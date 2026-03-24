Когда ИП на АУСН нужна касса

Ответим на вопрос, нужна ли касса при работе на АУСН, и разберем, какую роль играет ККТ при расчете налоговой базы.

Что такое АУСН и в чем его особенность

АУСН — спецрежим, который отменяет сдачу налоговой декларации и переводит учет налогов на автоматическую обработку. 

У налоговой два основных источника получения информации: 

  • Банковские транзакции и движение средств по расчетному счету (р/с должен быть открыт только в банке из реестра уполномоченных кредитных организаций ФНС).

  • Операции на онлайн-кассе и данные по кассовым чекам. 

Важно! Все требования перечислены на сайте ФНС.

На что обратить внимание при переходе на АУСН:

  • Автоматический расчет налогов. Доходы должны поступать на расчетный счет, а расчеты с клиентами фиксироваться через онлайн-кассу. Других источников для расчета налога ФНС не использует.

  • Передача данных только через уполномоченный банк. Сведения о поступлениях и списаниях поступают напрямую из банка. Открывать р/с разрешено в банке-участнике эксперимента.

  • ККТ передает данные о продажах. Каждый расчет с покупателем фиксируется чеком и уходит в налоговую через ОФД.

  • Ограничения.  Применять режим могут ИП и ООО с доходом до 60 млн ₽ в год и штатом не более пяти сотрудников. Совмещать АвтоУСН с другими СНО запрещено.

Ответили на популярные вопросы про работу на АУСН в статье: 8 главных вопросов про АУСН  

Нужна ли ИП касса на АУСН

При расчетах с физлицами предприниматели должны использовать ККТ по 54-ФЗ. И бизнес на АУСН не исключение. 

После перехода на АвтоУСН обязанность формировать фискальные чеки и направлять их в налоговую сохраняется. Онлайн-касса регистрирует каждый расчет, передает сведения ОФД, после чего они поступают в ФНС. Такой порядок установлен статьями 1.2 и 4.1 закона 54-ФЗ.

Как мы писали выше, на АУСН у кассы есть и другая роль – это роль источника передачи данных о расчетах для учета доходов. Поэтому не стоит игнорировать факт ее использования. 

Применять АУСН без кассы можно в случае исключений, предусмотренных  ст. 2 закона 54-ФЗ. Они касаются отдельных видов деятельности и работы в труднодоступных регионах. 

Можно ли подключить облачную кассу на АУСН

Для автоматизированного режима нет ограничений по типу касс. Главное, чтобы соблюдались требования к специальной системе налогообложения.

Облачная касса для АУСН подходит для онлайн-продаж. Она автоматически формирует электронный чек после оплаты и отправляет его покупателю и в ФНС. Налоговая же использует данные с облачной ККТ для расчета налога.

Подходит ли АУСН для интернет-магазинов

АУСН для интернет-магазина допускается при соблюдении требований к спецрежиму.

Бизнес может вести онлайн-продажи через сайт, маркетплейсы, мессенджеры или соцсети. Закон не ограничивает количество площадок. Поэтому при АУСН интернет-магазин может использовать сразу несколько каналов продаж.

Для корректной работы нужно правильно зарегистрировать кассу. В карточке ККТ указывают адрес сайта или платформы, через которую ведется онлайн-бизнес. Облачная касса автоматически будет формировать электронный чек и передавать данные о расчетах в ФНС.

Также при АУСН интернет-магазин может совмещать дистанционные продажи и офлайн-торговлю. 

Для организаций есть дополнительное условие: если площадки признаются обособленными подразделениями, применять новый налоговый режим нельзя. 

Как зарегистрировать кассу для АУСН

Новые предприниматели регистрируют онлайн-кассу для АУСН по стандартной процедуре. Специальных правил для автоматизированного режима нет.

Сначала нужно приобрести кассовую технику и фискальный накопитель. Затем необходимо подключить ОФД, чтобы ККТ могла передавать фискальные данные.

Затем онлайн-кассу регистрируют через личный кабинет на сайте ФНС. В заявлении указываются данные устройства, ОФД и признак УСН с нужным объектом (отдельного реквизита СНО для АУСН пока что нет).

Когда регистрация завершена, касса начинает передавать информацию об онлайн-расчетах в налоговую.

Как перенастроить кассу при переходе на АУСН

Если предприниматель уже использует ККТ, он может выполнить настройку кассы под АУСН.

Для корректной работы кассы нужно выполнить несколько шагов:

1. Закройте текущую смену

Убедитесь, что на кассе нет открытой смены и неотправленных чеков.

2. Проверьте очередь в ОФД

Важно, чтобы все данные были переданы оператору фискальных данных.
Статус можно проверить через фискальный накопитель (ФН), запросив состояние информационного обмена с ОФД.

3. Выберите систему налогообложения в настройках

В настройках кассы откройте раздел СНО и укажите нужный режим. Для АУСН отдельный тег в фискальных документах не предусмотрен. Согласно письму ФНС № АБ-4-20/15274@ допустимо выбрать УСН с соответствующим объектом налогообложения – это не считается ошибкой.

4. Сохраните изменения

После сохранения касса автоматически сформирует отчет о перерегистрации.

Подробная инструкция: как перенастроить онлайн-кассу при переходе на АУСН

Нужно ли покупать новый ФН?

Перенастройка АУСН и кассы не предусматривает замену фискального накопителя, если ранее бизнес работал на УСН. 

В этой ситуации замена потребуется в стандартных случаях: при окончании срока службы, переполненной памяти или технических сбоях.

Повести замену ФН придется и в случае, когда накопитель не соответствует налоговому режиму или типу деятельности. 

Что еще учесть на АУСН

При использовании автоматизированной системы может возникнуть вопрос: не произойдет ли двойной учет доходов, например, при приеме платежей с помощью эквайринга. 

В режиме АУСН такие ситуации уже учтены. ФНС определяет доход по дате кассового чека, а не фактического поступления средств. Поэтому оплаты, поступившие по эквайрингу, помечаются признаком «Не налоговая база», чтобы избежать дублирования. 

Такие разъяснения даны в методических рекомендациях по учету поступлений через эквайринг на АУСН. 

Главное

Налоговая база при АвтоУСН формируется автоматически на основе данных банков и ККТ, при этом если предприниматель принимает оплату от физических лиц, использование кассы обязательно, а в случае онлайн-торговли применяется облачная касса.

