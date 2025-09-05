Как оформить зарубежную карту в 2025 году? 5 лучших стран для оформления иностранной карты

Зачем россиянам открывать зарубежную международную банковскую карту

В 2025 году зарубежная банковская карта — критически важный инструмент для граждан РФ в условиях ограничений, из-за которых невозможно оформить карту Виза или Мастеркард в банках России. Кроме того, платежные средства системы «МИР» не принимаются в странах СНГ (в Казахстане и Армении можно снимать наличные) и Турции, а карты UnionPay, выпущенные в РФ, функционируют с ограничениями. Зарубежные карты дают возможность обойти эти барьеры и свободно взаимодействовать с международными сервисами.

Карты иностранных банков для россиян — это удобство при оплате за границей и в зарубежных онлайн-магазинах. Они упрощают бронирование отелей, приобретение авиабилетов и другие транзакции. Мультивалютные счета помогают экономить на конвертации валют, что выгодно для личных и бизнес-расходов.

Для фрилансеров и предпринимателей зарубежная карта открывает доступ к платформам, недоступным для российских счетов, таким как PayPal или Stripe. Это обеспечивает стабильное получение доходов от международных клиентов.

Карта также повышает финансовую гибкость, позволяя без опасений хранить и тратить средства за рубежом. При курсовых колебаниях это становится стратегическим решением.

Помимо перечисленных, иностранная карта для россиян открывает ряд других преимуществ: