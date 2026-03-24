Когда ИП на АУСН нужна касса

Что такое АУСН и в чем его особенность
АУСН — спецрежим, который отменяет сдачу налоговой декларации и переводит учет налогов на автоматическую обработку.
У налоговой два основных источника получения информации:
Банковские транзакции и движение средств по расчетному счету (р/с должен быть открыт только в банке из реестра уполномоченных кредитных организаций ФНС).
Операции на онлайн-кассе и данные по кассовым чекам.
Важно! Все требования перечислены на сайте ФНС.
На что обратить внимание при переходе на АУСН:
Автоматический расчет налогов. Доходы должны поступать на расчетный счет, а расчеты с клиентами фиксироваться через онлайн-кассу. Других источников для расчета налога ФНС не использует.
Передача данных только через уполномоченный банк. Сведения о поступлениях и списаниях поступают напрямую из банка. Открывать р/с разрешено в банке-участнике эксперимента.
ККТ передает данные о продажах. Каждый расчет с покупателем фиксируется чеком и уходит в налоговую через ОФД.
Ограничения. Применять режим могут ИП и ООО с доходом до 60 млн ₽ в год и штатом не более пяти сотрудников. Совмещать АвтоУСН с другими СНО запрещено.
Нужна ли ИП касса на АУСН
При расчетах с физлицами предприниматели должны использовать ККТ по 54-ФЗ. И бизнес на АУСН не исключение.
После перехода на АвтоУСН обязанность формировать фискальные чеки и направлять их в налоговую сохраняется. Онлайн-касса регистрирует каждый расчет, передает сведения ОФД, после чего они поступают в ФНС. Такой порядок установлен статьями 1.2 и 4.1 закона 54-ФЗ.
Как мы писали выше, на АУСН у кассы есть и другая роль – это роль источника передачи данных о расчетах для учета доходов. Поэтому не стоит игнорировать факт ее использования.
Применять АУСН без кассы можно в случае исключений, предусмотренных ст. 2 закона 54-ФЗ. Они касаются отдельных видов деятельности и работы в труднодоступных регионах.
Можно ли подключить облачную кассу на АУСН
Для автоматизированного режима нет ограничений по типу касс. Главное, чтобы соблюдались требования к специальной системе налогообложения.
Облачная касса для АУСН подходит для онлайн-продаж. Она автоматически формирует электронный чек после оплаты и отправляет его покупателю и в ФНС. Налоговая же использует данные с облачной ККТ для расчета налога.
Подходит ли АУСН для интернет-магазинов
АУСН для интернет-магазина допускается при соблюдении требований к спецрежиму.
Бизнес может вести онлайн-продажи через сайт, маркетплейсы, мессенджеры или соцсети. Закон не ограничивает количество площадок. Поэтому при АУСН интернет-магазин может использовать сразу несколько каналов продаж.
Для корректной работы нужно правильно зарегистрировать кассу. В карточке ККТ указывают адрес сайта или платформы, через которую ведется онлайн-бизнес. Облачная касса автоматически будет формировать электронный чек и передавать данные о расчетах в ФНС.
Также при АУСН интернет-магазин может совмещать дистанционные продажи и офлайн-торговлю.
Для организаций есть дополнительное условие: если площадки признаются обособленными подразделениями, применять новый налоговый режим нельзя.
Как зарегистрировать кассу для АУСН
Новые предприниматели регистрируют онлайн-кассу для АУСН по стандартной процедуре. Специальных правил для автоматизированного режима нет.
Сначала нужно приобрести кассовую технику и фискальный накопитель. Затем необходимо подключить ОФД, чтобы ККТ могла передавать фискальные данные.
Затем онлайн-кассу регистрируют через личный кабинет на сайте ФНС. В заявлении указываются данные устройства, ОФД и признак УСН с нужным объектом (отдельного реквизита СНО для АУСН пока что нет).
Когда регистрация завершена, касса начинает передавать информацию об онлайн-расчетах в налоговую.
Как перенастроить кассу при переходе на АУСН
Если предприниматель уже использует ККТ, он может выполнить настройку кассы под АУСН.
Для корректной работы кассы нужно выполнить несколько шагов:
1. Закройте текущую смену
Убедитесь, что на кассе нет открытой смены и неотправленных чеков.
2. Проверьте очередь в ОФД
Важно, чтобы все данные были переданы оператору фискальных данных.
Статус можно проверить через фискальный накопитель (ФН), запросив состояние информационного обмена с ОФД.
3. Выберите систему налогообложения в настройках
В настройках кассы откройте раздел СНО и укажите нужный режим. Для АУСН отдельный тег в фискальных документах не предусмотрен. Согласно письму ФНС № АБ-4-20/15274@ допустимо выбрать УСН с соответствующим объектом налогообложения – это не считается ошибкой.
4. Сохраните изменения
После сохранения касса автоматически сформирует отчет о перерегистрации.
Нужно ли покупать новый ФН?
Перенастройка АУСН и кассы не предусматривает замену фискального накопителя, если ранее бизнес работал на УСН.
В этой ситуации замена потребуется в стандартных случаях: при окончании срока службы, переполненной памяти или технических сбоях.
Повести замену ФН придется и в случае, когда накопитель не соответствует налоговому режиму или типу деятельности.
Что еще учесть на АУСН
При использовании автоматизированной системы может возникнуть вопрос: не произойдет ли двойной учет доходов, например, при приеме платежей с помощью эквайринга.
В режиме АУСН такие ситуации уже учтены. ФНС определяет доход по дате кассового чека, а не фактического поступления средств. Поэтому оплаты, поступившие по эквайрингу, помечаются признаком «Не налоговая база», чтобы избежать дублирования.
Такие разъяснения даны в методических рекомендациях по учету поступлений через эквайринг на АУСН.
Главное
Налоговая база при АвтоУСН формируется автоматически на основе данных банков и ККТ, при этом если предприниматель принимает оплату от физических лиц, использование кассы обязательно, а в случае онлайн-торговли применяется облачная касса.
