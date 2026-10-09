Виртуальная карта для бизнеса в 2026 году: как оформить онлайн, четырнадцать вариантов для компании и ИП из России, стоимость за 1, 3 и 5 лет и что с ней делать в учете

Карта финтех-сервиса стоит от 890 рублей, но это баланс у чужой компании без вывода остатка. Разбираем на цифрах 9 октября 2026 года четырнадцать вариантов, считаем стоимость за 1, 3 и 5 лет и объясняем, что по каждой карте сдавать в ФНС.
Материал основан на тарифах банков и сервисов, опубликованных на 9 октября 2026 года, на нормах Закона 173-ФЗ, КоАП и НК в действующих редакциях. Курс ЦБ на эту дату: 85,42 рубля за доллар, 95,47 за евро, 19,10 рубля за 100 тенге, 23,60 рубля за 100 драмов.
Виртуальная или пластик: у банковской карты это одна и та же карта
Главное, что стоит понять до выбора: у банковской карты нет отдельной «виртуальной» и «пластиковой» версии. Банк открывает счет на ваше имя и выпускает к нему карту. Номер, срок и код карты появляются в приложении банка, и с этих реквизитов сразу можно платить онлайн: привязать карту к Google Ads, App Store, Apple Pay или Google Pay. Пластик это только носитель тех же реквизитов. Его можно забрать, привезти в Россию или не забирать вовсе, на онлайн-платежи это не влияет.
Так устроены и российские, и иностранные банки. В российском банке бизнес-карта появляется в приложении за минуту, а пластик к ней заказывается отдельно и обычно бесплатно: в Т-Бизнесе выпуск пластика бесплатный, от 1 до 3 карт, в Точке первая пластиковая карта бесплатно, каждая следующая 700 рублей, в МТС Банке пластик бесплатный с доставкой курьером. Иностранные банки работают так же. Карта банка Казахстана стоит 14 990 рублей и выпускается за 5 дней: реквизиты приходят в приложение, а пластик при желании привозят в Россию за 20 000 тенге, около 3 820 рублей. Почти у всех иностранных банков, где карты оформляют россияне, доставка пластика в Россию возможна, но не обязательна: все онлайн-платежи проходят и без него.
Поэтому делить карты для бизнеса нужно не на виртуальные и пластиковые, а на банковские и финтех. Банковская карта, даже если пластик лежит в банке, это ваш счет, выписка банка и деньги, которые можно вывести. Карта финтех-сервиса это баланс у чужой компании, который вывести нельзя.
Что важно бизнесу
Банковская карта
Карта финтех-сервиса
Счет на ваше имя
Да
Нет, держатель иностранная компания
Выписка для учета
От банка
История операций в приложении
Вывод остатка
Да
Нет, возврат с удержанием
Срок карты
3-5 лет
1-3 года, часто закрывают раньше
Пластик
По желанию
Обычно нет
Уведомление ФНС о счете
Да, за месяц
Нет, но отчет об ЭСП от 600 000 рублей
Пластик реально нужен только в трех случаях: снять наличные в банкомате, заплатить на кассе за рубежом там, где не принимают Apple Pay и Google Pay, и оставить залог в отеле или прокате автомобилей, где на стойке просят физическую карту. Если сотрудники ездят в командировки, пластик стоит привезти. Если компания платит только онлайн, достаточно реквизитов из приложения.
Зачем бизнесу несколько виртуальных карт внутри одного счета
У банковской карты есть возможность, которой нет у пластика: к одному счету банк выпускает несколько виртуальных карт. Для компании это решает три задачи.
Одна карта под одну задачу. Отдельная карта на Google Ads, отдельная на подписки, отдельная на каждого сотрудника. У каждой свой лимит. Выписка по такой карте это готовый реестр расходов по одной статье: бухгалтеру не нужно разбирать общую выписку и выяснять, какая строка к какому сервису относится.
