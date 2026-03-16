Можно ли получать доход на иностранную карту в 2026 году

Получение дохода на иностранную банковскую карту в 2026 году само по себе не запрещено законодательством. Основной документ, регулирующий такие операции, — закон № 173‑ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Он устанавливает правила владения счетами за границей и порядок валютного контроля для резидентов РФ. В соответствии с этим законом граждане России могут открывать счета в иностранных банках и пользоваться зарубежными банковскими картами, если соблюдают требования законодательства.

Главным условием является уведомление налоговых органов о наличии счета. Сам факт поступления денег на карту иностранного банка не считается нарушением закона, если операции прозрачны и не связаны с запрещенными валютными операциями. Таким образом, зарубежная банковская карта является законным финансовым инструментом, но ее использование требует соблюдения правил отчетности перед государством.