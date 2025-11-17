Как автоматизировать кофейню: 5 инструментов, которые повысят прибыль

Зачем кофейне нужна автоматизация уже сегодня
Бизнес работает не на энтузиазме, а на расчете. Важно списывать тот продукт, который был использован. Еще важнее принимать заказы без ошибок, и подавать тот напиток, который хотел гость. Если в кофейне нет системы, в ней нет и прибыли.
Автоматизация кофейни нужна тем, кто хочет:
ускорить обслуживание;
минимизировать ошибки бариста;
устранить ошибки при расчете;
пресечь неправильное списание продуктов и кражи;
увеличивать средний чек;
работать с системой лояльности;
видеть в реальном времени все, что важно владельцу;
делать «умные» закупки.
Все эти преимущества кофейня получает от внедрения 5 простых, но эффективных инструментов.
Кассовая программа с Touch-интерфейсом
Минимизировать ошибки при работе на поток поможет touch-интерфейс.
Как это работает:
кассир выбирает напиток в несколько касаний на экране с крупной плиткой;
программа предлагает — увеличивается средний чек;
гостю доступны любые способы оплаты: карты, наличные, QR-код СБП, баллами или смешанная оплата. Платить удобно «подкупает».
Рекомендуем активно использовать оплату через СБП — выводить QR-код на экран покупателя либо закрепить его рядом с кассой. Это позволит экономить на комиссиях и платить до 0,7% вместо 2,5–5% за эквайринг.
Внедрение кассовой программы для кофейни будет максимально эффективным, если в программе есть интеграция с CRM-системой, а также возможность вести учет товара и ингредиентов.
Учет ингредиентов и остатков
Товарный учет обязателен для кофейни. Роковая ошибка — примерный учет ингредиентов. Программа учета в кофейне должна осуществлять контроль остатков в граммах и милилитрах, а также учитывать расходники.
Функция Комплексное списание ингредиентов автоматически списывает количество продуктов, затраченное для приготовления.
На основе уровня продаж программа предложит оптимальную закупку. Запасы снизились до настроенного критического уровня — это отразится в программе.
Контролируйте расход молока, сиропов и стаканчиков — пусть списания станут точными, а прибыль выше. Подключите программу для кофейни Бизнес.Ру бесплатно первые 14 дней.
Программа учета может рассчитать оптимальную наценку, которая повысит рентабельность бизнеса. Вычисляйте оптимальную стоимость продукта на основе закупочных цен на ингредиенты и назначайте выгодные цены. Контролируйте маржинальность позиций и закупайте то, что приносит прибыль.
Программа лояльности
Кофе это регулярная покупка. Помимо качества и сервиса, важную роль играет система лояльности. Удержать постоянных гостей проще, чем привлечь новых.
Например, программа для учета кофейни от Онлайн Бизнес.Ру дает возможность выбрать подходящую систему лояльности или объединить их:
бонусная система — клиент получает бонусные баллы и возвращается, чтобы их тратить;
дисконтная система дает гостю увеличивать свою личную скидку и покупать по приятной цене;
автоматическая скидка применяется при соблюдении условий, настраивайте шаблоны и не бойтесь ошибок персонала;
счастливые часы или flash-sale — скидки в нужные дни или часы. Гостям — выгода, вам — минимум списаний.
В Бизнес.Ру программа лояльности уже включена в кассовую программу, а также включает в себя сбор данных о клиенте: история покупок, предпочтения.
Пример. Иван ежедневно заходит за американо с круассаном и апельсиновым соком. Программа это записывает, а вы анализируете и предлагаете персональную скидку - Иван для вас 15% скидка на круассан сегодня. И даже если гость давно не заходил к вам, напомните о себе в sms-сообщении, начислите бонусы и расскажите об акции или новинках.
Онлайн-меню и оплата по СБП
Чтобы кофейня превратилась в конвейер по производству бодрости, дайте гостям возможность сделать заказ самостоятельно.
Онлайн-меню кофейни доступно гостям по QR-коду — цифровое меню в смартфоне клиента, который спокойно, без дышащей в спину очереди, делает выбор.
Инструмент позволяет:
оплачивать заказ онлайн или при получении на кассе;
ускорить обслуживание;
снизить ошибки кассира;
встроить оплату через СБП, оплата без эквайринга позволит экономить до 2%;
увеличивать средний чек, предлагая гостю добавить к напитку десерт или сэндвич.
Как использовать онлайн-меню в кофейне?
Разместите QR-код на столе. Гость сделает и оплатит заказ, персоналу останется принести. Даже при работе на вынос, порой удобнее заказать самостоятельно, без спешки и нервов.
Разместите QR-код там, где начинается очередь. Гость сделает заказ сам, а бариста быстрее приготовит его, не разрываясь между машиной и очередью.
Разместите ссылку на сайт в соцсетях. Заказ можно сделать и оплатить онлайн по пути к вам. Остается только забрать его.
Аналитика — принимайте решения на основе данных
Не гадайте, а используйте отчеты по выручке, среднему чеку, маржинальности и работе персонала.
Всегда знайте:
почему трафик не изменился, а выручка упала;
какие напитки пользуются спросом и приносят прибыль;
какие акции дают эффект.
Принимайте решения не «на кофейной гуще», а на данных
Подключите Бизнес.Ру и получите полную аналитику продаж, прибыли и эффективности сотрудников
Какие инструменты действительно нужны кофейне
Автоматизация не всегда начинается с полного цифрового комплекта. Все зависит от масштаба, проходимости и задач. Подобрали оптимальный набор инструментов для кофейни любого уровня.
1. Начинающей кофейне с несколькими сотрудниками и низкой проходимостью важно решить базовые задачи — быстро принимать оплату, не путать заказы и видеть, что происходит с продуктами.
Используйте кассовую программу с Touch-интерфейсом, чтобы исключить ошибки при расчетах.
Подключите учет ингредиентов, чтобы списания были точными, а себестоимость — прозрачной.
2. Средней кофейне с командой от 3 до 5 человек обязательна уже полноценная автоматизация.
К кассовой системе добавьте CRM и программу лояльности, чтобы собирать базу постоянных гостей, удерживать клиентов и персонализировать акции.
Автоматизируйте учет остатков и закупки — система сама подскажет, когда и что пора заказать.
Используйте аналитику продаж, чтобы понимать, какие напитки приносят прибыль и когда команда работает наиболее эффективно.
3. Большой кофейне или сети включите онлайн-меню с оплатой по СБП — это поможет сократить очереди и повысить скорость обслуживания даже в часы пик.
С Бизнес.Ру можно подключить демо-режим и проверить, как автоматизация кофейни будет работать на вас.
Реклама: ООО «Класс», ИНН 7722801524, erid: 2W5zFGJYJnc