Блокировка одной карты не останавливает остальные платежи. Если антифрод сервиса заблокировал карту или реквизиты утекли с сайта поставщика, закрывается одна виртуальная карта и выпускается новая. Когда все платежи компании висят на одной карте, ее блокировка разом останавливает рекламу, хостинг и рабочий софт.
Выдача сотруднику без передачи пластика. Реквизиты сотрудник получает в приложении или от держателя счета, лимит ставит руководитель, при увольнении карту закрывают. Не нужно забирать пластик и думать, у кого остались реквизиты.
Три группы карт: где каждая платит
С 10 марта 2022 года карты Visa и Mastercard российских банков за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах не работают, а карты «Мир» принимают только банки стран-партнеров. Поэтому карты для бизнеса разделились на три группы, и выбирать нужно по тому, где компания платит.
Первая группа, бизнес-карты российских банков. Выпуск бесплатный, за минуту, в приложении банка, привязка к расчетному счету компании. Платят в России и в части стран-партнеров «Мир». Вторая группа, карты иностранных банков, которые россияне оформляют дистанционно: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения. У них есть счет, выписка и мировая платежная система Visa или Mastercard, а взамен обязанности перед ФНС. Третья группа, карты финтех-сервисов и криптобирж: предоплаченный баланс у иностранного эмитента или биржи, договор оферты, счета у клиента нет.
Выбор между группами определяется одним вопросом: где платит компания. Если только в России, нужна первая группа. Если за рубежом регулярно, вторая. Третья годится для разовых платежей на небольшие суммы.
Четырнадцать вариантов: цена, срок, где платит
Условия на 9 октября 2026 года. Варианты с 9 по 12 приведены по тарифам Изипей.ворлд, у других сервисов оформления цены отличаются. По российским банкам перед выпуском стоит сверить тариф на странице банка: с 1 января 2026 года комиссии банков за выпуск и обслуживание карт облагаются НДС 22 процента, и часть банков переписала тарифы.
Вариант
Цена
Срок
Где платит
1. Т-Бизнес
Бесплатно, пластик бесплатно
Мгновенно
Россия
2. СберБизнес Карта
Первый год бесплатно
Мгновенно
Россия
3. Альфа-Банк, Business One
0 рублей первый год, далее до 242,78 в месяц
Мгновенно
Россия
4. ВТБ
Бесплатно при пакете услуг
Мгновенно
Россия
5. Точка
Бесплатно, второй пластик 700 рублей
Мгновенно
Россия
6. Модульбанк
Бесплатно
Мгновенно
Россия
7. МТС Банк, МТС Business Мир
Бесплатно, пластик бесплатно
Мгновенно
Россия
8. Яндекс Пэй, карта физлица
Бесплатно
Мгновенно
Россия
9. Банк Казахстана, Mastercard
14 990 рублей, продление 120-499 долларов в год
5 дней
Весь мир
10. Банк Армении, Mastercard
36 990 рублей один раз, карта на 5 лет
17 дней
Весь мир
11. Банк Таджикистана, Visa Gold
21 990 рублей, 2 доллара в месяц
3 дня
Весь мир
12. Банк Кыргызстана, Visa
От 37 990 рублей
От 7 дней
Весь мир
13. Bybit Card
Бесплатно, 2 процента за покупки вне Казахстана
Минуты
Весь мир, через криптобиржу
14. Карта финтех-сервиса
890-3 990 рублей разово или 9 900 в год
Минута
Онлайн, отказы по BIN
Подробности, которые в таблицу не поместились.
Российские банки. Сбер: 300 000 рублей в сутки и до 5 млн в месяц по цифровой карте, кэшбэк до 10 процентов в категориях. Альфа-Банк: кэшбэк до 10 процентов, до 15 000 баллов в месяц. ВТБ: до 2,5 процента. Точка: 1,2 млн рублей в месяц, кэшбэк до 4 процентов. Модульбанк: базовый 1 процент. МТС Банк: виртуальная карта выпускается только на владельца бизнеса, кэшбэк 0,5 процента, 7 процентов на АЗС и автоуслуги, 5 процентов на ремонт, доставку и такси при покупках от 20 000 рублей в месяц, потолок 50 000 рублей.
