магазины зарегистрированы на одно юрлицо. С юридической точки зрения, платформы для онлайн-продаж должны принадлежать организации или ИП, на которую зарегистрирована касса.
Важно! Использовать одну кассу на два бизнеса, если они оформлены на разные юрлица, незаконно. За нарушение грозит штраф по статье 14.5 КоАП.
Верно указано место расчетов. При регистрации облачной кассы в ФНС нужно корректно указать информацию о месте установки кассы.
В заявлении прописывается фактический адрес физического местонахождения кассы (в случае облачной кассы — это центр обработки данных) и адреса всех сайтов интернет-магазинов, через которые бизнес будет принимать онлайн-платежи.
Если облачная касса уже используется для онлайн-магазина, то при запуске нового сайта нужно провести перерегистрацию ККТ в ФНС, дополнив поле «место установки» и указав url-адрес нового сайта.
Отсутствуют перегрузки. Если к одной кассе подключить несколько интернет-магазинов, но их совокупная проходимость чеков превысит отметку 6 000 в день, возникнет риск перегрузки кассы. При высоком трафике лучше распределить нагрузку и использовать дополнительные кассы.
Как подключить одну онлайн-кассу к двум интернет-магазинам
Чтобы настроить одну кассу на два магазина в интернете, необходимо:
Приобрести или использовать уже имеющуюся облачную кассу. Если предприниматель ранее не занимался онлайн-торговлей, нужно арендовать облачную кассу. Это специальное устройство для расчетов в интернете, соответствующее закону 54-ФЗ. Оно формирует электронный чек и автоматически отправляет его клиенту и в ФНС. Если касса уже есть, покупать новую не нужно. Достаточно перерегистрировать действующую ККТ в налоговой и прописать дополнительный адрес — сайт нового интернет-магазина.
Пройти регистрацию в налоговой. При регистрации кассы в ФНС важно внимательно заполнить заявление: указать корректный адрес фактического размещения кассы (ЦОД) и вписать адреса всех сайтов, на которых планируется вести торговлю.
Проверить интеграции. Чтобы начать прием онлайн-платежей, к кассе нужно подключить интернет-эквайринг, а к сайту платежный модуль. Все интеграции должны быть работоспособны и исключать ошибки в передачи данных оплаты.
Одна облачная касса для всех ваших интернет-магазинов
Подключим все сайты к одной кассе, перерегистрируем ККТ в ФНС и настроим автоматическую отправку чеков — все в соответствии с 54-ФЗ
Можно использовать одну кассу для разных юрлиц
Нет, два ИП не могут использовать одну кассу при расчетах — это незаконно.
В соответствии с письмом ФНС от 25 мая 2020 г. № АБ-3-20/3965@, законная работа с ККТ не предусматривает применение одного фискального накопителя разными ИП и организациями. Существует также агентская схема формирования чека, когда несколько юрлиц фактически используют одну ККТ.
Легально ли такое решение? Исходя из требований 54-ФЗ и позиции ФНС — нет.
Об агентской схеме формирования чеков налоговая выразила свое мнение в письме от 06.09.2023 года № АБ-4-20/11334@. Согласно этому документу, организация или индивидуальный предприниматель обязаны лично исполнять требования закона 54-ФЗ по формированию, выдаче и направлению кассового чека клиенту и самостоятельно передавать данные о произведенных расчетах в ФНС.
Облачная касса, в отличие от агентской схемы, полностью отвечает требованиям 54-ФЗ. Кассовый аппарат регистрируется в налоговой на имя одного юрлица, следовательно, компания формирует кассовые чеки от своего имени и направляет их покупателям и в налоговый орган.
Работайте по 54-ФЗ без штрафов с облачной кассой от Бизнес.Ру
Специалисты подберут выгодное решение, зарегистрируют кассу, подключат ОФД и настроят автоматическое формирование чеков. А еще — ответят на любые вопросы по 54-ФЗ
Можно ли совмещать интернет-магазин и розничную точку
Да, для этого на стационарную ККТ нужно установить специальное кассовое ПО.
Касса «2 в 1» — это решение, которое позволяет принимать оплату и в розничной точке и в интернет-магазине.
Например, сервис Бизнес.Ру «Онлайн-Чеки» превращает обычную кассовую технику в онлайн-кассу 2 в 1. Подключение проходит удаленно, занимает меньше часа и не требует покупки дополнительного оборудования.
Итак, чтобы объединить розничную точку и интернет-магазин, предпринимателю нужно:
Перерегистрировать кассу. Если у предпринимателя уже есть стационарная касса, то ее нужно перерегистрировать и указать еще одно место расчетов — адрес сайта интернет-магазина.
Установить кассовое ПО. Техспециалист удаленно подключается к компьютеру с кассовым оборудованием и устанавливает программу «Платформа Бизнес.ру», зарегистрированную в Минцифры. Процесс занимает меньше часа.
Провести интеграции и тестовый платеж. Интеграции между интернет-эквайрингом, кассой с установленным сервисом «Онлайн-Чеки» и ОФД для корректной передачи фискальных данных и отправки чеков покупателям и налоговой. После настройки техспециалист проводит контрольную оплату, чтобы убедиться, что все системы работают корректно.
Касса 2 в 1: для онлайн- и офлайн-продаж
Подключим автоматическую отправку электронных чеков по закону 54-ФЗ с разных каналов продаж через вашу стационарную кассу
Вывод
Использование одной облачной кассы для нескольких интернет-магазинов — удобное и выгодное решение для бизнеса. Главное условие — все сайты должны принадлежать одному юрлицу, на которое зарегистрирована касса.
И важно помнить, что применение одной кассы разными компаниями противоречит закону 54-ФЗ.
Также в рамках одного юрлица можно совмещать офлайн- и онлайн-продажи через стационарную кассу. Для этого нужно установить специальную кассовую программу и корректно перечислить все места расчетов при регистрации ККТ в ФНС.
Реклама: ООО «Класс», ИНН 7722801524, erid: 2W5zFFyFnAt
Начать дискуссию