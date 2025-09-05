Как оформить зарубежную карту в 2025 году? 5 лучших стран для оформления иностранной карты

Динамичная внешнеполитическая картина и экономические реалии делают зарубежные банковские карты важным инструментом для путешествий, фриланса и бизнеса, взаимодействующего с иностранными контрагентами. При ограничениях на интернациональные транзакции, возникающих из-за санкций, зарубежная банковская карта открывает доступ к мировым финансовым сервисам, позволяет безопасно проводить платежи и управлять средствами в разных валютах. Открытие зарубежной банковской карты в 2025 году — это не только способ обойти ограничения, но и возможность оптимизировать свои финансы, адаптируясь к быстро меняющимся реалиям глобального рынка.
Зачем россиянам открывать зарубежную международную банковскую карту
В 2025 году зарубежная банковская карта — критически важный инструмент для граждан РФ в условиях ограничений, из-за которых невозможно оформить карту Виза или Мастеркард в банках России. Кроме того, платежные средства системы «МИР» не принимаются в странах СНГ (в Казахстане и Армении можно снимать наличные) и Турции, а карты UnionPay, выпущенные в РФ, функционируют с ограничениями. Зарубежные карты дают возможность обойти эти барьеры и свободно взаимодействовать с международными сервисами.
Карты иностранных банков для россиян — это удобство при оплате за границей и в зарубежных онлайн-магазинах. Они упрощают бронирование отелей, приобретение авиабилетов и другие транзакции. Мультивалютные счета помогают экономить на конвертации валют, что выгодно для личных и бизнес-расходов.
Для фрилансеров и предпринимателей зарубежная карта открывает доступ к платформам, недоступным для российских счетов, таким как PayPal или Stripe. Это обеспечивает стабильное получение доходов от международных клиентов.
Карта также повышает финансовую гибкость, позволяя без опасений хранить и тратить средства за рубежом. При курсовых колебаниях это становится стратегическим решением.
Помимо перечисленных, иностранная карта для россиян открывает ряд других преимуществ:
Возможность делать вклады в активы за границей. Открывается доступ к фондовым рынкам, инвестиционным продуктам.
Повышение надежности в глазах иностранных партнеров. Наличие банковской карты зарубежного банка минимизирует проблемы с международными транзакциями и упрощает проведение сделок.
Удобные условия обслуживания. Например, привлекательные процентные ставки и программы лояльности.
Как выбрать иностранную карту
От ваших финансовых целей, будь то туристические поездки, онлайн-покупки, работа с международными платформами или управление средствами в валюте, зависит, где открыть иностранный счет и карту. Чтобы найти оптимальный вариант, важно учитывать следующие критерии:
Назначение карты. Определите, для чего вам нужна карта — путешествия, покупки в зарубежных магазинах, получение доходов от фриланса или хранение средств. Разные карты лучше подходят для разных целей, например, мультивалютные счета удобны для частых конвертаций.
Репутация финансового учреждения и государство регистрации. Останавливайте выбор на банках из стран с надежной финансовой системой. Следует убедиться, что учреждение имеет хорошие отзывы и высокий уровень защиты клиентских данных.
Комиссии и условия. Сравнивайте плату за обслуживание, сбор за конвертацию валют и снятие налички. Некоторые учреждения выпускают карты с нулевыми комиссиями или выгодными тарифами для международных транзакций.
Дополнительные преимущества. Не стоит игнорировать и бонусы, к примеру, кэшбэк, страхование для путешественников или скидки у партнеров.
Удобство оформления и обслуживания. Проверьте, поддерживает ли банк удаленное открытие счета и предоставляет ли удобное мобильное приложение, желательно с поддержкой русского или английского языка. Наличие круглосуточной поддержки также важно для оперативного решения вопросов.
Требования к открытию и пользованию счетом. Узнайте, нужен ли минимальный депозит, подтверждение доходов или личный визит в банковский офис. Онлайн-оформление упрощают процедуру, поскольку исключает необходимость выезда за границу.