Яндекс Пэй. Бизнес-карты у Яндекс Банка нет, это карта физлица: цифровая карта бесплатно, пластик заказывается в приложении и приходит в пункт выдачи Яндекс Маркета. Кэшбэк баллами Плюса до 10 000 в месяц, лимит покупок от 40 000 до 6 млн рублей в месяц в зависимости от уровня идентификации. Предпринимателю подходит как личная карта для расходов с последующим отчетом.
Казахстан. Именная Mastercard, мультивалютный счет: доллары, евро, рубли, тенге, лиры, дирхамы, юани. Карта на 5 лет, Apple Pay и Google Pay. Но каждый год нужно продлевать eResidency: 120 долларов за первый год, далее 499 долларов в год. По сути это виртуальная карта, пластик привозят в Россию отдельно за 20 000 тенге.
Армения. Именная Mastercard Standard за 36 990 рублей, карта на 5 лет, платите один раз. Счет в долларах или евро, Apple Pay и Google Pay. Внутри счета можно открыть дополнительные счета и выпустить к ним виртуальные карты. Отдельная виртуальная карта армянского банка выпускается только на 1 год, поэтому выгоднее сразу брать полноценную банковскую карту, а виртуальные делать внутри счета.
Таджикистан. Неименная Visa Gold за 3 дня, счет в сомони, активация 35 долларов, обслуживание 2 доллара в месяц, снятие до 5 000 долларов и покупки до 10 000 долларов в сутки.
Bybit Card. Предоплаченная карта к балансу криптобиржи. Виртуальная бесплатно, пластик 5 USDT, но доставляется только в страну адреса из проверки личности, то есть не в Россию. России в списке регионов выпуска нет: карты выпускаются для Казахстана, Грузии, Австралии, стран Латинской Америки и Азии. Лимит покупок 15 000 долларов в сутки по карте региона Казахстан.
Восемь способов оформления карты иностранного банка с ценами и сроками мы сравнивали в статье карта иностранного банка в 2026 году: восемь способов оформления, цены, сроки и комиссии.
Опасности карт финтех-сервисов
Финтех-карта дешевле всех на старте, поэтому ее часто берут первой. Риски у нее системные, они следуют из того, как она устроена, а не из качества конкретного сервиса. Данные ниже по 461 отрицательному отзыву о картах одного из популярных сервисов на Яндекс Картах и в 2ГИС, собранных 8 октября 2026 года, и по офертам сервисов.
1. Карта не ваша. По оферте держатель карты иностранная компания, у клиента договор оказания услуг с российским ООО и баланс в приложении. Счета, договора с банком и выписки на ваше имя нет.
2. Закрытие без объяснения. Карты закрывают через 1-3 месяца после выпуска с формулировкой «решение эмитента». Новая карта платная, от 239 до 1 500 рублей. 5-6 августа 2026 года банк-партнер одного из сервисов прекратил обслуживать всю серию карт в евро.
3. Остаток не выводится. Возврат остатка идет с удержанием 10 процентов и сроком до 45 дней. В отзывах: вернули 16 000 рублей вместо 21 000.
4. Курс и комиссии. Внутренний курс сервиса на 8-20 процентов выше биржевого. За каждую операцию 0,25-0,5 доллара, в том числе за отклоненную и проверочную на 0 долларов.
5. Отказы и блокировки аккаунтов. Apple, OpenAI, Google отклоняют такие карты по BIN, в отзывах есть блокировки аккаунта ИИ-сервиса уже после успешной оплаты.
6. Деньги при банкротстве сервиса. Баланс не лежит на счете клиента. При закрытии сервиса он попадает в конкурсную массу. 3 мая 2023 года один из первых сервисов виртуальных карт для россиян заморозил средства клиентов.
