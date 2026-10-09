Виртуальная карта для бизнеса в 2026 году: как оформить онлайн, четырнадцать вариантов для компании и ИП из России, стоимость за 1, 3 и 5 лет и что с ней делать в учете

Разбор по чекам: три сценария компании

Сценарий 1. Рекламный кабинет Google Ads с бюджетом 1 000 долларов в месяц. По курсу ЦБ бюджет равен 85 420 рублям в месяц, 12 000 долларов в год. Сравниваем карту Казахстана, карту Армении и карту финтех-сервиса. Сам бюджет в расчет не входит. Считаем отдельно две вещи: сколько стоит сама карта и сколько теряется на курсе, потому что рубли в доллары переводятся при любом способе.

Сколько стоит сама карта:

Армения. Карта 36 990 рублей один раз, на 5 лет, ежегодных платежей нет.

Казахстан. Карта 14 990 рублей один раз, на 5 лет. Продление eResidency каждый год: 120 долларов за первый год, это 10 250 рублей, далее по 499 долларов, это 42 625 рублей в год.

Финтех с разовым выпуском. Карта дешевая, выпуск 2 990 рублей, но комиссии высокие. Берем верхнюю границу рынка, 0,5 доллара за каждое списание, а Google Ads списывает около 10 раз в месяц: 60 долларов в год, это 5 125 рублей. Плюс перевыпуск после закрытия карты дважды в год по 800 рублей, это 1 600 рублей. Первый год 9 715 рублей, каждый следующий 6 725 рублей.

Финтех с годовым тарифом. Карта дороже, 9 900 рублей в год, комиссия ниже, 0,25 доллара за списание: 30 долларов в год, это 2 563 рубля. Считаем, что перевыпуск входит в тариф. Каждый год 12 463 рубля.

Стоимость карты Первый год, рубли За 3 года, рубли За 5 лет, рубли Банк Армении 36 990 36 990 36 990 Банк Казахстана 25 240 110 490 195 739 Финтех, разовый выпуск 9 715 23 165 36 615 Финтех, годовой тариф 9 900 12 463 37 389 62 315

Арифметика по Казахстану за 5 лет: 14 990 рублей за карту плюс eResidency 120 долларов и четыре раза по 499 долларов, всего 2 116 долларов или 180 749 рублей. По финтеху с разовым выпуском за 5 лет: 2 990 плюс пять раз по 6 725 рублей. По годовому тарифу: пять раз по 12 463 рубля.

По самой карте финтех с разовым выпуском за 5 лет стоит почти как карта Армении, а финтех с годовым тарифом дороже нее на 25 325 рублей. При этом деньги в этой задаче решает курс. При бюджете 12 000 долларов в год каждый процент разницы в курсе стоит 10 250 рублей в год, за 5 лет 51 250 рублей. Пополнение банковской карты тоже стоит денег: комиссия за перевод из российского банка, например 1 процент у Сбера по данным 2026 года, и конвертация по курсу банка. У финтеха пополнение часто бесплатное, но доллар продается по внутреннему курсу сервиса, а суммарные потери на курсе и комиссиях обзоры 2026 года оценивают в 5-12 процентов. У карт с разовым выпуском наценка к курсу обычно выше: сервис зарабатывает не на выпуске, а на каждом пополнении и списании.

Отсюда пороги на 5 лет:

Армения против финтеха. Финтех с разовым выпуском дешевле по карте всего на 375 рублей за 5 лет, финтех с годовым тарифом дороже на 25 325 рублей. Армения выгоднее при любой разнице в курсе не в пользу финтеха.

Казахстан против финтеха. Карта Казахстана дороже финтеха на 133 424-159 124 рубля за 5 лет из-за ежегодного eResidency. Казахстан выгоднее, если курс финтеха хуже банковского больше чем на 2,6-3,1 процента.

Пример. Если курс финтеха хуже банковского на 5 процентов, за 5 лет это 256 250 рублей потерь. Тогда финтех с разовым выпуском обойдется в 292 865 рублей, с годовым тарифом в 318 565 рублей против 36 990 рублей у Армении плюс ее курсовые потери.

Сценарий 2. Одна карта Армении на пять сотрудников. Сотрудник, например финансовый директор, оформляет на себя карту армянского банка за 36 990 рублей. Внутри счета он открывает еще пять счетов и выпускает к ним пять виртуальных карт, по одной на каждого сотрудника. Реквизиты раздает коллегам и объясняет, как пополнять: каждый сотрудник пополняет свой счет переводом из российского банка, поэтому расходы не смешиваются. Пять карт стоят 36 990 рублей на 5 лет, это 7 398 рублей в год на всю команду, около 1 480 рублей на человека. Пять финтех-карт стоят от 14 950 рублей только за выпуск и еще 8 000 рублей в год за перевыпуски.

Что учесть. Все счета открыты на держателя, поэтому для бухгалтерии он подотчетное лицо по всем пяти картам, а обязанности перед ФНС тоже на нем: уведомление по каждому открытому счету в течение месяца и ежегодный отчет о движении средств до 1 июня. Пользоваться картой по правилам большинства банков может только держатель, поэтому раздача реквизитов внутри команды остается на его ответственности.

Сценарий 3. Командировки внутри России, пять сотрудников. Здесь вне конкуренции бизнес-карта российского банка: выпуск бесплатный, пять карт к одному счету, лимит на каждую по решению руководителя, кэшбэк 1-10 процентов в зависимости от банка и категории. При тратах 100 000 рублей в месяц на пятерых кэшбэк 2 процента возвращает 24 000 рублей в год. Что именно из подписок проходит по картам разных стран, собрано в статье как оплатить подписку на зарубежный сервис в 2026 году.