Лучшие зарубежные карты доступные в 2025 году: топ–5 международных карт
Несмотря на то, что россияне имеют возможность завести иностранную банковскую карту в ряде государств, на практике не везде процесс проходит гладко. Согласно отзывам, наиболее удобными для россиян в 2025 году остаются Турция, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Здесь упрощен порядок выпуска карт, условия более доступны, а отношение к клиентам из РФ отличается лояльностью.
Как гражданину России открыть счет и выпустить иностранную карту в Москве
Законодательные требования многих стран (речь в основном о ЕС) ввели ограничения для российских резидентов на открытие счетов: процессы усложняются, требования ужесточаются.
Перед тем как сделать зарубежную карту предстоит найти проверенного партнера — посредника и оформить на него доверенность. Также следует учесть следующие моменты:
Даже если на сайте банка указано, что опция дистанционного оформления доступна, при личном звонке в финансовое учреждение может выясниться, что присутствие заявителя все же требуется.
Ограничения продолжают усиливаться. Ряд банков, позволявших открыть международную банковскую карту, прекратили эту практику.
Чтобы доподлинно убедиться в отсутствии ограничений на регистрацию счета, часто требуется направить индивидуальный запрос в банк.
Эти препятствия значительно затягивают процесс поиска, где оформить зарубежную дебетовую карту.
Какие сложности могут быть при самостоятельном оформлении зарубежной карты
Кроме перечисленных «подводных камней» при выпуске карты россияне сталкиваются с тем, что иностранные финансовые учреждения неохотно сотрудничают с гражданами РФ, опасаясь международных санкций.
Также процесс получения карт зарубежных банков для россиян может быть осложнен следующими факторами:
ужесточение проверки заявителей и общая бюрократизация процедуры;
увеличение стоимости выпуска и обслуживания для иностранцев;
необходимость предоставления ВНЖ государства, где регистрируется счет, долгосрочного договора с арендодателем жилья или трудового договора;
необходимость размещения депозита для возможности открыть зарубежную карту.
Этим список проблем не заканчивается. Перечень бумаг, чтобы выпустить зарубежную карту, варьируется не только от государства к государству, но и в разных банках одной и той же страны. Более того, список документов может отличаться даже в разных филиалах отдельно взятого финансового учреждения.
Процесс дистанционного оформления карты за границей
Рассказали, какие нюансы следует учесть, прежде чем выбрать зарубежную карту: от требований банков до возможных сложностей. На основе этой информации подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет вам сориентироваться в процессе дистанционного оформления.
Шаг 1: определите цель использования карты. Решите, нужна ли карта для путешествий, онлайн-покупок, работы с международными платформами или хранения средств в валюте. Это поможет выбрать банк с подходящими условиями, например, с мультивалютными счетами или низкими комиссиями.
Шаг 2: изучите доступные банки. Выбирайте финансовые компании в государствах с лояльным отношением к российским резидентам, таких как Турция, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Будьте готовы уточнить условия получения карт в зарубежных банках напрямую — на их сайтах вы не всегда сможете найти актуальную информацию.
Шаг 3: уточните возможность дистанционного оформления. Обратитесь в учреждение через официальный сайт или колл-центр, чтобы подтвердить, доступна ли удаленная регистрация счета. Убедитесь, что приобрести зарубежную карту можно без личного присутствия или дополнительных требований, таких как ВНЖ.
Шаг 4: соберите документы. Стандартный пакет включает паспорт (национальный или загранпаспорт), подтверждение регистрации, ИНН, сведения о доходах, отсутствии судимости. Если требуется доверенность для посредника, заранее оформите ее у нотариуса, чтобы избежать задержек.
Шаг 5: ознакомьтесь с основными требованиями. Владение зарубежной банковской картой для россиян иногда сопряжено с необходимостью соблюдать предельный остаток на счете или регулярным пополнением. Также важно изучить систему налогообложения в государстве, где решили открыть зарубежный счет и карту, принять во внимание обязанность декларировать в РФ движение средств по счетам, открытым за границей, и уточнить возможности и ограничения использования карты в РФ и иных государствах.
Шаг 6: изучите функционал онлайн-сервисов и дополнительные условия. Проверьте, какие опции доступны в мобильном приложении и личном кабинете, поддерживается ли русский или хотя бы английский язык. Также важно изучить политику финансовой организации в отношении защиты персональных данных и обеспечения безопасности транзакций.