7. Нет документов для учета. Оферты обычно разрешают только личные цели, а история операций в приложении не заменяет выписку банка.
У Bybit Card свои риски. Для выпуска нужен адрес проживания в стране из списка, и оформление россиянином с адресом в другой стране противоречит правилам биржи, что грозит блокировкой карты и аккаунта. Баланс хранится на криптобирже, с 5 октября 2026 года кэшбэк начисляется только за покупки, оплаченные криптовалютой.
Подробнее о том, о чем молчат эмитенты предоплаченных карт, мы писали в статье тайные риски предоплаченных карт в 2026 году.
Карта иностранного банка под задачу
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Как оформить карту онлайн: порядок по трем группам
Российский банк. В приложении для бизнеса выбрать «Выпустить карту», привязать к расчетному счету, назначить держателя, если карта для сотрудника, и установить лимиты. Карта появляется в течение минуты, реквизиты видны в приложении, привязка к Mir Pay сразу. Пластик к ней заказывается там же, если нужен.
Иностранный банк. Полностью онлайн без участия сервиса оформления карту россиянину не открывает ни один из перечисленных банков. Порядок на октябрь 2026 года: заявка на сайте сервиса, сканы паспорта РФ и загранпаспорта, ИНН, иногда нотариальная доверенность на представителя в стране банка. Дальше сервис открывает счет и выпускает карту, реквизиты приходят в приложение банка, пластик по желанию доставляют в Россию. Для Казахстана обязательны ИИН и биометрия через систему Нацбанка. Чем отличается виртуальная карта иностранного банка от пластика и когда пластик нужен, разобрано в статье виртуальная или пластиковая карта зарубежного банка: что выбрать в 2026 году в блоге Изипей.ворлд.
Финтех-сервис. Регистрация по номеру телефона, оплата выпуска по СБП или картой, пополнение баланса, реквизиты в приложении через минуту. Ни счета, ни договора с банком у клиента не появляется.
Что российская карта не оплатит
Список, который бухгалтеры узнают на практике, когда платеж по корпоративной карте отклоняется.
Google Ads: российские Visa и Mastercard не принимаются с 2022 года, принимаются карты Казахстана, Грузии, Армении, ОАЭ, Узбекистана и Кыргызстана, страна платежного профиля должна совпадать со страной карты.
App Store и Apple Developer Program: российские карты не принимаются с марта 2022 года, с 1 апреля 2026 года в российском App Store отключена оплата вообще.
OpenAI, Anthropic, Adobe, Figma, Notion, Zoom, AWS: российские карты отклоняются по BIN, первые шесть-восемь цифр номера показывают страну и банк эмитента.
Зарубежные маркетплейсы, отели и авиакомпании: тот же отказ по BIN.
Карты UnionPay российских банков на июль 2026 года выпускают только два банка, Азиатско-Тихоокеанский и Россельхозбанк. По данным «Российской газеты» от 27 июля 2026 года, карты Россельхозбанка не работают в Евросоюзе с 20 июля 2025 года, а в Таиланде и ОАЭ прием зависит от банка-эквайера. Зарубежные интернет-сервисы такие карты в большинстве случаев отклоняют.
Что проходит по каждой группе сервисов и чем это закрыть, мы собирали в разборе как оплатить зарубежный хостинг и рабочий софт в 2026 году: что проходит, а что отклоняют.
Разбор по чекам: три сценария компании
Сценарий 1. Рекламный кабинет Google Ads с бюджетом 1 000 долларов в месяц. По курсу ЦБ бюджет равен 85 420 рублям в месяц, 12 000 долларов в год. Сравниваем карту Казахстана, карту Армении и карту финтех-сервиса. Сам бюджет в расчет не входит. Считаем отдельно две вещи: сколько стоит сама карта и сколько теряется на курсе, потому что рубли в доллары переводятся при любом способе.
Сколько стоит сама карта:
Армения. Карта 36 990 рублей один раз, на 5 лет, ежегодных платежей нет.
