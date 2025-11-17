ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
Как автоматизировать кофейню: 5 инструментов, которые повысят прибыль

Кофеен — много, времени — нет. Бариста не успевает — гость уходит к конкурентам. И даже если персонал работает на скорость и может «сварить за 60 секунд», списания не сходятся раз за разом, и растут у бизнеса только убытки.

Зачем кофейне нужна автоматизация уже сегодня

Бизнес работает не на энтузиазме, а на расчете. Важно списывать тот продукт, который был использован. Еще важнее принимать заказы без ошибок, и подавать тот напиток, который хотел гость. Если в кофейне нет системы, в ней нет и прибыли. 

Автоматизация кофейни нужна тем, кто хочет:

  • ускорить обслуживание;

  • минимизировать ошибки бариста;

  • устранить ошибки при расчете;

  • пресечь неправильное списание продуктов и кражи;

  • увеличивать средний чек;

  • работать с системой лояльности;

  • видеть в реальном времени все, что важно владельцу;

  • делать «умные» закупки.

Все эти преимущества кофейня получает от внедрения 5 простых, но эффективных инструментов.

Кассовая программа с Touch-интерфейсом

Минимизировать ошибки при работе на поток поможет touch-интерфейс.

Иллюстрация: Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру

Как это работает

  • кассир выбирает напиток в несколько касаний на экране с крупной плиткой;

  • программа предлагает — увеличивается средний чек;

  • гостю доступны любые способы оплаты: карты, наличные, QR-код СБП, баллами или смешанная оплата. Платить удобно «подкупает».

Рекомендуем активно использовать оплату через СБП — выводить QR-код на экран покупателя либо закрепить его рядом с кассой. Это позволит экономить на комиссиях и платить до 0,7% вместо 2,5–5% за эквайринг. 

Внедрение кассовой программы для кофейни будет максимально эффективным, если в программе есть интеграция с CRM-системой, а также возможность вести учет товара и ингредиентов.

Учет ингредиентов и остатков

Товарный учет обязателен для кофейни. Роковая ошибка — примерный учет ингредиентов. Программа учета в кофейне должна осуществлять контроль остатков в граммах и милилитрах, а также учитывать расходники.

Функция Комплексное списание ингредиентов автоматически списывает количество продуктов, затраченное для приготовления.

Иллюстрация: Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру

На основе уровня продаж программа предложит оптимальную закупку. Запасы снизились до настроенного критического уровня — это отразится в программе.

Иллюстрация: Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру

Программа учета может рассчитать оптимальную наценку, которая повысит рентабельность бизнеса. Вычисляйте оптимальную стоимость продукта на основе закупочных цен на ингредиенты и назначайте выгодные цены. Контролируйте маржинальность позиций и закупайте то, что приносит прибыль.

Программа лояльности

Кофе это регулярная покупка. Помимо качества и сервиса, важную роль играет система лояльности. Удержать постоянных гостей проще, чем привлечь новых. 

Иллюстрация: Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру

Например, программа для учета кофейни от Онлайн Бизнес.Ру дает возможность выбрать подходящую систему лояльности или объединить их:

  • бонусная система — клиент получает бонусные баллы и возвращается, чтобы их тратить;

  • дисконтная система дает гостю увеличивать свою личную скидку и покупать по приятной цене;

  • автоматическая скидка применяется при соблюдении условий, настраивайте шаблоны и не бойтесь ошибок персонала;

  • счастливые часы или flash-sale — скидки в нужные дни или часы. Гостям — выгода, вам — минимум списаний.

В Бизнес.Ру программа лояльности уже включена в кассовую программу, а также включает в себя сбор данных о клиенте: история покупок, предпочтения.

Пример. Иван ежедневно заходит за американо с круассаном и апельсиновым соком. Программа это записывает, а вы анализируете и предлагаете персональную скидку - Иван для вас 15% скидка на круассан сегодня. И даже если гость давно не заходил к вам, напомните о себе в sms-сообщении, начислите бонусы и расскажите об акции или новинках

Онлайн-меню и оплата по СБП

Чтобы кофейня превратилась в конвейер по производству бодрости, дайте гостям возможность сделать заказ самостоятельно.

Онлайн-меню кофейни доступно гостям по QR-коду — цифровое меню в смартфоне клиента, который спокойно, без дышащей в спину очереди, делает выбор. 

Иллюстрация: Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру

Инструмент позволяет:

  • оплачивать заказ онлайн или при получении на кассе;

  • ускорить обслуживание;

  • снизить ошибки кассира;

  • встроить оплату через СБП, оплата без эквайринга позволит экономить до 2%;

  • увеличивать средний чек, предлагая гостю добавить к напитку десерт или сэндвич.

Как использовать онлайн-меню в кофейне?

  • Разместите QR-код на столе. Гость сделает и оплатит заказ, персоналу останется принести. Даже при работе на вынос, порой удобнее заказать самостоятельно, без спешки и нервов. 

  • Разместите QR-код там, где начинается очередь. Гость сделает заказ сам, а бариста быстрее приготовит его, не разрываясь между машиной и очередью. 

  • Разместите ссылку на сайт в соцсетях. Заказ можно сделать и оплатить онлайн по пути к вам. Остается только забрать его.

Аналитика — принимайте решения на основе данных

Не гадайте, а используйте отчеты по выручке, среднему чеку, маржинальности и работе персонала. 

Всегда знайте:

  • почему трафик не изменился, а выручка упала;

  • какие напитки пользуются спросом и приносят прибыль;

  • какие акции дают эффект.

Какие инструменты действительно нужны кофейне

Автоматизация не всегда начинается с полного цифрового комплекта. Все зависит от масштаба, проходимости и задач. Подобрали оптимальный набор инструментов для кофейни любого уровня.

1. Начинающей кофейне с несколькими сотрудниками и низкой проходимостью важно решить базовые задачи — быстро принимать оплату, не путать заказы и видеть, что происходит с продуктами.

  • Используйте кассовую программу с Touch-интерфейсом, чтобы исключить ошибки при расчетах.

  • Подключите учет ингредиентов, чтобы списания были точными, а себестоимость — прозрачной.

2. Средней кофейне с командой от 3 до 5 человек обязательна уже полноценная автоматизация.

  • К кассовой системе добавьте CRM и программу лояльности, чтобы собирать базу постоянных гостей, удерживать клиентов и персонализировать акции.

  • Автоматизируйте учет остатков и закупки — система сама подскажет, когда и что пора заказать.

  • Используйте аналитику продаж, чтобы понимать, какие напитки приносят прибыль и когда команда работает наиболее эффективно.

3. Большой кофейне или сети включите онлайн-меню с оплатой по СБП — это поможет сократить очереди и повысить скорость обслуживания даже в часы пик.

Реклама: ООО «Класс», ИНН 7722801524, erid: 2W5zFGJYJnc