Шаг 7: подайте заявку и следите за процессом. Заполните онлайн-форму или отправьте запрос через посредника. Регулярно проверяйте статус заявки и оперативно представляйте дополнительные документы, если банк их запросит.
Шаг 8: получите зарубежную банковскую карту и активируйте ее. После одобрения банк может отправить карту по почте или через посредника. Убедитесь, что заранее изучили процесс активации и настройки мобильного приложения для управления счетом.
Зарубежные карты Visa и Mastercard удаленно
Получите VISA или Mastercard иностранного банка и живите как прежде!
Открыть международную карту в Турции
Турецкая Республика остается стабильно привлекательным направлением для туризма, покупок и оформления гражданства за инвестиции. Нерезиденты сталкиваются с рядом ограничений при регистрации счета: не все банки работают с иностранцами, часто требуются депозит и ВНЖ. Хорошая новость: есть финансовые учреждения, где открыть международные карты Visa или MC можно не покидая России и без выполнения указанных требований.
Нюансы открытия счета
Платежные средства позволяют использовать счета в турецких лирах, евро, долларах или иных мировых валютах. Физическим лицам доступны текущие счета и депозиты, потребительские и ипотечные кредиты, однако резидентам предлагаются более выгодные ставки, чем иностранцам.
Если открыть карту иностранного банка вы решили в Турции, в общем порядке вам будут нужны загранпаспорт, ВНЖ, местные SIM-карта и ИНН. В зависимости от условий финансового учреждения также потребуется внести депозит от 120 до 10000 USD.
Банки Турции, где можно оформить карту
Когда задача — открыть зарубежную банковскую карту, находясь в РФ, к вашим услугам:
ZiraatBank. Государственная компания с филиалами в РФ, Казахстане и Узбекистане. Оказывает услуги резидентам РФ и позволяет оформлять счета в наиболее популярных и надежных валютах.
DenizBank. Частное учреждение, работающее с клиентами из России. Предоставляется полный набор услуг, однако для нерезидентов есть ограничения на сделки с криптовалютой и трансграничные платежи. Для оформления требуется ВНЖ Турции.
Открыть международную карту в Казахстане
Казахстан — раньше было одно из наиболее популярных направлений для эмиграции или в качестве транзита для дальнейшей релокации.
Нюансы открытия счета
С января 2025 введено ограничение на период действия платежных средств, оформляемых иностранцами, — 12 месяцев. Оно не затрагивает инвесторов, работников диппредставительств и бизнес-карты.
Кроме того, чтобы выпустить карту зарубежного банка, резиденту РФ потребуется местный ИНН. Важно: с 18 апреля ИНН доступен только инвесторам, супругам граждан РК, иностранцам, принимающим наследство, а также некоторым иным категориям, указанным в публикации на портале дипломатического представительства Казахстана.
Помимо ИНН для регистрации счета почти во всех банках республики иностранному гражданину потребуется разрешение на временное пребывание, ВНЖ или трудовой контракт с локальным нанимателем.
Банки Казахстана, где можно оформить карту
Одновременно с введением перечисленных выше правил некоторые банки РК лимитировали открытие счетов нерезидентами. При этом, международные банковские карты для россиян доступны в Altyn Bank, Halyk Bank, Kaspi Bank. За выпуск платежного средства (осуществляется на протяжении одного дня) платить не требуется.
Открыть международную карту в Киргизии
Кыргызстан — государство, где открыть зарубежную карту Mastercard или Виза можно без необходимости получения ВНЖ или местного ИНН, что делает ее одним из максимально доступных решений.
Нюансы открытия счета
Помимо возможности сделать счет в евро или долларах и бесплатного обслуживания, местные банки предлагают удобные сервисы: мобильные приложения выделяются обширным функционалом, доступны расчеты в цифровых валютах, есть возможность использовать русский язык.
Банки Киргизии, где можно оформить карту
Если вы ищете, где можно оформить зарубежную дебетовую карту без бюрократии и задержек, ваш выбор — Кыргызстан. Процедура в среднем длится до 10 дней (1—3 — если воспользоваться услугой срочного выпуска) и доступна в следующих финансовых организациях:
«ФИНКА»;
«Кыргызкоммерц»;
«Бай-Тушум»;
«Айыл».