Казахстан. Карта 14 990 рублей один раз, на 5 лет. Продление eResidency каждый год: 120 долларов за первый год, это 10 250 рублей, далее по 499 долларов, это 42 625 рублей в год.
Финтех с разовым выпуском. Карта дешевая, выпуск 2 990 рублей, но комиссии высокие. Берем верхнюю границу рынка, 0,5 доллара за каждое списание, а Google Ads списывает около 10 раз в месяц: 60 долларов в год, это 5 125 рублей. Плюс перевыпуск после закрытия карты дважды в год по 800 рублей, это 1 600 рублей. Первый год 9 715 рублей, каждый следующий 6 725 рублей.
Финтех с годовым тарифом. Карта дороже, 9 900 рублей в год, комиссия ниже, 0,25 доллара за списание: 30 долларов в год, это 2 563 рубля. Считаем, что перевыпуск входит в тариф. Каждый год 12 463 рубля.
Стоимость карты
Первый год, рубли
За 3 года, рубли
За 5 лет, рубли
Банк Армении
36 990
36 990
36 990
Банк Казахстана
25 240
110 490
195 739
Финтех, разовый выпуск
9 715
23 165
36 615
Финтех, годовой тариф 9 900
12 463
37 389
62 315
Арифметика по Казахстану за 5 лет: 14 990 рублей за карту плюс eResidency 120 долларов и четыре раза по 499 долларов, всего 2 116 долларов или 180 749 рублей. По финтеху с разовым выпуском за 5 лет: 2 990 плюс пять раз по 6 725 рублей. По годовому тарифу: пять раз по 12 463 рубля.
По самой карте финтех с разовым выпуском за 5 лет стоит почти как карта Армении, а финтех с годовым тарифом дороже нее на 25 325 рублей. При этом деньги в этой задаче решает курс. При бюджете 12 000 долларов в год каждый процент разницы в курсе стоит 10 250 рублей в год, за 5 лет 51 250 рублей. Пополнение банковской карты тоже стоит денег: комиссия за перевод из российского банка, например 1 процент у Сбера по данным 2026 года, и конвертация по курсу банка. У финтеха пополнение часто бесплатное, но доллар продается по внутреннему курсу сервиса, а суммарные потери на курсе и комиссиях обзоры 2026 года оценивают в 5-12 процентов. У карт с разовым выпуском наценка к курсу обычно выше: сервис зарабатывает не на выпуске, а на каждом пополнении и списании.
Отсюда пороги на 5 лет:
Армения против финтеха. Финтех с разовым выпуском дешевле по карте всего на 375 рублей за 5 лет, финтех с годовым тарифом дороже на 25 325 рублей. Армения выгоднее при любой разнице в курсе не в пользу финтеха.
Казахстан против финтеха. Карта Казахстана дороже финтеха на 133 424-159 124 рубля за 5 лет из-за ежегодного eResidency. Казахстан выгоднее, если курс финтеха хуже банковского больше чем на 2,6-3,1 процента.
Пример. Если курс финтеха хуже банковского на 5 процентов, за 5 лет это 256 250 рублей потерь. Тогда финтех с разовым выпуском обойдется в 292 865 рублей, с годовым тарифом в 318 565 рублей против 36 990 рублей у Армении плюс ее курсовые потери.
Сценарий 2. Одна карта Армении на пять сотрудников. Сотрудник, например финансовый директор, оформляет на себя карту армянского банка за 36 990 рублей. Внутри счета он открывает еще пять счетов и выпускает к ним пять виртуальных карт, по одной на каждого сотрудника. Реквизиты раздает коллегам и объясняет, как пополнять: каждый сотрудник пополняет свой счет переводом из российского банка, поэтому расходы не смешиваются. Пять карт стоят 36 990 рублей на 5 лет, это 7 398 рублей в год на всю команду, около 1 480 рублей на человека. Пять финтех-карт стоят от 14 950 рублей только за выпуск и еще 8 000 рублей в год за перевыпуски.
