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В CRM Finkoper надежный налоговый календарь и удобный планировщик задач

Как разгрузить себя, снизить уровень стресса и освободить время для более важных дел? Доверьте ведение своего рабочего календаря специализированной CRM для бухгалтерских компаний

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В CRM Finkoper надежный налоговый календарь и удобный планировщик задач
Иллюстрация: pixabay.com

Мы уже публиковали обзор функций CRM Finkoper, подробно рассказывали о фото рабочего дня и способах коммуникации с клиентами. Продолжим!

В работе бухгалтера много типовых задач – по сдаче отчетности и уплате налогов, обработке первичных документов, начислению зарплаты...На составление графика отчетности по всем клиентам и составление списка дел уходит немало времени.

Finkoper автоматизировал процесс постановки задач. Пользователи Finkoper могут создавать задачи как себе, так и коллегам. После выбора клиентской компании сервис автоматически покажет закрепленных за ним сотрудников. В задачах можно создавать чек листы, добавлять файлы, помечать их собственными тегами и написать ответ.

Запрос банковской выписки, ее разноска и сверка сальдо могут быть как самостоятельными задачами, так и элементами чек-листа в составе одной задачи. Чтобы выделить задачу или добавить ей статус, который будет отражаться в списке задач, можно использовать теги. Список тегов пользователи создают сами (например, «В работе» или «Нет первичных документов»).

Задачи по отчетности

Типовые задачи по сдаче отчетности и уплате налогов сервис сформирует автоматически и встроит в календарь бухгалтера сразу после настройки клиента.

В Finkoper можно настроить создание задач определенным сотрудникам в соответствии с их функциональными обязанностями в компании или оставить создание задач всем закрепленным за клиентом сотрудникам

Среди налоговых задач нужно выделить задачи, полученные из сервиса сдачи отчетности – Контур.Экстерн или 1С-Отчетность. Если бухфирма сдает отчетность через какой-то из них, то в календаре Finkoper эти задачи будут отображаться в соответствии с календарем из сервиса сдачи отчетности.

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Календарь отчетности с задачами из Контур.Экстерн

После сдачи отчета, задачи в Finkoper будут автоматически менять статус в соответствии со стадиями прохождения налогового документооборота. Все статусы будут видны в окне задачи и в уведомлениях под «колокольчиком».

Задачи по зарплате

Задачи по начислению и выплате аванса и заработной платы создаются в Finkoper автоматически в даты, указанные пользователем для каждого клиента. Задачи по НДФЛ (уведомление и уплата) входят в состав налогового календаря и также создаются автоматически для каждого клиента.

Повторяющиеся и групповые задачи

Однотипные повторяющиеся задачи – например, обработка банковской выписки или оплата кредита – обычное дело в бухгалтерской компании. В Finkoper можно создать задачу и за пару кликов настроить ее повторение

Для повтора задачи достаточно выбрать периодичность (еженедельно, ежемесячно, раз в год или в определенные даты) и указать, что делать, если дата выпадает на нерабочий день. Finkoper автоматически создаст задачи по указанным параметрам с учетом выходных и праздничных дней.

Повторяющаяся задача с чек-листом и тегом.png
Настройка повторяющейся задачи с тегами и чек-листом

Рутинные задачи, например по обработке документов, можно создать не по одной, а сразу группе клиентов. Использование шаблона задач ускоряет процесс ввода нового клиента.

Функция групповой постановки задач позволяет создать задачу группе клиентов – например, «Всем ИП», или определенным клиентам из списка.

Список задач и календарь

В разделе «Задачи» можно посмотреть задачи в виде списка, где с помощью фильтров можно быстро найти задачу, посмотреть статус задач порученных коллегам, или за пару секунд сформировать отчет о проделанной работе за любой период по каждому клиенту.

В разделе «Календарь» задачи отображаются в виде разноцветных точек. При наведении на задачу показывается ее название, а при нажатии она открывается для просмотра или изменения.

По дням с точками.png
Календарь по дням

По цвету точки в календаре можно понять, в каком статусе находится задача – активная, просроченная или выполненная.

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Легенда календаря FinKoper

Пользователь Finkoper может выбрать, какой календарь наиболее удобен – по дням, сводный по отчетности или на месяц.

В сводном календаре отображаются задачи по видам налоговой отчетности и уплате налогов. Он создается ежегодно с учетом выходных и праздничных дней и оперативно корректируется с учетом всех изменений законодательства.

Аналитика по задачам

Задачи закрепляются за клиентом или за бухкомпанией, что позволяет Finkoper собрать аналитику по объему оказанных услуг по каждому клиенту и наглядно видеть, сколько времени занимают административные вопросы.

Если нужно создать административную задачу – будь то еженедельная планерка, или заказ воды в офис – вместо клиента укажите «внутренняя задача». Finkoper выделит эти задачи в календаре отдельной строкой

Постановка задачи прямо из чата с клиентом или из корпоративного чата, фильтры для быстрого поиска задач, уведомления о новых задачах – в Finkoper учтены пожелания пользователей для удобной и быстрой работы.

Благодарим наших пользователей за интересные идеи и помощь в развитии сервиса!

Хотите, чтобы потребности вашей бухгалтерской компании были учтены при создании новых функций в CRM Finkoper? Тогда запишитесь на демо, или регистрируйтесь на сайте и начинайте работу уже сегодня.
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