Открыть международную карту в Армении
Иностранные карты для россиян, открытые в Армении, позволяют совершать платежи в международной валюте, а высокое качество обслуживания и доступность русского языка создают максимально комфортные условия.
Нюансы открытия счета
Местные финансовые учреждения предлагают низкие тарифы на обслуживание счетов и отсутствие требований к минимальному остатку. Можно открыть счет в армянских драмах, США, евро и рублях.
Вместе с тем, многие организации, например, Ardshinbank, Ararat Bank, Converse, ACBA, Idbank, предъявляют к иностранцам серьезные требования — наличие ВНЖ, регистрации по месту пребывания и жилья в Армении (личного или арендуемого), трудового контракта с нанимателем-резидентом. Также потребуется личное присутствие в офисе банка (альтернатива — через представителя по доверенности).
Банки Армении, где можно оформить карту
Несмотря на строгие условия в перечисленных выше учреждениях, проблемы с выпуском зарубежной карты для россиян — маловероятны.
Минимизировать риски и упростить процедуру можно, если выбрать Unibank. Из документов потребуется только российский паспорт и сведения о доходах (выписка по счету или справка 2-НДФЛ от работодателя).
Открыть международную карту в Таджикистане
Таджикистан — страна, которая становится все более привлекательным направлением для оформления международных банковских карт благодаря относительно простым условиям и доступности банковских услуг для иностранных граждан. Для россиян это может быть удобной альтернативой при поиске финансовых решений в условиях ограничений.
Нюансы открытия счета в Таджикистане
Банковская система Таджикистана предлагает возможность открытия счетов в различных валютах: сомони, долларах США, евро и рублях. Большинство банков страны предоставляют базовые банковские услуги без излишних бюрократических процедур. Многие финансовые учреждения не требуют от нерезидентов получения ВНЖ или местного ИНН, что существенно упрощает процесс.
Для оформления карты обычно достаточно предъявить загранпаспорт и заполнить анкету. В некоторых банках может потребоваться подтверждение адреса проживания или контактные данные в Таджикистане. Стоимость обслуживания карт, как правило, невысокая, а выпуск осуществляется в течение 3–7 рабочих дней.
Документы для оформления международной карты в зарубежном банке
Перед тем как сделать иностранную карту рекомендуется уточнить точный перечень требуемых бумаг непосредственно в выбранном банке, поскольку условия могут варьироваться в зависимости от страны, учреждения и типа карты. Общий перечень документов и сведений включает:
национальный паспорт или загранпаспорт;
номер ИНН;
сведения о доходах за 6–12 месяцев;
сведения о регистрации по месту проживания;
справку о несудимости.
В дополнение могут потребоваться следующие бумаги:
ВНЖ / РВП;
договор с арендодателем жилплощади в государстве, где осуществляется открытие карты зарубежного банка;
налоговая декларация;
выписка из банка в стране гражданства о движении средств по счету за последние полгода;
рекомендации от нанимателя или текущего банка обслуживания;
квитанции на оплаченные коммунальные услуги — в качестве подтверждения проживания по адресу регистрации;
кредитные договоры.
Документы следует перевести на язык страны, где планируете выпустить карту иностранного банка, и заверить у нотариуса.
Как пополнять зарубежные карты в России
Разобравшись, как создать зарубежную карту, закономерный вопрос — как ее пополнить. Несмотря на внешнеполитическую обстановку, у граждан РФ по-прежнему есть возможность внести средства на свои иностранные счета.
Через банки РФ. Сбер, Т-Банк, МТС-Банк, Юмани осуществляют транзакции по номеру платежного средства с небольшим географическим покрытием — Казахстан и Кыргызстан.
SWIFT. Большинство российских банков отключено от SWIFT, однако в 2025 сохраняется возможность пополнить счет посредством ЮниКредит, Металлинвестбанк, Солид банк, Цифра Банк.
Системы переводов. Например, «Золотая Корона» и Unistream. Важно заранее уточнить ставки на комиссионные и наличие других (иногда — скрытых) сборов.