Что учесть. Все счета открыты на держателя, поэтому для бухгалтерии он подотчетное лицо по всем пяти картам, а обязанности перед ФНС тоже на нем: уведомление по каждому открытому счету в течение месяца и ежегодный отчет о движении средств до 1 июня. Пользоваться картой по правилам большинства банков может только держатель, поэтому раздача реквизитов внутри команды остается на его ответственности.
Сценарий 3. Командировки внутри России, пять сотрудников. Здесь вне конкуренции бизнес-карта российского банка: выпуск бесплатный, пять карт к одному счету, лимит на каждую по решению руководителя, кэшбэк 1-10 процентов в зависимости от банка и категории. При тратах 100 000 рублей в месяц на пятерых кэшбэк 2 процента возвращает 24 000 рублей в год. Что именно из подписок проходит по картам разных стран, собрано в статье как оплатить подписку на зарубежный сервис в 2026 году.
Финтех с разовым выпуском дешев только на старте, дальше его съедают комиссии, а годовой тариф за 9 900 рублей дороже карты Армении уже за 5 лет. На больших бюджетах решает курс: каждый процент на 12 000 долларов в год стоит 10 250 рублей.
Какие документы получит бухгалтер
Для признания расхода нужны обоснованность и документальное подтверждение по пункту 1 статьи 252 НК. Минфин в письме от 24 апреля 2024 года 03-03-06/1/38382 подтверждает: при оплате картой расход подтверждается договором или офертой, инвойсом и документом об оплате, а при оплате сотрудником еще и авансовым отчетом.
Документ
Российский банк
Иностранный банк, карта на ИП или сотрудника
Финтех-сервис
Договор с банком
На компанию
На держателя
Нет, оферта с российским ООО
Выписка по счету
На компанию
На держателя, из иностранного банка
История операций в приложении
Инвойс поставщика
Есть
Есть
Есть
Авансовый отчет
Не нужен
Нужен при оплате сотрудником
Нужен, оферта запрещает рабочие цели
Подтверждение валютной операции
Не нужно
Выписка банка
Нет
Отдельная оговорка касается корпоративных карт российских банков: по правилам валютного контроля они не используются для расчетов с нерезидентами по внешнеторговым контрактам, об этом напоминает Контур в разборе статьи 174.2 НК. Даже если платеж по российской карте за рубежом вдруг прошел, для контракта с иностранным поставщиком это не тот инструмент.
НДС. Когда компания или ИП покупают электронные услуги у иностранной организации, не состоящей на учете в России, покупатель платит НДС как налоговый агент по статье 174.2 НК. С 1 января 2026 года ставка 22 процента, расчетная 22/122. Вычет возможен при счете-фактуре, который агент выставляет сам себе, и уплате налога. Как компании провести платеж и закрыть его документами, когда карта не проходит, подробно описано в статье оплата зарубежных сервисов из России в 2026 году.
Валютный контроль: когда уведомлять ФНС, а когда нет
Уведомлять ФНС нужно не всегда. Обязанность возникает, когда на ваше имя открыт счет в иностранном банке, то есть по именной банковской карте. По карте финтех-сервиса счета на ваше имя нет, держатель иностранная компания, уведомлять не о чем. По неименной предоплаченной карте без счета на ваше имя то же самое, но это стоит проверить в договоре. При этом и финтех-карта не освобождает от отчетности полностью: если зачисления на иностранное электронное средство платежа за год превышают 600 000 рублей, нужен отчет.
