Сервисы для оформления карт СНГ: что предлагают в 2025 году

Пошаговая инструкция через онлайн-сервис

Давайте разберем вопрос, а как открыть карту СНГ? Процесс оформления зарубежной карты через онлайн-платформы типично включает следующие этапы: выбор подходящего сервиса после изучения отзывов и условий; заполнение заявки на сайте с указанием предпочтительного банка и страны; консультацию со специалистом по выбору оптимального решения; предоставление необходимых документов (обычно скан загранпаспорта и российского паспорта); подписание договора на оказание услуг и доверенности (при необходимости); оплату услуг сервиса (полная сумма или первый взнос при рассрочке); ожидание изготовления карты (от 1 до 14 дней в зависимости от страны и банка); получение карты курьером или в офисе сервиса; активацию карты и настройку онлайн-банкинга с помощью инструкций от сервиса; пополнение счета через рекомендованные сервисом каналы.

Процесс выглядит следующим образом: клиент заполняет заявку на сайте, выбирая тип карты из широкого ассортимента (Visa или Mastercard разных стран); предоставляет копию загранпаспорта; проходит верификацию с сотрудником банка по телефону; получает готовую карту курьером, через сервисы доставки или в офисе компании. Весь процесс занимает от 1 до 25 рабочих дней в зависимости от выбранной страны и типа карты.

Важно понимать, что для некоторых банков может потребоваться личное присутствие для подписания документов или поездка представителя сервиса по доверенности.