Как открыть кофейню с нуля в 2026 году: пошаговый план запуска

Как открыть кофейню с нуля в 2026 году: пошаговый план запуска

Кофейни остаются одним из самых популярных форматов малого бизнеса. Разобрали, сколько стоит открыть кофейню в 2026 году и как не ошибиться на старте.

Почему кофейня популярный бизнес

Рынок кофе стабильно растет, а формат кофе с собой сохраняет и даже увеличивает востребованность в городах.

Причины популярности кофейного бизнеса:

  • высокая маржинальность напитков;

  • относительно небольшой стартовый бюджет;

  • быстрый запуск точки.

Маржа на кофе впечатляет, наценка может достигать 300–500% и даже небольшая кофейня при хорошем трафике будет приносить прибыль.

Кофейни закрываются не из-за невкусного кофе

Их убивает отсутствие контроля: деньги «теряются» в закупках, списаниях и ошибках. Покажем, как выстроить систему учета еще до запуска на бесплатной демонстрации программы

Форматы кофейни

Перед запуском важно выбрать формат бизнеса. От этих вводных данных будет зависеть дальнейшая бизнес-стратегия.

Иллюстрация: Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру Онлайн-Чеки

Для первого бизнеса чаще выбирают формат кофе с собой. Причина в минимальных затратах времени и средств, при этом прибыль от такого формата, при грамотном запуске и корректной работе, может быть на уровне прочих форматов.

Сколько стоит открыть кофейню в 2026 году

В среднем запуск кофейни требует от 800 тысяч. Сумма вложений будет разниться в зависимости от региона. И от того, какую концепцию выберет владелец.

Собрали примерную стоимость подготовки к открытию кофейни формата на вынос с посадочными местами на 5-8 персон и площадью около 30 кв.м. Таблица поможет рассчитать обязательные в вашем случае затраты: 

Иллюстрация: Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру Онлайн-Чеки

Профессиональная кофемашина и оборудование — самое большое вложение, однако именно на нем (как и на сырье) нельзя экономить. Вкус и качество напитков и бесперебойность работы зависит от этих факторов.

Проблема низкой окупаемости чаще всего в цифрах, которые никто не считает: списания, себестоимость, закупки. Оставьте заявку и менеджер выстроит учет кофейни с первого дня

Пошаговый план открытия кофейни

1. Проанализируйте рынок и выберите локацию.

Существуют формулы расчета пешеходного трафика, но в целом конверсия составляет от 2 до 3%, а в пиковые часы может достигать 10%. Избегайте соседства с конкурентами, но понаблюдайте за их работой, например за количеством посетителей.

2. Определите концепцию.

Нужно продумать формат, целевую аудиторию и меню кофейни. Изучите предложения кондитерских или других предприятий, которые могли бы поставлять десерты или сэндвичи

3. Зарегистрируйте бизнес.

Чаще всего кофейню открывают как ИП. Сделать это можно лично в ФНС или онлайн, причем зарегистрировать себя как предпринимателя можно даже в приложении банка, условия которого вам нравятся. Подходящие ОКВЭД – 56.10.1 и 56.10.2. Организационная форма ООО встречается у сетей и франшиз.

4. Найдите помещение и сделайте ремонт.

Помещение должно соответствовать требованиям Роспотребнадзора. Обратите внимание на требования безопасности. Учитывайте изменения законодательства и оформляйте вывеску без использования латиницы.

5. Закупите оборудование.

Минимальный кофейный набор:

  • кофемашина

  • кофемолка

  • холодильник

  • столовая посуда (стаканы, чашки, тарелки, приборы)

Обязательное кассовое оборудование:

  • POS-терминал или другой вид ККТ

  • фискальный накопитель

  • ПО для кассира с Touch-интерфейсом

  • терминал оплаты

  • принтер чеков

  • система учета продаж и остатков

Далее список можно расширять в зависимости от финансовых возможностей.

6. Найдите поставщиков кофе.

Изучите рынок, сравните предложения, по возможности проведите дегустации, в ходе которых можно получить объективное мнение о вкусе и качестве напитка.

7. Наймите бариста.

Особенно на первых порах кофейне нужен локомотив и им может стать профессионализм и харизма бариста. Оформите трудовые отношения по закону, чтобы смена внезапно не оказалась без работника.

Какие документы нужны

Для запуска кофейни потребуется:

  • свидетельство о регистрации ИП или ООО;

  • банковский расчетный счет;

  • договор аренды помещения;

  • разрешение от Роспотребнадзора, документы, подтверждающие соблюдение санитарных требований;

  • онлайн-касса, зарегистрированная в ФНС;

  • договор с ОФД;

  • уголок потребителя.

Сколько зарабатывает кофейня

Средний чек кофейни колеблется в диапазоне 150-350 рублей. Увеличить его вполне реально, особенно если вы используете систему лояльности, которая стимулирует покупателей возвращаться.

При продажах на уровне 150-300 напитков в день точка может выйти на рентабельность 20–35%. При таких усредненных показателях средний срок окупаемости кофейни составляет от года до полутора лет.

Как увеличить прибыль кофейни

Сегодня прибыль кофейни зависит не только от продаж, но и от автоматизации.

Предприниматели внедряют:

  • QR-меню;

  • онлайн-заказы;

  • программы лояльности;

  • систему учета продаж.

Цифровые сервисы в ресторанном бизнесе уже востребованы. Цифры подтверждают это – за 2025 год использование QR-меню, киосков самообслуживания и мобильных приложений, выросло почти в два раза

Цифровое меню с изображением напитков и других позиций, описанием и ценами создается в программе Онлайн Бизнес.Ру за минуты. На сайте можно выбрать позиции и оплатить.

Пример онлайн-меню кофейни на платформе Онлайн Бизнес.Ру

А разные системы лояльности в программе Бизнес.Ру, например, скидка на кофе с собой или скидка на десерты после 17:00 стимулируют гостей возвращаться.

Кофейня без учета – это дорогой эксперимент

С программой для автоматизации кофейни Бизнес.Ру вы заранее понимаете: сколько закупать, сколько зарабатываете и где теряете деньги. Покажем, как это работает в реальных кофейнях на бесплатной демонстрации

Как снизить расходы на старте

Чтобы сократить инвестиции:

  • начните с формата кофе с собой;

  • возьмите оборудование в аренду;

  • сделайте небольшое меню;

  • сразу внедрите систему учета, не дожидаясь момента, когда придется разгребать последствия учета в тетради.

Начинайте с необходимого минимума, но с самого начала выбирайте решения, которые смогут со временем масштабироваться вместе с бизнесом.

Чек-лист: как открыть кофейню с нуля

Перед запуском кофейни убедитесь, что вы выполнили основные шаги:

  1. Выбрали формат кофейни.

  2. Нашли помещение с хорошим пешеходным трафиком.

  3. зарегистрировали ИП или ООО и выбрали ОКВЭД;

  4. закупили оборудование: для приготовления напитков и кассовое.

  5. нашли поставщиков кофе и ингредиентов;

  6. наняли бариста;

  7. подключили онлайн-кассу и систему учета;

  8. настроили QR-меню и программу лояльности.

Если все пункты выполнены, пора запускать кофейню и начинать продажи.

Итог

Кофейня остается одним из самых доступных форматов бизнеса в общепите. При правильной локации, качественных напитках и грамотной автоматизации точка может не только окупиться за 12-18 месяцев, но и расшириться.

Программа для учета и автоматизации кофейни. 12 месяцев в подарок! Подробнее на сайте