Обязанность
Срок на 9 октября 2026 года
Штраф по статье 15.25 КоАП
Уведомление о счете, приказ ФНС СД-7-14/349@
Один месяц
Организации 50 000-100 000, за неподачу до 1 млн
Отчет о движении средств, физлица
До 1 июня
2 000-3 000 рублей
Отчет о движении средств, ИП и организации
30 рабочих дней после квартала
До 50 000, повторно 400 000-600 000
Отчет по иностранному ЭСП
Зачисления свыше 600 000 рублей в год
Как по отчетам о движении средств
Незаконная валютная операция
20-40 процентов суммы операции
Срок в рабочих днях для ИП и организаций действует с 1 апреля 2026 года по постановлению Правительства от 24 марта 2026 года 305: за третий квартал отчет сдается до 13 ноября 2026 года, за четвертый до 12 февраля 2027 года. Штраф за просрочку отчета организацией: до 10 дней 5 000-15 000 рублей, до 30 дней 20 000-30 000, дальше 40 000-50 000. Гражданам за нарушение срока уведомления 1 000-1 500 рублей, за неподачу 4 000-5 000. Для ИП и организаций порог 600 000 рублей по иностранным электронным средствам платежа считается с первого дня года. Уведомление подается через личный кабинет на сайте ФНС, лично, почтой или по ЭДО. Вопросы по формам принимает контакт-центр ФНС 8-800-222-22-22. Как заполнить уведомление, мы показывали в статье как уведомить налоговую об открытии счета в зарубежном банке.
Оплата компанией услуг иностранного поставщика через личную карту сотрудника в обход уполномоченного банка на практике квалифицируется по части 1 статьи 15.25 как незаконная валютная операция. Безопасный путь один: карта оформляется на предпринимателя или на сотрудника, расход проводится через подотчет с полным комплектом документов, а по счету сдаются уведомление и отчеты.
Что изменилось с июля по октябрь 2026 года
27 июля: «Российская газета» сообщила, что карты UnionPay выпускают только два российских банка, прием за рубежом зависит от эквайера.
1 сентября: Росфинмониторинг получил доступ к данным СБП и системы «Мир», платежи внутри России стали прозрачнее для контроля.
24 сентября: Банк России продлил с 1 октября 2026 года до 1 апреля 2027 года запрет на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран, лимит в 1 млн долларов в месяц для граждан России отменен еще с 8 декабря 2025 года.
28 сентября: регулятор Казахстана снял для нерезидентов лимит срока карты 12 месяцев, правило «одна карта в одни руки» и запрет дистанционного открытия, ИИН и биометрия остались обязательными.
1 октября: банк Хумо в Таджикистане начал блокировать карты россиян, открытые дистанционно без биометрии.
5 октября: Bybit оставил кэшбэк по карте только за покупки, оплаченные криптовалютой.
С 1 сентября 2027 года вступит в силу лимит 20 платежных карт на одного человека, это стоит учитывать тем, кто выпускает сотрудникам по несколько карт.
Отдельно про переводы. В MBank и Bakai Bank в Кыргызстане исходящие переводы SWIFT в долларах и евро для россиян с марта 2026 года приостановлены, в Freedom Bank Казахстана SWIFT в долларах недоступен. Оплату картой это не затрагивает, но если компании нужен еще и перевод поставщику, страну банка выбирают с учетом этого.
Если платеж не прошел или карту заблокировали
1. Проверить страну. У Google Ads страна платежного профиля должна совпадать со страной карты, у Apple регион Apple Account должен совпадать с регионом банка. Это причина большинства отказов по картам иностранных банков. Три реальных случая, когда карта подвела на подписках, и что помогло, описаны в разборе год плачу зарубежной картой за подписки.
2. Проверить адрес выхода в интернет: антифрод сверяет страну карты и страну, из которой идет платеж.
3. Запрос банка об источнике средств. Иностранный банк вправе запросить документы по зачислениям, ответить нужно в срок, указанный в запросе, иначе карту ограничат. Готовый комплект: договор, выписка из российского банка, справка о доходах.
4. Оспаривание операции. Заявление в банк-эмитент подается не позднее 120 дней с даты операции по правилам Visa и Mastercard, рассмотрение занимает от 5-15 рабочих дней до 120 дней. В заявлении дата, сумма, последние четыре цифры карты, причина и переписка с продавцом.
