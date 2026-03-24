Когда ИП на АУСН нужна касса

Нужна ли ИП касса на АУСН

При расчетах с физлицами предприниматели должны использовать ККТ по 54-ФЗ. И бизнес на АУСН не исключение.

После перехода на АвтоУСН обязанность формировать фискальные чеки и направлять их в налоговую сохраняется. Онлайн-касса регистрирует каждый расчет, передает сведения ОФД, после чего они поступают в ФНС. Такой порядок установлен статьями 1.2 и 4.1 закона 54-ФЗ.

Как мы писали выше, на АУСН у кассы есть и другая роль – это роль источника передачи данных о расчетах для учета доходов. Поэтому не стоит игнорировать факт ее использования.

Применять АУСН без кассы можно в случае исключений, предусмотренных ст. 2 закона 54-ФЗ. Они касаются отдельных видов деятельности и работы в труднодоступных регионах.