По реквизитам счета. Актуально для карт иностранных банков, подключенных к рублевым счетам.
Как выводить деньги с иностранных счетов в Россию
Возможность оформить международную банковскую карту и вносить на нее средства у граждан РФ имеется. Но как обстоят дела с выводом средств?
Системы переводов, такие как «Золотая Корона» и Unistream, позволяют переводить в Россию только наличные. Выход из ситуации — банковские трансграничные переводы. Как отметили выше, не все российские банки отключены от SWIFT. Перевод осуществляется по реквизитам счета.
Некоторые заграничные банки ограничивают транзакции в РФ. Перед тем как сделать иностранную карту уточните этот момент в финансовом учреждении.
Уведомление налоговой об открытии карты банка за границей
После получения зарубежной банковской карты (регистрации счета) требуется подать в ФНС уведомление. Правило действует для физлиц, ИП и организаций. Соответствующая форма подается до истечения одного месяца со дня открытия счета.
Направить ее можно тремя способами:
посредством личного кабинета на сайте ФНС;
почтовым отправлением;
лично доставить уведомление в ИФНС.
Риски использования зарубежных банковских карт
Несмотря на существенные плюсы, использование зарубежных платежных средств связано с определенными рисками. Перед тем как получить карту за границей следует учесть такие факторы.
Блокировка иностранных карт. Подобные ситуации возникают из-за подозрений в мошенничестве или невыполнения требований местного законодательства. Например, банк может временно заморозить счет, если транзакции вызывают вопросы, что создаст серьезные неудобства, особенно если вы в поездке.
Изменение курса валют. При транзакциях в валюте, отличной от валюты счета, вы можете столкнуться с риском потерь из-за колебаний обменного курса. Банки часто применяют собственные курсы конвертации — не столь выгодные как рыночные, а также берут дополнительные комиссионные за конвертацию.
Низкий уровень защиты. Некоторые банки могут предлагать менее надежные системы защиты данных и транзакций по сравнению с крупными международными финансовыми институтами. Это повышает риск кибератак, кражи данных или несанкционированного списания средств.
Плохая поддержка. Сервисы поддержки иностранных банков не всегда оперативно реагируют на запросы, в особенности, если вы находитесь на территории другого государства. Языковой барьер и разница в часовых поясах могут затруднить решение срочных вопросов, таких как разблокировка карты или отмена транзакции.
Геополитические риски. Внешнеполитические события: санкции или изменения в международных отношениях — могут снизить доступность услуг зарубежных банков. В некоторых случаях карты перестают работать в определенных странах из-за введенных ограничений.
Дополнительные комиссии. Банковское услуги часто сопровождается скрытыми или дополнительными комиссиями — плата за обслуживание счета, снятие налички или международные транзакции. Эти расходы значительно увеличивают стоимость использования платежного средства, если не учитывать их заранее.
Вывод
Карта иностранного банка для россиян — это неограниченный доступ к интернациональным платежным сервисам, путешествиям, онлайн-шоппингу и эффективному взаимодействию с зарубежными партнерами. Однако самостоятельное оформление часто затруднено бюрократическими процедурами и, в некоторых случаях, требованием присутствия заявителя.
Сервис Easypay.World упрощает процесс: вам не придется покидать территорию РФ — процедура дистанционная. Готовое платежное средство можно забрать в офисе или заказать курьерскую доставку, экономя ваше время и усилия.
Частые вопросы
Можно ли в России оформить зарубежную карту?
Определенно, причем для этого даже не требуется покидать страну.
Сколько стоит открыть зарубежную карту?
Подробную информацию о доступных вариантах платежных средств и их стоимости вы найдете в разделе «О картах» на нашем портале.
Как открыть иностранную карту из России?
Такая возможность есть в любой стране, где для граждан РФ нет ограничений на открытие счета.
В какой стране можно сделать зарубежную карту?
Такая возможность есть в любой стране, где для граждан РФ нет ограничений на открытие счета. Среди наиболее популярных и удобных направлений — Турция, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Эти страны предлагают выгодные условия и минимальные бюрократические сложности для россиян.
Зарубежные карты Visa и Mastercard удаленно
Получите VISA или Mastercard иностранного банка и живите как прежде!