5. Куда звонить. MBank из России +996 556 61 33 33, круглосуточно, чат в приложении. Ardshinbank +374 12 22 22 22, круглосуточно. Freedom Bank Казахстана принимает обращения на support@bankffin.kz, короткий номер 595 работает внутри страны. Банк России 8-800-300-30-00, круглосуточно, по вопросам российских банков. Изипей.ворлд +7 (495) 859-49-64 по картам, оформленным через сервис.
Платеж за рекламу с карты иностранного банка разобран по шагам в статье как оплатить Google Ads из России в 2026 году.
Какую карту выбрать под задачу
Задача компании
Рабочий вариант
Почему
Подотчет и командировки по России
Карта российского банка
Бесплатно, мгновенно, выписка на компанию
Закупки на российских маркетплейсах
Карта российского банка
Лимит на карту, возврат на счет
Реклама и софт на год и дольше
Карта банка Армении
Платите один раз, карта на 5 лет
Быстрый старт рекламы и подписок
Карта банка Казахстана
5 дней, мультивалютный счет
Карты для нескольких сотрудников
Счета и виртуальные карты в банке Армении
Отдельная карта на человека
Разовая покупка до 100 долларов
Карта финтех-сервиса
Выпуск за минуту, баланс под один платеж
Поездки сотрудников за рубеж
Банковская карта с пластиком
Банкоматы и залоги
Условия по карте Армении с выпуском за 17 дней на 5 лет на странице карта банка Армении. Условия по карте Казахстана, 5 дней и продление eResidency, на странице карта банка Казахстана: там же видны документы, нужны паспорт и ИНН.
Как бизнесу оплачивать зарубежные сервисы и какие риски у каждого способа, мы разбирали и на РБК: как бизнесу оплачивать зарубежные сервисы в 2026 году: способы и риски. Подбор страны под подписки и рекламные кабинеты описан на странице карта для оплаты подписок.
Чего делать не надо
Считать, что виртуальная карта и банковская карта это разные вещи: у банковской карты реквизиты в приложении работают сразу, пластик можно не забирать.
Брать отдельную виртуальную карту армянского банка на 1 год, если нужна карта надолго: полноценная карта на 5 лет оплачивается один раз.
Забывать про ежегодное продление eResidency по карте Казахстана: 499 долларов в год со второго года.
Держать на финтех-карте больше суммы ближайшего платежа: вывода остатка нет, при закрытии сервиса деньги уходят в конкурсную массу.
Платить за компанию с личной карты сотрудника без оформления подотчета: риск штрафа 20-40 процентов суммы по статье 15.25 КоАП.
Забывать про уведомление ФНС по именной банковской карте: месяц со дня открытия каждого счета, штраф организации за непредставление до 1 млн рублей.
Не уточнить у сервиса оформления, в каком банке Таджикистана выпускается карта: с 1 октября 2026 года банк Хумо блокирует карты, открытые дистанционно без биометрии.
Коротко
Виртуальная карта для бизнеса бывает банковской и финтех, а деление на виртуальную и пластиковую у банковской карты условное: реквизиты работают сразу, пластик можно привезти или не забирать. Карта российского банка бесплатна и закрывает подотчет, командировки и закупки внутри России, но за рубежом не платит. Карта иностранного банка стоит от 14 990 рублей за Казахстан до 36 990 рублей за Армению, дает счет, выписку и вывод денег, а взамен требует уведомления ФНС за месяц и отчетов. Сама карта за 5 лет стоит 36 990 рублей в Армении, 195 739 рублей в Казахстане из-за ежегодного eResidency и 36 615-62 315 рублей у финтеха с учетом его комиссий. На бюджете 1 000 долларов в месяц каждый процент курса стоит еще 10 250 рублей в год, поэтому финтех проигрывает Армении всегда, а Казахстану при разнице в курсе больше 3 процентов.
Подобрать страну банка, посчитать стоимость на нужный срок и собрать документы под учет можно здесь: оформить карту иностранного банка.
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