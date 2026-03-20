Как открыть кофейню с нуля в 2026 году: пошаговый план запуска

Пошаговый план открытия кофейни

1. Проанализируйте рынок и выберите локацию.

Существуют формулы расчета пешеходного трафика, но в целом конверсия составляет от 2 до 3%, а в пиковые часы может достигать 10%. Избегайте соседства с конкурентами, но понаблюдайте за их работой, например за количеством посетителей.

2. Определите концепцию.

Нужно продумать формат, целевую аудиторию и меню кофейни. Изучите предложения кондитерских или других предприятий, которые могли бы поставлять десерты или сэндвичи

3. Зарегистрируйте бизнес.

Чаще всего кофейню открывают как ИП. Сделать это можно лично в ФНС или онлайн, причем зарегистрировать себя как предпринимателя можно даже в приложении банка, условия которого вам нравятся. Подходящие ОКВЭД – 56.10.1 и 56.10.2. Организационная форма ООО встречается у сетей и франшиз.

4. Найдите помещение и сделайте ремонт.

Помещение должно соответствовать требованиям Роспотребнадзора. Обратите внимание на требования безопасности. Учитывайте изменения законодательства и оформляйте вывеску без использования латиницы.

5. Закупите оборудование.

Минимальный кофейный набор:

кофемашина

кофемолка

холодильник

столовая посуда (стаканы, чашки, тарелки, приборы)

Обязательное кассовое оборудование:

POS-терминал или другой вид ККТ

фискальный накопитель

ПО для кассира с Touch-интерфейсом

терминал оплаты

принтер чеков

система учета продаж и остатков

Далее список можно расширять в зависимости от финансовых возможностей.

6. Найдите поставщиков кофе.

Изучите рынок, сравните предложения, по возможности проведите дегустации, в ходе которых можно получить объективное мнение о вкусе и качестве напитка.

7. Наймите бариста.

Особенно на первых порах кофейне нужен локомотив и им может стать профессионализм и харизма бариста. Оформите трудовые отношения по закону, чтобы смена внезапно не оказалась без работника.